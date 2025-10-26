MotoGP | GP Malesia, Bezzecchi: “Non è stata una grande giornata”

GP Malesia Sepang Aprilia Racing MotoGP 2025 – Gara difficile per Marco Bezzecchi a Sepang. Il pilota dell’Aprilia, non ha potuto fare meglio dell’undicesima posizione, in quanto non è riuscito a sorpassare. Il riminese ha spiegato poi quanto fosse difficile restare concentrati dopo l’incidente di Rueda e Dettwiler in Moto3 (segui qui gli aggiornamenti).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Malesia Sepang MotoGP 2025

“Sicuramente non è stata una gran giornata, a partire da stamattina con il terribile incidente in Moto3 tra Rueda e Dettwiler. Riguardo la prestazione, purtroppo ho faticato, è stata una gara abbastanza complicata nella quale non sono riuscito a sorpassare praticamente nessuno. Non sono riuscito a fare più di così e mi dispiace, però abbiamo comunque conquistato qualche punto. Adesso lavoriamo ancora più duramente per le ultime due gare della stagione”

