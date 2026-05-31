MotoGP | GP Mugello, Bastianini: “Non sono abituato a subire troppi sorpassi”

Enea Bastianini si aspettava di più dalla gara di casa del Mugello, invece sono arrivate due cadute, sempre alla curva Scarperia, sia nella Sprint Race del sabato che nella gara “lunga” della domenica.

Il pilota riminese della KTM dopo un buon venerdì, non è riuscito a concretizzare, lamentando una moto diversa nelle reazioni ad ogni sessione.

La sua KTM ha cambiata volto: meno accelerazione, meno velocità massima, più sbacchettamenti e zero fiducia sull’anteriore. Ecco cosa ha detto alla stampa.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara Mugello MotoGP 2026

“Sono caduto nello stesso punto di ieri, anche se in modo diverso: oggi è successo al rilascio del freno. Purtroppo stamattina non siamo riusciti a sistemare la moto. C’è qualcosa che non va e non siamo riusciti nemmeno a calmarla: con un po’ più di vento, la moto scuoteva tantissimo. Non ho molto da dire se non che mi dispiace: volevo fare una bella gara qui, me l’aspettavo dopo il venerdì che avevamo fatto. Guardando anche gli altri, si vede che c’è un problema di velocità. La differenza è che noi non riusciamo a stare attaccati in accelerazione e poi perdiamo anche sul rettilineo. Non capisco perché: venerdì la moto andava bene, anche forte sul dritto. Ieri e oggi invece niente, non riuscivamo proprio ad attaccare. Dal mio lato poi c’è anche il problema dello sbacchettamento, che dà un fastidio enorme. Guidare così al Mugello è un disastro. Oggi il comportamento generale della moto era particolare, diverso dal solito.

E secondo me rimane un grande limite tecnico: non riusciamo mai ad avere la stessa moto. Sembra di guidare una moto diversa ogni giorno.”

La “Bestia” ha poi parlato della caduta: “Siamo veloci, ma manca concretizzare. Anche qui due cadute nello stesso punto: c’è qualcosa che non torna. A parte le cadute in frenata, cado sempre quando mollo il freno. Il problema è che non riusciamo a fare più di tre giri con la gomma davanti: poi muore. E al Mugello è impossibile. Manchiamo di velocità: manca stringere, chiudere il lavoro. Non sono abituato a fare gare dove vengo sorpassato, e ultimamente succede ovunque.”

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