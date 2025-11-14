Moto3 | Gp Valencia: ad Almansa le pre-qualifiche
Pini si conferma il migliore degli italiani con il quarto tempo
Moto3 Gp Valencia Prove – David Almansa è stato il più veloce nel turno di Prove del Gran Premio di Valencia, valido per il Q2. Il pilota del team Leopard Racing, con il best lap in 1:37.333 ed ha preceduto il compagno di squadra Adrian Fernandez e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).
Il migliore degli italiani è Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto davanti a Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).
Settimo Jesus Rio (Rivacold Snipers Team), seguito da Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) con Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI) e Joel Kelso (LEVEL UP – MTA) a chiudere la Top 10.
Gli altri italiani: 13esimo Marco Morelli, 14esimo Luca Lunetta, 17esimo Stefano Nepa e 19esimo Nicola Carraro.
Moto3 Prove Libere 2 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:37.33
|2
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:37.64
|+0.310
|3
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:37.82
|+0.489
|4
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:37.85
|+0.523
|5
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:37.91
|+0.579
|6
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:38.01
|+0.686
|7
|45
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|1:38.12
|+0.793
|8
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|1:38.13
|+0.797
|9
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:38.17
|+0.837
|10
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:38.33
|+1.005
|11
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|1:38.34
|+1.013
|12
|67
|Casey O'gorman
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:38.34
|+1.014
|13
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:38.44
|+1.107
|14
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:38.44
|+1.116
|15
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:38.51
|+1.185
|16
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:38.53
|+1.206
|17
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:38.54
|+1.216
|18
|18
|Matteo Bertelle
|Levelup-mta
|1:38.59
|+1.264
|19
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:38.66
|+1.334
|20
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:38.77
|+1.438
|21
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:38.77
|+1.444
|22
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|1:38.84
|+1.511
|23
|13
|Hakim Danish
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:39.06
|+1.735
|24
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:39.08
|+1.748
|25
|2
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|1:39.17
|+1.842
|26
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:39.77
|+2.442
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 2
