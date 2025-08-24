Moto3 | Gp Ungheria Gara: Quiles al fotofinish su Perrone, Munoz è terzo

Moto3 GP Ungheria Balaton Park Gara – Maximo Quiles (KTM) dopo la pole position del Gran Premio d’Ungheria classe Moto3, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025, si è aggiudicato anche la gara, battendo al fotofinish l’altro rookie, Valentin Perrone.

Il pilota del Team Aspar è stato a lungo in testa, poi un errore lo aveva fatto retrocedere di qualche posizione, ma nei giri finali si è rifatto sotto al leader Perrone attaccandolo alla prima staccata dopo il traguardo. Perrone aveva risposto, ma alla fine a spuntarla per soli 18 millesimi è stato il pilota del Team Aspar, che ha battuto quello del Team Red Bull KTM Tech3.

Per Quiles seconda vittoria dopo quella del Mugello su 10 gare disputate e sesto podio, mentre per Perrone è il secondo podio dopo quello di Assen. Sul terzo gradino del podio è salito David Munoz in sella alla KTM del Team Intact GP.

Quarto al traguardo Angel Piqueras su KTM del Team MT Helmets – MSI, con il #36 che ha preceduto il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Sesta e settima posizione per i piloti del Leopard Racing, Adrian Fernandez e David Almansa. In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3).

Dennis Foggia (KTM Aspar) è stato il migliore dei piloti italiani ed ha chiuso 11esimo. Il pilota romano è passato sotto alla bandiera a scacchi davanti al connazionale Nicola Carraro (Honda Snipers), al giovane Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse), a Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e all’ultimo pilota a punti, Marcos Uriarte (KTM MTA).

Gli altri italiani sono Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 17esimo, Riccardo Rossi (Honda Snipers) 19esimo e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing) 21esimo.

Era stata buona fino al 15esimo giro la gara del rookie Guido Pini, ma il pilota toscano del Team KTM Intact GP, è caduto al 15esimo giro, mentre tentava di rimanere attaccato al gruppo di testa (era sesto). A terra senza conseguenze anche Eddie O’Shea (Honda Mlav Racing), Cormac Buchanan (KTM BOE), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Scott Ogden (KTM CIP).

In Campionato Piqueras rosicchia due punti al leader Josè Antonio Rueda. Il pilota di Siviglia ha comunque ancora ampio margine, sono infatti 69 i punti di vantaggio su Piqueras, 86 su Quiles, 95 su Munoz e 104 su Carpe.

5/5 - (6 votes)