MotoGP | Gp Ungheria Prove Libere 1: Marquez in testa, Marini ottimo quarto
L'otto volte iridato ha preceduto le KTM del tester Pol Espargarò e di Pedro Acosta, indietro Bagnaia, solamente 15esimo
MotoGP Gp Ungheria Balaton Park Prove Libere 1 – Cambiano i circuiti, cambiano le condizioni atmosferiche, ma non cambia il risultato, anche al Balaton Park il più veloce (delle FP1, ndr) è stato Marc Marquez.
L’otto volte iridato ha portato in testa la Ducati GP 25 Factory con il crono di 1:37.956, unico pilota a girare sotto al “muro” del minuto e 38 (la pole di Toprak Razgatlıoglu in Superbike era stata di 1:38.357, ndr).
L’ex pilota della Honda ha preceduto due KTM, quella del tester Pol Espargarò (unico pilota in pista ad aver già girato con una MotoGP al Balaton Park, ndr) e quella di Pedro Acosta, staccate rispettivamente di 0.277s e 0.570s.
Ottimo quarto tempo per la sorpresa della mattinata, Luca Marini. Il pilota pesarese della Honda ha portato la sua RC213V a girare in 1:38.660, a 0.704s dalla vetta. Un ottimo risultato per l’ex pilota Ducati, che torna nelle posizioni di vertice.
Dietro alla Honda #10 troviamo la seconda miglior Ducati, la GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez. Il #73 che paga un gap dal fratello di 0.727s, è davanti ai nostri Marco Bezzecchi, sesto con la migliore delle Aprilia e Franco Morbidelli, con il rider VR46 Racing Team a terra per ben due volte, entrambe fortunatamente senza conseguenze.
Buon ottavo tempo per Enea Bastianini, che con la KTM RC16 del Team Tech3 precede il rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer e Jorge Martin su Aprilia Factory.
La migliore delle Yamaha è la YZR-M1 di Fabio Quartararo, con il francese 11esimo e staccato dalla vetta di 1.057. Alle spalle di “El Diablo” la Ducati GP 25 del VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio, la YZR-M1 di Jack Miller (Pramac Racing) e la Honda RC213V del Team LCR del francese Johann Zarco.
Male Pecco Bagnaia, che continua a soffrire in staccata e che chiude 15esimo. Il tre volte iridato della Ducati, il più veloce del test organizzato dalla Ducati al Balaton Park con le Panigale V4S, paga ben 1.383s dal team-mate Marc Marquez. Una situazione imbarazzante e al momento senza soluzione quella del pilota piemontese, che non riesce ad avere feeling con l’avantreno della sua GP 25.
Alle spalle del #63 le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura, la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira, la Honda HRC di Joan Mir, la Yamaha Factory di Alex Rins e la KTM RC16 di Brad Binder, che chiude la classifica ad oltre due secondi dalla vetta, 2.210s.
Da segnalare la bandiera rossa esposta dopo 10 minuti dall’inizio del turno per l’olio lasciato in pista dall’Aprilia RS-GP25 di Fernandez, con la moto che ha avuto anche un principio d’incendio. Pochi minuti prima ad andare in “fumo” era stata la RS-GP25 Factory di Martin.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Prove Libere 1 Balaton Park - Ungheria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|1:37.956
|2
|44
|Pol Espargaro
|Red Bull Ktm Tech3
|1:38.233
|+0.277
|3
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:38.526
|+0.570
|4
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|1:38.660
|+0.704
|5
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:38.683
|+0.727
|6
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:38.731
|+0.775
|7
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:38.794
|+0.838
|8
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|1:38.848
|+0.892
|9
|54
|Fermin Aldeguer
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:38.848
|+0.892
|10
|1
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|1:38.995
|+1.039
|11
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:39.013
|+1.057
|12
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:39.092
|+1.136
|13
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:39.248
|+1.292
|14
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda Lcr
|1:39.306
|+1.350
|15
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|1:39.339
|+1.383
|16
|25
|Raul Fernandez
|Trackhouse Motogp Team
|1:39.409
|+1.453
|17
|79
|Ai Ogura
|Trackhouse Motogp Team
|1:39.581
|+1.625
|18
|88
|Miguel Oliveira
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:39.624
|+1.668
|19
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:39.670
|+1.714
|20
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:39.887
|+1.931
|21
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:40.166
|+2.210
Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login