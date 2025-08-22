Moto2

Moto2 | Gp Ungheria Prove: Moreira, caduta e miglior tempo, male gli italiani

Il pilota brasiliano ha preceduto Salac e Gonzalez, solamente 21esimo Aron Canet

di Alessio Brunori22 Agosto, 2025
Moto2 | Gp Ungheria Prove: Moreira, caduta e miglior tempo, male gli italianiMoto2 | Gp Ungheria Prove: Moreira, caduta e miglior tempo, male gli italiani

Moto2 Ungheria Balaton Park Prove – Diogo Moreira ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria classe Moto2, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Balaton Park.

Il pilota dell’Italtrans Racing Team nonostante una caduta, è tornato ai box e dopo che i meccanici hanno rimesso a posto la sua Kalex, ha fatto segnare il best-lap di 1:41.213.

Alle spalle del brasiliano hanno chiuso Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP), staccati rispettivamente di 0.172s e 0.176s.

Si conferma al vertice dopo le FP1 il rookie, nonché iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas, che ha chiuso quarto davanti ad Alonso Lopez (Boscoscuro Sync SpeedRS Team) e il rookie David Alonso (Aspar).

In Top Ten anche il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo), settimo, Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Izan Guevara (Pramac Racing) e il rookie Ayumu Sasaki (Rw Racing GP).

Qualificati direttamente alla Q2 anche il rookie Daniel Holgado (Aspar), Jake Dixon (Marc VDS Racing Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) e Alex Escrig (Forward Racing).

Indietro Tony Arbolino (Pramac Racing) e Celestino Vietti (Sync SpeedRS Team), che hanno chiuso rispettivamente in 17esima e 22esima posizione, staccati rispettivamente di 0.640s e 0.726s. Male anche Aron Canet (Fantic Racing), secondo in Campionato e che ha chiuso 21esimo.

Da segnalare che i primi 24 piloti sono racchiusi in meno di un secondo. Darryn Binder è infatti 24esimo a 0.999s dalla vetta, mentre i primi 10 sono in meno di quattro decimi, esattamente 0.379s.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Prove Libere 2 Balaton Park - Ungheria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:41.213
2 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:41.385 +0.172
3 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.389 +0.176
4 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:41.399 +0.186
5 21 Alonso Lopez Sync Speedrs Team 1:41.425 +0.212
6 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:41.501 +0.288
7 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:41.568 +0.355
8 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:41.571 +0.358
9 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:41.577 +0.364
10 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:41.592 +0.379
11 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:41.638 +0.425
12 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:41.639 +0.426
13 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:41.656 +0.443
14 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:41.750 +0.537
15 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:41.821 +0.608
16 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:41.847 +0.634
17 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:41.853 +0.640
18 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:41.874 +0.661
19 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:41.876 +0.663
20 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:41.884 +0.671
21 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego 1:41.889 +0.676
22 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team 1:41.939 +0.726
23 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego 1:41.942 +0.729
24 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:42.212 +0.999
25 3 Sergio Garcia Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:42.444 +1.231
26 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:42.532 +1.319
27 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:42.815 +1.602
28 41 Nakarin Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia 1:43.590 +2.377

Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00018motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00008motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00028motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00063motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00007motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00047motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00049motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00019motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00052motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00004

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news