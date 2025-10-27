MotoGP | Jorge Martin salta anche il GP del Portogallo

Aprilia Racing MotoGP 2025 – Jorge Martin salterà anche il Gran Premio del Portogallo in programma il prossimo 9 novembre sul circuito di Portimao.

A comunicarlo è stata l’Aprilia, che con un breve messaggio ha fatto sapere che l’iridato 2024 della MotoGP si focalizzerà sul suo completo recupero.

Il pilota dell’Aprilia è da qualche settimana al Red Bull Athlete Performance Center, in Austria, per concentrarsi sul suo recupero dopo la frattura scomposta della clavicola destra.

Il pilota dell’Aprilia, che si era fratturato la clavicola destra nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone, era stato operato presso l’Hospital Universitari Dexeus, dall’équipe medica dal Dottor Xavier Mir.

Non è certo se il pilota di San Sebastián de Los Reyes sarà in pista a Valencia dove il 16 novembre si disputerà l’ultima gara della stagione e dove il martedì successivo ci saranno i primi test in ottica 2026.

