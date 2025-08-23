Moto3

Moto3 | Gp Ungheria Qualifiche: Quiles in pole, Pini è sesto

In prima fila anche Valentin Perrone e Angel Piqueras

di Alessio Brunori23 Agosto, 2025
Moto3 GP Ungheria Balaton Park Qualifiche – Maximo Quiles (KTM) ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Ungheria classe Moto3, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul nuovo tracciato del Balaton Park.

Per il pilota del Team Aspar si tratta della seconda partenza al “palo” dopo quella ottenuta a Le Mans, due pole su dieci gare disputate, quarta volta in prima fila, un bel ruolino di marcia per il pilota di Murcia.

Il suo crono di 1:46.074 è stato di soli 0.060s migliore di quello di un altro rookie, Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3, in pole in Austria, ndr), con quest’ultimo a sua volta davanti di soli 0.030s ad Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI), che chiude la prima fila.

Quarto tempo ed apertura della prima fila per un altro rookie, Alvaro Carpe, rider Red Bull KTM Ajo. Il #83 avrà accanto a se i due piloti del Team KTM Intact GP, David Munoz e il nostro Guido Pini (anche lui rookie), sesto e migliore degli italiani.

Dietro al #94 troviamo in terza fila Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3), il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), ottavo e la Honda del Leopard Racing di Adrian Fernandez.

Quarta fila per il team-mate di quest’ultimo, David Almansa, che precede il nostro Dennis Foggia (KTM Aspar), 11esimo e il giapponese del Team Honda Asia, Taiyo Furusato (high-side in cui è rimasto dentro la pista, ndr).

I piloti del Team Honda Snipers Nicola Carraro e Riccardo Rossi hanno chiuso rispettivamente in 13esima e 18esima piazza.

Non sono riusciti a passare la “tagliola” della Q1 i nostri Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing) e Stefano Nepa, che partiranno dal fondo dello schieramento. Ricordiamo che Marcos Uriarte partirà dal fondo della griglia a causa di una penalità inflitta per guida lenta in traiettoria, terza volta.

Moto3 Qualifica 2 Balaton Park - Ungheria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:46.060
2 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:46.120 +0.060
3 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:46.150 +0.090
4 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:46.167 +0.107
5 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:46.324 +0.264
6 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:46.329 +0.269
7 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:46.382 +0.322
8 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:46.448 +0.388
9 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:46.498 +0.438
10 22 David Almansa Leopard Racing 1:46.667 +0.607
11 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:46.733 +0.673
12 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:46.806 +0.746
13 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:46.832 +0.772
14 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:46.880 +0.820
15 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:47.126 +1.066
16 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:47.165 +1.105
17 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:47.278 +1.218
18 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:47.862 +1.802

Balaton Park - Ungheria - Risultati Qualifica 2

