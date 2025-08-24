Moto3 | Gp Ungheria Gara: Quiles al fotofinish su Perrone, Munoz è terzo
Seconda vittoria per il pilota del Team Aspar, male gli italiani, il migliore è Foggia, 11esimo
Moto3 GP Ungheria Balaton Park Gara – Maximo Quiles (KTM) dopo la pole position del Gran Premio d’Ungheria classe Moto3, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025, si è aggiudicato anche la gara, battendo al fotofinish l’altro rookie, Valentin Perrone.
Il pilota del Team Aspar è stato a lungo in testa, poi un errore lo aveva fatto retrocedere di qualche posizione, ma nei giri finali si è rifatto sotto al leader Perrone attaccandolo alla prima staccata dopo il traguardo. Perrone aveva risposto, ma alla fine a spuntarla per soli 18 millesimi è stato il pilota del Team Aspar, che ha battuto quello del Team Red Bull KTM Tech3.
Per Quiles seconda vittoria dopo quella del Mugello su 10 gare disputate e sesto podio, mentre per Perrone è il secondo podio dopo quello di Assen. Sul terzo gradino del podio è salito David Munoz in sella alla KTM del Team Intact GP.
Quarto al traguardo Angel Piqueras su KTM del Team MT Helmets – MSI, con il #36 che ha preceduto il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).
Sesta e settima posizione per i piloti del Leopard Racing, Adrian Fernandez e David Almansa. In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3).
Dennis Foggia (KTM Aspar) è stato il migliore dei piloti italiani ed ha chiuso 11esimo. Il pilota romano è passato sotto alla bandiera a scacchi davanti al connazionale Nicola Carraro (Honda Snipers), al giovane Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse), a Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e all’ultimo pilota a punti, Marcos Uriarte (KTM MTA).
Gli altri italiani sono Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 17esimo, Riccardo Rossi (Honda Snipers) 19esimo e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing) 21esimo.
Era stata buona fino al 15esimo giro la gara del rookie Guido Pini, ma il pilota toscano del Team KTM Intact GP, è caduto al 15esimo giro, mentre tentava di rimanere attaccato al gruppo di testa (era sesto). A terra senza conseguenze anche Eddie O’Shea (Honda Mlav Racing), Cormac Buchanan (KTM BOE), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Scott Ogden (KTM CIP).
In Campionato Piqueras rosicchia due punti al leader Josè Antonio Rueda. Il pilota di Siviglia ha comunque ancora ampio margine, sono infatti 69 i punti di vantaggio su Piqueras, 86 su Quiles, 95 su Munoz e 104 su Carpe.
Moto3 Gara Balaton Park - Ungheria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|35:31.839
|2
|73
|V. Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+0.018
|3
|64
|D. Muñoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+0.858
|4
|36
|A. Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|+0.952
|5
|99
|J. Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+1.362
|6
|31
|A. Fernandez
|Leopard Racing
|+6.159
|7
|22
|D. Almansa
|Leopard Racing
|+9.546
|8
|66
|J. Kelso
|Levelup-mta
|+10.025
|9
|83
|A. Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+11.696
|10
|12
|J. Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|+20.109
|11
|71
|D. Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+24.862
|12
|10
|N. Carraro
|Rivacold Snipers Team
|+26.871
|13
|67
|C. O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|+32.279
|14
|6
|R. Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|+36.636
|15
|89
|M. Uriarte
|Levelup-mta
|+37.394
|16
|21
|R. Moodley
|Denssi Racing - Boe
|+40.701
|17
|82
|S. Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|+41.674
|18
|55
|N. Dettwiler
|Cip Green Power
|+44.069
|19
|54
|R. Rossi
|Rivacold Snipers Team
|+45.803
|20
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|+53.120
|21
|25
|Leonardo Abruzzo
|Gryd - Mlav Racing
|+60.634
Balaton Park - Ungheria - Risultati Gara
