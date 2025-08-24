Moto2 | Gp Ungheria Gara: capolavoro Alonso, prima vittoria nella classe intermedia

Moto2 Ungheria Balaton Park Gara – Capolavoro di David Alonso al Balaton Park, teatro del Gran Premio d’Ungheria classe Moto2, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il rookie del Team Aspar, nonché iridato 2024 della Moto3 (con ben 14 gare vinte, ndr), partito dall’ottava casella, è stato sornione fino a metà gara, poi a suon di incredibili staccate, soprattutto alla curva 1, ha rimontato posizione su posizioni, arrivando negli ultimissimi giri a giocarsi la vittoria con Diogo Moreira e Manuel Gonzalez.

A due giri dalla fine l’attacco su Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e poi all’ultimo giro quello sul leader Manuel Gonzalez, non alla curva 1, dove il pilota Intact GP si era difeso, ma qualche curva dopo, prima della chicane.

Un piccolo errore stava vanificando la spettacolare rimonta, ma con un block-pass su Gonzalez, ha portato a casa la prima vittoria nella classe Moto2, con Moreira secondo e Gonzalez terzo.

Doppietta per il Team Aspar, che aveva vinto anche la gara della classe Moto3 con il rookie Maximo Quiles, alla sua seconda vittoria su dieci gare dopo quella del Mugello.

Quarto al traguardo Jake Dixon, con il pilota del Marc VDS Racing Team che aveva presto la testa nelle prime fasi di gara. Il #96 ha preceduto il rookie del Team Red Bull Ajo, Collin Veijer e Aron Canet (Fantic Racing), che perde punti in classifica su Gonzalez.

In Top Ten anche il rookie nonché iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), settimo, Filip Salac (Marc VDS Racing Team), il rookie Aspar Daniel Holgado e Ivan Ortolà (FRINSA – MSI).

A punti anche Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), Barry Baltus (Fantic Racing), Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP), Albert Arenas (Gresini) e il nostro Tony Arbolino (Pramac Racing). Caduto alla prima curva in un incidente da lui non innescato Celestino Vietti (Sync SpeedRS Team). In quella caduta fuori anche Unai Orradre (FRINSA – MSI), Yuki Kunii (Team Asia) e Darryn Binder (Gresini). Caduto (ma in solitaria, ndr) anche Alonso Lopez (Sync SpeedRS Team), vittima di un brutto high-side, fortunatamente risolto senza conseguenze. A terra anche Izan Guevara (Pramac Racing che era anche stato penalizzato con doppio long-lap penaòty per Jump Start) e Ayumu Sasaki.

La classifica vede sempre al comando Gonzalez che con il terzo posto si porta a quota 204 punti, 25 in più di Canet e 31 più di Moreira.

5/5 - (2 votes)