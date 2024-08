MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Vinales: “La sensazione era quella di cadere ad ogni curva”

MotoGP GP Aragon Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in 19esima posizione.

Giornata complicata anche per Maverick Viñales che, in qualifica, ha chiuso al dodicesimo posto in griglia. Dopo una partenza difficile, il pilota spagnolo ha sofferto la mancanza di grip in pista, non riuscendo a esprimere il passo gara mostrato venerdì. Viñales ha concluso la sprint in diciannovesima posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Aragon Aprilia MotoGP 2024

“La sensazione era quella di cadere ad ogni curva e non riuscivo a piegare del tutto. Dobbiamo capire che cosa sia cambiato rispetto a venerdì. Ovviamente, le condizioni della pista sono cambiate e c’era poco grip, ma non riesco a capire perché le gomme non hanno lavorato come dovrebbero. Era come guidare sul bagnato.”

