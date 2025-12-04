Moto3

Moto3 | Noah Dettwiler, niente SIC58 Squadra Corse, l’incidente malese ha cambiato i piani

Il pilota svizzero: "La mia passione per il motociclismo è intatta, e sono risoluto nel voler tornare al massimo della forma"

di Alessio Brunori4 Dicembre, 2025
Moto3 | Noah Dettwiler, niente SIC58 Squadra Corse, l’incidente malese ha cambiato i piani Moto3 | Noah Dettwiler, niente SIC58 Squadra Corse, l’incidente malese ha cambiato i piani

Moto3 2025 – Noah Dettwiler ha diramato un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni fisiche e lo ha fatto attraverso i suoi canali social.

Il pilota svizzero, vittima del terribile incidente di Sepang, quando venne tamponato da Josè Antonio Rueda, ha anche parlato del suo futuro ed ha suo malgrado dovuto dire “no” a Paolo Simoncelli, che lo aveva ingaggiato per la prossima stagione.

Dettwiler ha ringraziato il papà del compianto Marco per averlo aspettato, ma per il momento non è ancora in grado di tornare in pista.

Dichiarazioni Noah Dettwiler Aggiornamento Condizioni e “NO” a SIC58 Squadra Corse

“Cari appassionati di motorsport, sostenitori e amici, la mia riabilitazione sta procedendo bene e sono determinato a tornare completamente in forma. Prima dell’incidente del 26 ottobre a Sepang, in Malesia, ero entusiasta di entrare a far parte del team SIC58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli per il Campionato del Mondo Moto3. Purtroppo, quell’incidente ha cambiato i miei piani.

Desidero ringraziare di cuore Paolo Simoncelli, Marco Grana e tutto il Team SIC58 per il loro supporto e la pazienza durante questo periodo. Al momento non sono ancora pronto per tornare in pista, e ritengo fondamentale essere completamente guarito prima di prendere qualsiasi impegno.

La mia passione per il motociclismo è intatta, e sono risoluto nel voler tornare al massimo della forma. Gli ultimi due anni sono stati pieni di sfide, ma guardo al futuro con speranza, sostenuto dai miei cari e dal mio team tecnico. Vi terrò aggiornati sul mio stato di salute e sui miei obiettivi futuri. Concludo con una citazione di Paolo Simoncelli che rappresenta perfettamente il mio amore per questo sport: ‘Il motociclismo non si può spiegare. Lo ami, soffri, lo vivi. E anche quando fa male, non possiamo starne lontani.’ Con affetto, Noah Dettwiler”

1.5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu
MotoGP

MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu

Secondo il pilota australiano il suo nuovo team-mate potrà fare bene anche in Top Class
Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Jack Miller ha parlato del suo nuovo team-mate Toprak Razgatlioglu, che a Valencia ha
MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio
In evidenza

MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio

Cambiamento nella leadership della MotoGP, ma al momento non c'è il nome del successore
MotoGP – Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer MotoGP, lascerà il circus del Motomondiale a gennaio 2026. Dal suo arrivo nel
MotoGP | Sofuoglu: “Non è ancora il nostro Toprak” MotoGP | Sofuoglu: “Non è ancora il nostro Toprak”
In evidenza

MotoGP | Sofuoglu: “Non è ancora il nostro Toprak”

Il manager del tre volte iridato della SBK: "Dopo un paio di test vedremo il vero Toprak, che farà ‘stoppies’ in frenata, derapate e spingerà più forte"
Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Toprak Razgatlioglu ha debuttato a Valencia sulla Yamaha V4 con cui disputerà la sua

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00084motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00028motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00076motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00062motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00054motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00100motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00073motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00066motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00044motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00058motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00026motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00013

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news

MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu
MotoGP

MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu

Secondo il pilota australiano il suo nuovo team-mate potrà fare bene anche in Top Class
Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Jack Miller ha parlato del suo nuovo team-mate Toprak Razgatlioglu, che a Valencia ha
MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio
In evidenza

MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio

Cambiamento nella leadership della MotoGP, ma al momento non c'è il nome del successore
MotoGP – Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer MotoGP, lascerà il circus del Motomondiale a gennaio 2026. Dal suo arrivo nel