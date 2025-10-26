MotoGP | GP Malesia, Bezzecchi: “Non è stata una grande giornata”
Il pilota Aprilia non ha potuto fare meglio dell'undicesima posizione
GP Malesia Sepang Aprilia Racing MotoGP 2025 – Gara difficile per Marco Bezzecchi a Sepang. Il pilota dell’Aprilia, non ha potuto fare meglio dell’undicesima posizione, in quanto non è riuscito a sorpassare. Il riminese ha spiegato poi quanto fosse difficile restare concentrati dopo l’incidente di Rueda e Dettwiler in Moto3 (segui qui gli aggiornamenti).
Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Malesia Sepang MotoGP 2025
“Sicuramente non è stata una gran giornata, a partire da stamattina con il terribile incidente in Moto3 tra Rueda e Dettwiler. Riguardo la prestazione, purtroppo ho faticato, è stata una gara abbastanza complicata nella quale non sono riuscito a sorpassare praticamente nessuno. Non sono riuscito a fare più di così e mi dispiace, però abbiamo comunque conquistato qualche punto. Adesso lavoriamo ancora più duramente per le ultime due gare della stagione”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login