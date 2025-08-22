Moto3

Moto3 | Gp Ungheria: a Quiles le pre-qualifiche, Pini è terzo

Quattro italiani qualificati direttamente al Q2 della Moto3 al Balaton Park

di Alessio Brunori22 Agosto, 2025
Moto3 | Gp Ungheria: a Quiles le pre-qualifiche, Pini è terzoMoto3 | Gp Ungheria: a Quiles le pre-qualifiche, Pini è terzo

Moto3 GP Ungheria Balaton Park Prove – Maximo Quiles in sella alla KTM del Team Aspar ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Balaton Park.

Il #28 ha portato in testa la sua RC 250 GP arrivando a girare in 1:46.448, tempo che gli ha permesso di battere di 0.297s il rookie del Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone.

Terzo tempo per il migliore dei piloti italiani, il toscano Guido Pini. Il pilota del Team Intact GP (KTM) ha fatto segnare il best-lap personale di 1:46.856, crono distante 0.408s dalla vetta.

Il #94 ha preceduto il vincitore del Red Bull Ring Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI, scivolato senza conseguenze, ndr), il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e la migliore delle Honda, quella di Adrian Fernandez, Leopard Racing.

Settimo tempo e caduta senza conseguenze per David Munoz, con il pilota KTM Intact Gp che ha preceduto il nostro Dennis Foggia (KTM Aspar) e Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3). Chiude la Top Ten il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).

Qualificati direttamente alla Q2 anche David Almansa con la Honda del Leopard Racing, il nostro Nicola Carraro con quella del Team Snipers, il rookie Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e il nostro Riccardo Rossi (Honda Snipers).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri il giapponese del Team Honda Asia, Taiyo Furusato, Marcos Uriarte (KTM MTA), Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse), Joel Kelso (doppia caduta senza conseguenze per il pilota KTM MTA, ndr) e i nostri Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing).

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Prove Libere 2 Balaton Park - Ungheria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:46.448
2 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:46.745 +0.297
3 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:46.856 +0.408
4 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:46.870 +0.422
5 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:46.999 +0.551
6 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:47.074 +0.626
7 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.209 +0.761
8 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.260 +0.812
9 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:47.287 +0.839
10 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:47.398 +0.950
11 22 David Almansa Leopard Racing 1:47.407 +0.959
12 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:47.464 +1.016
13 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:47.623 +1.175
14 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:47.737 +1.289
15 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:47.884 +1.436
16 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:48.078 +1.630
17 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:48.109 +1.661
18 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:48.248 +1.800
19 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:48.265 +1.817
20 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:48.359 +1.911
21 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:48.659 +2.211
22 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:48.718 +2.270
23 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:48.859 +2.411
24 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:48.991 +2.543
25 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:49.079 +2.631
26 25 Leonardo Abruzzo Gryd - Mlav Racing 1:49.628 +3.180

Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00018motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00008motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00028motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00063motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00007motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00047motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00049motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00019motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00052motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00004

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news