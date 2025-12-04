Moto3 | Noah Dettwiler, niente SIC58 Squadra Corse, l’incidente malese ha cambiato i piani

Moto3 2025 – Noah Dettwiler ha diramato un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni fisiche e lo ha fatto attraverso i suoi canali social.

Il pilota svizzero, vittima del terribile incidente di Sepang, quando venne tamponato da Josè Antonio Rueda, ha anche parlato del suo futuro ed ha suo malgrado dovuto dire “no” a Paolo Simoncelli, che lo aveva ingaggiato per la prossima stagione.

Dettwiler ha ringraziato il papà del compianto Marco per averlo aspettato, ma per il momento non è ancora in grado di tornare in pista.

Dichiarazioni Noah Dettwiler Aggiornamento Condizioni e “NO” a SIC58 Squadra Corse

“Cari appassionati di motorsport, sostenitori e amici, la mia riabilitazione sta procedendo bene e sono determinato a tornare completamente in forma. Prima dell’incidente del 26 ottobre a Sepang, in Malesia, ero entusiasta di entrare a far parte del team SIC58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli per il Campionato del Mondo Moto3. Purtroppo, quell’incidente ha cambiato i miei piani.

Desidero ringraziare di cuore Paolo Simoncelli, Marco Grana e tutto il Team SIC58 per il loro supporto e la pazienza durante questo periodo. Al momento non sono ancora pronto per tornare in pista, e ritengo fondamentale essere completamente guarito prima di prendere qualsiasi impegno.

La mia passione per il motociclismo è intatta, e sono risoluto nel voler tornare al massimo della forma. Gli ultimi due anni sono stati pieni di sfide, ma guardo al futuro con speranza, sostenuto dai miei cari e dal mio team tecnico. Vi terrò aggiornati sul mio stato di salute e sui miei obiettivi futuri. Concludo con una citazione di Paolo Simoncelli che rappresenta perfettamente il mio amore per questo sport: ‘Il motociclismo non si può spiegare. Lo ami, soffri, lo vivi. E anche quando fa male, non possiamo starne lontani.’ Con affetto, Noah Dettwiler”

1.5/5 - (2 votes)