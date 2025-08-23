News Ticker

MotoGP | GP Ungheria 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal circuito del Balaton Park

di Jessica Cortellazzi23 Agosto, 2025
Diretta Sprint Race GP Ungheria Balaton Park – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito del Balaton Park dove, a partire dalle 15:00 si disputerà la 14esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio d’Ungheria.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti, scatterà Marc Marquez davanti a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Dalla seconda fila partiranno Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. A seguire, dalla settima casella scatterà Pedro Acosta, seguito da Fermin Aldeguer e Luca Marini. Joan Mir chiude la Top 10. Qualifiche difficili per Francesco Bagnaia che dovrà rimontare dalla quindicesima casella.

DIRETTA SPRINT RACE GP UNGHERIA DALLE 15:00

