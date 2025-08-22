Moto2 | Gp Ungheria Prove: Moreira, caduta e miglior tempo, male gli italiani
Il pilota brasiliano ha preceduto Salac e Gonzalez, solamente 21esimo Aron Canet
Moto2 Ungheria Balaton Park Prove – Diogo Moreira ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria classe Moto2, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Balaton Park.
Il pilota dell’Italtrans Racing Team nonostante una caduta, è tornato ai box e dopo che i meccanici hanno rimesso a posto la sua Kalex, ha fatto segnare il best-lap di 1:41.213.
Alle spalle del brasiliano hanno chiuso Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP), staccati rispettivamente di 0.172s e 0.176s.
Si conferma al vertice dopo le FP1 il rookie, nonché iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas, che ha chiuso quarto davanti ad Alonso Lopez (Boscoscuro Sync SpeedRS Team) e il rookie David Alonso (Aspar).
In Top Ten anche il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo), settimo, Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Izan Guevara (Pramac Racing) e il rookie Ayumu Sasaki (Rw Racing GP).
Qualificati direttamente alla Q2 anche il rookie Daniel Holgado (Aspar), Jake Dixon (Marc VDS Racing Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) e Alex Escrig (Forward Racing).
Indietro Tony Arbolino (Pramac Racing) e Celestino Vietti (Sync SpeedRS Team), che hanno chiuso rispettivamente in 17esima e 22esima posizione, staccati rispettivamente di 0.640s e 0.726s. Male anche Aron Canet (Fantic Racing), secondo in Campionato e che ha chiuso 21esimo.
Da segnalare che i primi 24 piloti sono racchiusi in meno di un secondo. Darryn Binder è infatti 24esimo a 0.999s dalla vetta, mentre i primi 10 sono in meno di quattro decimi, esattamente 0.379s.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Balaton Park - Ungheria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:41.213
|2
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:41.385
|+0.172
|3
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.389
|+0.176
|4
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:41.399
|+0.186
|5
|21
|Alonso Lopez
|Sync Speedrs Team
|1:41.425
|+0.212
|6
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:41.501
|+0.288
|7
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.568
|+0.355
|8
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:41.571
|+0.358
|9
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:41.577
|+0.364
|10
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:41.592
|+0.379
|11
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:41.638
|+0.425
|12
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:41.639
|+0.426
|13
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:41.656
|+0.443
|14
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:41.750
|+0.537
|15
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:41.821
|+0.608
|16
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.847
|+0.634
|17
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:41.853
|+0.640
|18
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:41.874
|+0.661
|19
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:41.876
|+0.663
|20
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:41.884
|+0.671
|21
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:41.889
|+0.676
|22
|13
|Celestino Vietti
|Sync Speedrs Team
|1:41.939
|+0.726
|23
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:41.942
|+0.729
|24
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:42.212
|+0.999
|25
|3
|Sergio Garcia
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:42.444
|+1.231
|26
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:42.532
|+1.319
|27
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:42.815
|+1.602
|28
|41
|Nakarin Atiratphuvapat
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:43.590
|+2.377
Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login