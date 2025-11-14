Moto2 | Gp Valencia: Holgado il più veloce delle pre-qualifiche

Moto2 Gp Valencia Prove – Daniel Holgado ha registrato il miglior tempo nel turno di Prove del Gran Premio di Valencia. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha registrato il best lap in 1:32.408, precedendo Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) e Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo).

Quarto tempo per Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), davanti ad Alex Escrig (KLINT Forward Factory Team) e Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Il migliore degli italiani è Celestino Vietti (SpeedRS Team) con il settimo tempo, seguito da Barry Baltus (Fantic Racing) e Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2). Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), chiude la Top 10.

5/5 - (2 votes)