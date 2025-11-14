In evidenza

MotoGP | Gp Valencia Prove Libere 1: Miller in testa, Bagnaia è 21esimo

Sessione particolare, la prima Ducati è quella di Franco Morbidelli, quinto e davanti ad Alex Marquez

di Alessio Brunori14 Novembre, 2025
MotoGP | Gp Valencia Prove Libere 1: Miller in testa, Bagnaia è 21esimo

MotoGP GP Valencia Prove Libere 1 – E’ di Jack Miller il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana MotoGP, 22esima ed ultima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Valencia.

Turno a sorpresa con l’australiano al comando con la Yamaha Pramac con il crono di 1:30.382 e a seguire l’Aprilia di Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) e la Honda del tester Honda Aleix Espargarò, staccati rispettivamente di 0.323s e 0.325s. Quarto tempo un’altra Aprilia, sempre Trackhouse MotoGP Team, quella di Raul Fernandez.

La prima Ducati è quella del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli. L’italo-brasiliano ha portato la sua GP 24 in quinta posizione e davanti alla “gemella” del Gresini Racing di Alex Marquez.

I due che sono staccati di 0.478s e 0.502s precedono la Honda Factory di Joan Mir e la migliore delle KTM, quella Factory di Pedro Acosta, +0.616s.

Chiudono la Top Ten la Ducati GP 25 del VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio e la vera sorpresa della sessione, la Yamaha V4 portata in pista dal tester Augusto Fernandez, che chiude con il crono di 1:31.035s a soli 0.653s dalla vetta.

Undicesimo tempo per il rookie Fermin Aldeguer. Il pilota del Gresini Racing, che è scivolato senza conseguenze a fine sessione, ha chiuso davanti alle Honda Factory di Luca Marini e Johann Zarco (LCR).

Quattordicesimo tempo per l’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo (Yamaha Factory), che ha preceduto il team-mate Alex Rins e le KTM di Brad Binder (Team Factory) ed Enea Bastianini (Team Tech3).

Sessione in salita per Marco Bezzecchi, che dopo aver vinto a Portimao, chiude 18esimo a quasi un secondo dalla vetta, 0.982s. Il pilota dell’Aprilia è davanti al rientrante Maverick Vinales (KTM Team Tech3) e al rookie Honda LCR, Somkiat Chantra.

Fa molta fatica anche Pecco Bagnaia, che chiude 21esimo a 1.146s dalla vetta. Il tre volte iridato della Ducati ha percorso però 17 giri con lo stesso treno di gomme.

Dietro al #63 la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira e la Ducati portata in pista da Nicolò Bulega, con il vice-campione della Superbike 2025 che ricordiamo sostituisce l’infortunato Marc Marquez.

Ultimo tempo per il rientrante Jorge Martin, che dopo l’ennesimo infortunio della stagione avvenuto in Giappone, è risalito in sella all’Aprilia RS-GP25 per l’ultima gara del calendario.

MotoGp Prove Libere 1 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:30.382
2 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team 1:30.705 +0.323
3 41 Aleix Espargaro Honda Hrc Test Team 1:30.707 +0.325
4 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team 1:30.800 +0.418
5 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:30.860 +0.478
6 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:30.884 +0.502
7 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1:30.926 +0.544
8 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:30.998 +0.616
9 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:31.033 +0.651
10 7 Adrian Fernandez Yamaha Factory Racing Team 1:31.035 +0.653
11 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:31.113 +0.731
12 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:31.146 +0.764
13 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:31.171 +0.789
14 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:31.204 +0.822
15 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:31.301 +0.919
16 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:31.319 +0.937
17 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:31.326 +0.944
18 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:31.364 +0.982
19 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1:31.430 +1.048
20 35 Somkiat Chantra Idemitsu Honda Lcr 1:31.454 +1.072
21 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:31.528 +1.146
22 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha Motogp 1:31.715 +1.333
23 11 Nicolo Bulega Ducati Lenovo Team 1:31.766 +1.384
24 1 Jorge Martin Aprilia Racing 1:31.923 +1.541

Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 1

Ultime news