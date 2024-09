Moto3 | Gp Aragon Gara: Rueda lotta e vince, meraviglioso Lunetta terzo

Moto3 GP Aragon Gara – Josè Antonio Rueda si aggiudica il Gran Premio di Aragon classe Moto3, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota del team KTM Ajo, partito dalla prima fila ha lottato sin dall’inizio con il gruppo di testa per le posizioni di vertice. Quando il distacco da David Alonso, autore di una prima parte di gara eccezionale, sembrava ormai troppo ampio , il pilota colombiano ha iniziato a perdere il vantaggio e diverse posizioni. Martellando su tempi incredibile il pilota spagnolo ha conquistato il primo successo in classe leggera precedendo Collin Vejer (Intact GP) e uno straordinario Luca Lunetta, rookie italiano recentemente infortunato è al primo podio in carriera conquistato in sella ad una Honda e circondato da tutte KTM. Il pilota del team SIC58 Squadra Corse è stato autore di una gara incredibile.

Dopo una prima parte di gara da dominatore incontrastato, David Alonso (Aspar) chiude quarto davanti a Joel Kelso (BOE) e Tayio Furusato (Honda team Asia).

David Munoz (BOE) ha chiuso in settima posizione precedendo Xabi Zurutuza (KTM Ajo) e Daniel Holgado (GASGAS). Matteo Bertelle (Snipers) completa la top ten.

Chiude a punti Stefani Nepa (MTA)in 13esima posizione, 20esimo Riccardo Rossi. Costretto al ritiro per un problema tecnico Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse).

David Alonso rimane Leader del mondiale su Collin Vejer, 75 punti di vantaggio, e Ivan Ortola, 80 punti.

5/5 - (5 votes)