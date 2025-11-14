MotoGP | Gp Valencia Prove Libere 1: Miller in testa, Bagnaia è 21esimo

MotoGP GP Valencia Prove Libere 1 – E’ di Jack Miller il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana MotoGP, 22esima ed ultima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Valencia.

Turno a sorpresa con l’australiano al comando con la Yamaha Pramac con il crono di 1:30.382 e a seguire l’Aprilia di Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) e la Honda del tester Honda Aleix Espargarò, staccati rispettivamente di 0.323s e 0.325s. Quarto tempo un’altra Aprilia, sempre Trackhouse MotoGP Team, quella di Raul Fernandez.

La prima Ducati è quella del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli. L’italo-brasiliano ha portato la sua GP 24 in quinta posizione e davanti alla “gemella” del Gresini Racing di Alex Marquez.

I due che sono staccati di 0.478s e 0.502s precedono la Honda Factory di Joan Mir e la migliore delle KTM, quella Factory di Pedro Acosta, +0.616s.

Chiudono la Top Ten la Ducati GP 25 del VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio e la vera sorpresa della sessione, la Yamaha V4 portata in pista dal tester Augusto Fernandez, che chiude con il crono di 1:31.035s a soli 0.653s dalla vetta.

Undicesimo tempo per il rookie Fermin Aldeguer. Il pilota del Gresini Racing, che è scivolato senza conseguenze a fine sessione, ha chiuso davanti alle Honda Factory di Luca Marini e Johann Zarco (LCR).

Quattordicesimo tempo per l’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo (Yamaha Factory), che ha preceduto il team-mate Alex Rins e le KTM di Brad Binder (Team Factory) ed Enea Bastianini (Team Tech3).

Sessione in salita per Marco Bezzecchi, che dopo aver vinto a Portimao, chiude 18esimo a quasi un secondo dalla vetta, 0.982s. Il pilota dell’Aprilia è davanti al rientrante Maverick Vinales (KTM Team Tech3) e al rookie Honda LCR, Somkiat Chantra.

Fa molta fatica anche Pecco Bagnaia, che chiude 21esimo a 1.146s dalla vetta. Il tre volte iridato della Ducati ha percorso però 17 giri con lo stesso treno di gomme.

Dietro al #63 la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira e la Ducati portata in pista da Nicolò Bulega, con il vice-campione della Superbike 2025 che ricordiamo sostituisce l’infortunato Marc Marquez.

Ultimo tempo per il rientrante Jorge Martin, che dopo l’ennesimo infortunio della stagione avvenuto in Giappone, è risalito in sella all’Aprilia RS-GP25 per l’ultima gara del calendario.

5/5 - (8 votes)