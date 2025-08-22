Moto3 | Gp Ungheria: a Quiles le pre-qualifiche, Pini è terzo

Moto3 GP Ungheria Balaton Park Prove – Maximo Quiles in sella alla KTM del Team Aspar ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Balaton Park.

Il #28 ha portato in testa la sua RC 250 GP arrivando a girare in 1:46.448, tempo che gli ha permesso di battere di 0.297s il rookie del Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone.

Terzo tempo per il migliore dei piloti italiani, il toscano Guido Pini. Il pilota del Team Intact GP (KTM) ha fatto segnare il best-lap personale di 1:46.856, crono distante 0.408s dalla vetta.

Il #94 ha preceduto il vincitore del Red Bull Ring Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI, scivolato senza conseguenze, ndr), il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e la migliore delle Honda, quella di Adrian Fernandez, Leopard Racing.

Settimo tempo e caduta senza conseguenze per David Munoz, con il pilota KTM Intact Gp che ha preceduto il nostro Dennis Foggia (KTM Aspar) e Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3). Chiude la Top Ten il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).

Qualificati direttamente alla Q2 anche David Almansa con la Honda del Leopard Racing, il nostro Nicola Carraro con quella del Team Snipers, il rookie Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e il nostro Riccardo Rossi (Honda Snipers).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri il giapponese del Team Honda Asia, Taiyo Furusato, Marcos Uriarte (KTM MTA), Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse), Joel Kelso (doppia caduta senza conseguenze per il pilota KTM MTA, ndr) e i nostri Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing).

