Moto2 | Gp Aragon Gara: Dixon piega Arbolino

Moto2 Gp Aragon Gara – Jake Dixon si aggiudica il Gran Premio di Aragon classe Moto2, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota del team Aspar, partito dalla pole ha quasi sempre tenuto la testa della gara. L’unico in grado di impensierirlo è stato Tony Arbolino. Il pilota del team Marc VdS, infatti, ha cercato di tenere il passo del britannico riuscendo anche a mettergli le ruote davanti. Nel finale però il #96 ha avuto la meglio sull’italiano. Completa il podio Deniz Oncu (KTM Ajo), primo podio in categoria.

Chiude in quarta posizione Alonso Lopez (SpeedUp) che precede Manuel Gonzalez (Gresini) e Somkiat Chantra (Honda Team Asia). Settimo posto per Marco Ramirez (American Racing Team) che nel finale è protagonista di una battaglia con il compagno di squadra, Joe Roberts, in lotta per il titolo. Con quest’ultimo che finisce a terra all’ultimo giro.

Non riesce a sfruttare il passo falso di Sergio Garcia, ritiratosi nelle prime fasi, Ai Ogura (MT Helmets – MSI) che chiude ottavo davanti a Darryn Binder (Intact GP). Celestino Vietti (KTM Ajo) completa la top ten.

5/5 - (1 vote)