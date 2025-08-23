MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Marini: “Molto felice del risultato”

GP Ungheria Balaton Park Castrol Honda MotoGP 2025 – Sabato da ricordare quello del Balaton Park per Luca Marini e il Team Castrol Honda MotoGP.

Dopo essersi qualificato direttamente in Q2, ha ottenuto il nono posto in griglia, concludendo la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria ai piedi del podio, una quarta posizione difesa dagli attacchi del team-mate Joan Mir prima e dal rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer dopo.

Allo spegnersi dei semafori partenza fulminea, traiettoria perfetta, e già nel caos di curva 1 era lì, nel posto giusto al momento giusto. Da quel momento, è stato un assedio costante: quarto posto blindato, con più di un affondo su Morbidelli per il podio.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Ungheria Balaton Park Honda Castrol MotoGP 2025

“Sin dall’inizio del weekend abbiamo avuto un ottimo feeling con la moto, e molte delle ricerche che ho fatto si sono rivelate utili. Sono molto felice del risultato di oggi, non solo per me ma per il team, che ha lavorato duramente con me fin dal momento in cui sono entrato in Honda. Mi trovavo nella posizione giusta per approfittare del caos alla partenza, evitando contatti e mantenendo la quarta posizione. Ho cercato a lungo di restare incollato a Morbidelli, ma stava guidando molto bene, e a quel punto era meglio consolidare il quarto posto piuttosto che rischiare qualcosa. Ora abbiamo molte più informazioni su cui lavorare, quindi ci saranno cose da sistemare stasera per migliorare ancora in vista di domenica. Non vedo l’ora.”

4.7/5 - (45 votes)