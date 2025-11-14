Moto3

Moto3 | Gp Valencia: ad Almansa le pre-qualifiche

Pini si conferma il migliore degli italiani con il quarto tempo

di Jessica Cortellazzi14 Novembre, 2025
Moto3 Gp Valencia Prove – David Almansa è stato il più veloce nel turno di Prove del Gran Premio di Valencia, valido per il Q2. Il pilota del team Leopard Racing, con il best lap in 1:37.333 ed ha preceduto il compagno di squadra Adrian Fernandez e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).

Il migliore degli italiani è Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto davanti a Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Settimo Jesus Rio (Rivacold Snipers Team), seguito da Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) con Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI) e Joel Kelso (LEVEL UP – MTA) a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: 13esimo Marco Morelli, 14esimo Luca Lunetta, 17esimo Stefano Nepa e 19esimo Nicola Carraro.

Moto3 Prove Libere 2 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Leopard Racing 1:37.33
2 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:37.64 +0.310
3 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:37.82 +0.489
4 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:37.85 +0.523
5 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:37.91 +0.579
6 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:38.01 +0.686
7 45 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:38.12 +0.793
8 28 Maximo Quiles Cfmoto Valresa Aspar Team 1:38.13 +0.797
9 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:38.17 +0.837
10 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:38.33 +1.005
11 11 Adrian Cruces Cip Green Power 1:38.34 +1.013
12 67 Casey O'gorman Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:38.34 +1.014
13 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:38.44 +1.107
14 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:38.44 +1.116
15 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:38.51 +1.185
16 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:38.53 +1.206
17 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:38.54 +1.216
18 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:38.59 +1.264
19 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:38.66 +1.334
20 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:38.77 +1.438
21 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:38.77 +1.444
22 71 Dennis Foggia Cfmoto Valresa Aspar Team 1:38.84 +1.511
23 13 Hakim Danish Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:39.06 +1.735
24 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:39.08 +1.748
25 2 Zen Mitani Honda Team Asia 1:39.17 +1.842
26 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:39.77 +2.442

Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 2

