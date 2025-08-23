MotoGP | Gp Ungheria: Marquez in pole, Bezzecchi e Di Giannantonio in prima fila

MotoGP Gp Ungheria Balaton Park Qualifiche – Marc Marquez si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d’Ungheria, 14esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Sul nuovo tracciato del Balaton Park, l’otto volte iridato della Ducati ha fatto segnare il best-lap delle qualifiche con il crono di 1:36.518. Per il #93 della “Rossa” 74esima pole in MotoGP, ottava della stagione, decima con la Ducati, 102esima in carriera. Per la Ducati 113esima pole in MotoGP, nona in stagione.

In prima fila anche i nostri Marco Bezzecchi su Aprilia RS-GP 25 Factory (14esima prima fila per il pilota della casa di Noale, ndr) e Fabio Di Giannantonio su Ducati GP 25 del VR46 Racing Team. I due che sono staccati dalla vetta rispettivamente di 0.290s e 0.354s, sono passati dalla Q1 ed hanno avuto una gomma in meno a disposizione.

Buona anche la qualifica di Enea Bastianini, miglior pilota KTM con il quarto tempo. Il riminese del Team Tech3 ha portato la sua RC16 davanti alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e alla Yamaha del francese Fabio Quartararo.

Quattro italiani nei primi cinque per un proseguo del weekend che potrebbe essere positivo per i colori italiani. Delude (anche e soprattutto a causa di una caduta, ndr) Pedro Acosta, che chiude settimo e staccato di 0.581s dalla vetta.

Il pilota della KTM è poi rientrato in pista con la seconda moto ma non è andato oltre la terza fila e sarà chiamato ad una grande partenza sia nella Sprint Race che nella gara domenicale. Lo “Squalo” di Mazarron avrà accanto a se il connazionale nonché rookie del Gresini Racing Fermin Aldeguer e la migliore delle Honda, quella Factory del nostro Luca Marini, nono a 0.659s dalla vetta.

Il pilota pesarese ha preceduto il team-mate Joan Mir, Alex Marquez (Gresini Racing, che sarà penalizzato di tre posizioni in griglia così come Jack Miller, ndr) e Pol Espargarò, tester KTM.

Non è riuscito a passare la Q1 e partirà addirittura in 15esima posizione Pecco Bagnaia, che continua ad avere difficoltà al momento insormontabili con la sua Ducati Desmosedici GP 25. Il tre volte iridato partirà quindi dalla quinta fila e avrà accanto a se Brad Binder e Jack Miller, che lo hanno preceduto. E’ la prima volta in stagione che Bagnaia non va in Q2. Male anche Jorge Martin, con il Campione in carica dell’Aprilia che scatterà dalla 17esima casella, sesta fila, dove ci saranno anche Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), 16esimo e Johann Zarco (Honda LCR), 18esimo.

Settima fila per la Yamaha Yamaha Pramac di Miguel Oliveira, per la Yamaha Factory di Alex Rins e per l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura.

