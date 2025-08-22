Moto3 | Gp Ungheria: a Quiles le pre-qualifiche, Pini è terzo
Quattro italiani qualificati direttamente al Q2 della Moto3 al Balaton Park
Moto3 GP Ungheria Balaton Park Prove – Maximo Quiles in sella alla KTM del Team Aspar ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Balaton Park.
Il #28 ha portato in testa la sua RC 250 GP arrivando a girare in 1:46.448, tempo che gli ha permesso di battere di 0.297s il rookie del Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone.
Terzo tempo per il migliore dei piloti italiani, il toscano Guido Pini. Il pilota del Team Intact GP (KTM) ha fatto segnare il best-lap personale di 1:46.856, crono distante 0.408s dalla vetta.
Il #94 ha preceduto il vincitore del Red Bull Ring Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI, scivolato senza conseguenze, ndr), il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e la migliore delle Honda, quella di Adrian Fernandez, Leopard Racing.
Settimo tempo e caduta senza conseguenze per David Munoz, con il pilota KTM Intact Gp che ha preceduto il nostro Dennis Foggia (KTM Aspar) e Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3). Chiude la Top Ten il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).
Qualificati direttamente alla Q2 anche David Almansa con la Honda del Leopard Racing, il nostro Nicola Carraro con quella del Team Snipers, il rookie Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e il nostro Riccardo Rossi (Honda Snipers).
Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri il giapponese del Team Honda Asia, Taiyo Furusato, Marcos Uriarte (KTM MTA), Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse), Joel Kelso (doppia caduta senza conseguenze per il pilota KTM MTA, ndr) e i nostri Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing).
Moto3 Prove Libere 2 Balaton Park - Ungheria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:46.448
|2
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:46.745
|+0.297
|3
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:46.856
|+0.408
|4
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:46.870
|+0.422
|5
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:46.999
|+0.551
|6
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:47.074
|+0.626
|7
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.209
|+0.761
|8
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:47.260
|+0.812
|9
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:47.287
|+0.839
|10
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:47.398
|+0.950
|11
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:47.407
|+0.959
|12
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:47.464
|+1.016
|13
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:47.623
|+1.175
|14
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:47.737
|+1.289
|15
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:47.884
|+1.436
|16
|89
|Marcos Uriarte
|Levelup-mta
|1:48.078
|+1.630
|17
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|1:48.109
|+1.661
|18
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:48.248
|+1.800
|19
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:48.265
|+1.817
|20
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:48.359
|+1.911
|21
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:48.659
|+2.211
|22
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:48.718
|+2.270
|23
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|1:48.859
|+2.411
|24
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|1:48.991
|+2.543
|25
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:49.079
|+2.631
|26
|25
|Leonardo Abruzzo
|Gryd - Mlav Racing
|1:49.628
|+3.180
Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 2
