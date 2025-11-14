MotoGP | Gp Valencia Prove Libere 1: Miller in testa, Bagnaia è 21esimo
Sessione particolare, la prima Ducati è quella di Franco Morbidelli, quinto e davanti ad Alex Marquez
MotoGP GP Valencia Prove Libere 1 – E’ di Jack Miller il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana MotoGP, 22esima ed ultima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Valencia.
Turno a sorpresa con l’australiano al comando con la Yamaha Pramac con il crono di 1:30.382 e a seguire l’Aprilia di Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) e la Honda del tester Honda Aleix Espargarò, staccati rispettivamente di 0.323s e 0.325s. Quarto tempo un’altra Aprilia, sempre Trackhouse MotoGP Team, quella di Raul Fernandez.
La prima Ducati è quella del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli. L’italo-brasiliano ha portato la sua GP 24 in quinta posizione e davanti alla “gemella” del Gresini Racing di Alex Marquez.
I due che sono staccati di 0.478s e 0.502s precedono la Honda Factory di Joan Mir e la migliore delle KTM, quella Factory di Pedro Acosta, +0.616s.
Chiudono la Top Ten la Ducati GP 25 del VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio e la vera sorpresa della sessione, la Yamaha V4 portata in pista dal tester Augusto Fernandez, che chiude con il crono di 1:31.035s a soli 0.653s dalla vetta.
Undicesimo tempo per il rookie Fermin Aldeguer. Il pilota del Gresini Racing, che è scivolato senza conseguenze a fine sessione, ha chiuso davanti alle Honda Factory di Luca Marini e Johann Zarco (LCR).
Quattordicesimo tempo per l’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo (Yamaha Factory), che ha preceduto il team-mate Alex Rins e le KTM di Brad Binder (Team Factory) ed Enea Bastianini (Team Tech3).
Sessione in salita per Marco Bezzecchi, che dopo aver vinto a Portimao, chiude 18esimo a quasi un secondo dalla vetta, 0.982s. Il pilota dell’Aprilia è davanti al rientrante Maverick Vinales (KTM Team Tech3) e al rookie Honda LCR, Somkiat Chantra.
Fa molta fatica anche Pecco Bagnaia, che chiude 21esimo a 1.146s dalla vetta. Il tre volte iridato della Ducati ha percorso però 17 giri con lo stesso treno di gomme.
Dietro al #63 la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira e la Ducati portata in pista da Nicolò Bulega, con il vice-campione della Superbike 2025 che ricordiamo sostituisce l’infortunato Marc Marquez.
Ultimo tempo per il rientrante Jorge Martin, che dopo l’ennesimo infortunio della stagione avvenuto in Giappone, è risalito in sella all’Aprilia RS-GP25 per l’ultima gara del calendario.
MotoGp Prove Libere 1 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:30.382
|2
|79
|Ai Ogura
|Trackhouse Motogp Team
|1:30.705
|+0.323
|3
|41
|Aleix Espargaro
|Honda Hrc Test Team
|1:30.707
|+0.325
|4
|25
|Raul Fernandez
|Trackhouse Motogp Team
|1:30.800
|+0.418
|5
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:30.860
|+0.478
|6
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:30.884
|+0.502
|7
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:30.926
|+0.544
|8
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:30.998
|+0.616
|9
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:31.033
|+0.651
|10
|7
|Adrian Fernandez
|Yamaha Factory Racing Team
|1:31.035
|+0.653
|11
|54
|Fermin Aldeguer
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:31.113
|+0.731
|12
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|1:31.146
|+0.764
|13
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda Lcr
|1:31.171
|+0.789
|14
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:31.204
|+0.822
|15
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:31.301
|+0.919
|16
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:31.319
|+0.937
|17
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|1:31.326
|+0.944
|18
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:31.364
|+0.982
|19
|12
|Maverick Vinales
|Red Bull Ktm Tech3
|1:31.430
|+1.048
|20
|35
|Somkiat Chantra
|Idemitsu Honda Lcr
|1:31.454
|+1.072
|21
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|1:31.528
|+1.146
|22
|88
|Miguel Oliveira
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:31.715
|+1.333
|23
|11
|Nicolo Bulega
|Ducati Lenovo Team
|1:31.766
|+1.384
|24
|1
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|1:31.923
|+1.541
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 1
