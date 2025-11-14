Moto2 | Gp Valencia: Holgado il più veloce delle pre-qualifiche
Il migliore degli italiani è Vietti con il settimo tempo
di Jessica Cortellazzi14 Novembre, 2025
Moto2 Gp Valencia Prove – Daniel Holgado ha registrato il miglior tempo nel turno di Prove del Gran Premio di Valencia. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha registrato il best lap in 1:32.408, precedendo Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) e Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo).
Quarto tempo per Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), davanti ad Alex Escrig (KLINT Forward Factory Team) e Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).
Il migliore degli italiani è Celestino Vietti (SpeedRS Team) con il settimo tempo, seguito da Barry Baltus (Fantic Racing) e Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2). Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), chiude la Top 10.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|
Risultati non ancora disponibili.
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
Articoli correlati
Moto3 | Gp Valencia: ad Almansa le pre-qualifiche
Pini si conferma il migliore degli italiani con il quarto tempo
Moto3 Gp Valencia Prove – David Almansa è stato il più veloce nel turno di Prove del Gran Premio di
MotoGP | Gp Valencia Prove Libere 1: Miller in testa, Bagnaia è 21esimo
Sessione particolare, la prima Ducati è quella di Franco Morbidelli, quinto e davanti ad Alex Marquez
MotoGP GP Valencia Prove Libere 1 – E’ di Jack Miller il miglior tempo della prima sessione di prove libere
Moto2 | Gp Valencia Prove Libere 1: Escrig il più veloce
Brutto highside per Huertas, portato al Centro Medico
Moto2 GP Valencia Prove Libere 1 – Alex Escrig con tanto di record della pista è stato il più veloce
MotoGP | Gp Valencia 2025, Michelin: “Circuito impegnativo e molto particolare”
Il punto più critico per le gomme è la lunga curva che immette sul rettilineo
MotoGP 2025 GP Valencia Michelin – La MotoGP torna a Valencia a due anni dall’ultima gara disputata sul circuito intitolato
Moto3 | Gp Valencia Prove Libere 1: Carpe precede Kelso
Il migliore degli italiani è Pini, nono
Moto3 GP Valencia Prove Libere 1 – E’ di Alvaro Carpe il miglior tempo nel primo turno di prove libere
MotoGP | GP Valencia, Bagnaia ammette: “Marquez ha fatto la differenza”
Il tre volte iridato: "Le altre case si sono avvicinate ma continuo a credere che Ducati sia la moto da battere"
GP Valencia Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia ha raccontato la sua stagione con grande lucidità nella conferenza stampa del
MotoGP | GP Valencia, Bezzecchi: “22 gare sono abbastanza, serve anche staccare”
Il #72 dell'Aprilia: "Momento da incorniciare? Direi Misano"
GP Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha parlato ai margini della conferenza stampa ufficiale con i giornalisti
MotoGP | GP Valencia 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
Diretta Conferenza Stampa MotoGP Valencia – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Ricardo Tormo
You must be logged in to post a comment Login