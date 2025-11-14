Moto3 | Gp Valencia: ad Almansa le pre-qualifiche

Moto3 Gp Valencia Prove – David Almansa è stato il più veloce nel turno di Prove del Gran Premio di Valencia, valido per il Q2. Il pilota del team Leopard Racing, con il best lap in 1:37.333 ed ha preceduto il compagno di squadra Adrian Fernandez e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).

Il migliore degli italiani è Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto davanti a Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Settimo Jesus Rio (Rivacold Snipers Team), seguito da Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) con Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI) e Joel Kelso (LEVEL UP – MTA) a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: 13esimo Marco Morelli, 14esimo Luca Lunetta, 17esimo Stefano Nepa e 19esimo Nicola Carraro.

