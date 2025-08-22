Moto2 | Gp Ungheria Prove: Moreira, caduta e miglior tempo, male gli italiani

Moto2 Ungheria Balaton Park Prove – Diogo Moreira ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria classe Moto2, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Balaton Park.

Il pilota dell’Italtrans Racing Team nonostante una caduta, è tornato ai box e dopo che i meccanici hanno rimesso a posto la sua Kalex, ha fatto segnare il best-lap di 1:41.213.

Alle spalle del brasiliano hanno chiuso Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP), staccati rispettivamente di 0.172s e 0.176s.

Si conferma al vertice dopo le FP1 il rookie, nonché iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas, che ha chiuso quarto davanti ad Alonso Lopez (Boscoscuro Sync SpeedRS Team) e il rookie David Alonso (Aspar).

In Top Ten anche il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo), settimo, Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Izan Guevara (Pramac Racing) e il rookie Ayumu Sasaki (Rw Racing GP).

Qualificati direttamente alla Q2 anche il rookie Daniel Holgado (Aspar), Jake Dixon (Marc VDS Racing Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) e Alex Escrig (Forward Racing).

Indietro Tony Arbolino (Pramac Racing) e Celestino Vietti (Sync SpeedRS Team), che hanno chiuso rispettivamente in 17esima e 22esima posizione, staccati rispettivamente di 0.640s e 0.726s. Male anche Aron Canet (Fantic Racing), secondo in Campionato e che ha chiuso 21esimo.

Da segnalare che i primi 24 piloti sono racchiusi in meno di un secondo. Darryn Binder è infatti 24esimo a 0.999s dalla vetta, mentre i primi 10 sono in meno di quattro decimi, esattamente 0.379s.

