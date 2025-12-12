MotoGP | Acosta: “Binder mi ha reso il pilota che sono”

In questa stagione, Pedro Acosta si è confermato il miglior pilota KTM in classifica Mondiale con il quarto posto, dopo aver totalizzato cinque podi. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, lo spagnolo ha ammesso che il merito dei suoi successi, lo deve ad un pilota in particolare.

Dichiarazioni Pedro Acosta su Brad Binder

“Ho imparato molto dai ragazzi KTM perché sono stato collegato a loro fin dal mio primo anno in Moto3. Brad mi ha insegnato molto l’anno scorso perché era più veloce di me. Questo mi ha aiutato a diventare il pilota che sono oggi”

Dichiarazioni Pedro Acosta su Dani Pedrosa test rider

“Prendo ispirazione da Dani, ha molta esperienza. È uno degli ultimi piloti ad aver corso su due tempi. Quindi penso che mi permetta di vedere le corse in modo diverso. Parliamo spesso”

La stagione 2025 è stata la prima di Acosta con la squadra ufficiale KTM, ma sottolinea che per lui non è cambiato molto dopo il suo passaggio da Tech3.

Dichiarazioni Pedro Acosta su progressi in questa stagione

“Non sono cambiato molto. L’anno scorso avevo già lo stesso materiale del team Factory. Abbiamo lavorato sulla mia mentalità durante la stagione per migliorare nei momenti difficili. Avevo bisogno di fare un passo avanti, e credo che ci siamo riusciti”