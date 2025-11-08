Moto3

Moto3 | Gp Portogallo Qualifiche: Pole Position di Kelso

Il migliore degli italiani è Pini, quinto

di Jessica Cortellazzi8 Novembre, 2025
Moto3 Gp Portogallo Portimao Qualifiche – Joel Kelso ha conquistato la Pole Position del Gran Premio del Portogallo. Il pilota del team LEVEL UP-MTA alla sua terza Pole in carriera, ha registrato il miglior tempo in 1:46.764, precedendo Scott Odgen che fa ritrovare il sorriso al team CIP Green Power dopo giorni difficili vissuti per il drammatico incidente di Noah Dettwiler. A chiudere la prima fila, troviamo Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI).

Quarto tempo per Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), davanti al migliore degli italiani, Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e a Joel Esteban (CFMOTO Gaviota Aspar Team).

Settimo Casey O’ Gorman (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), a precedere i piloti del team Leopard Racing, Adrian Fernandez e David Almansa. A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).

Gli altri italiani: 13esimo Marco Morelli, 15esimo Luca Lunetta, 16esimo Dennis Foggia, 18esimo Stefano Nepa, 20esimo Matteo Bertelle e 21esimo Nicola Carraro.

Moto3 Qualifica 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:46.76
2 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:46.83 +0.069
3 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:46.92 +0.163
4 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.04 +0.280
5 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.06 +0.297
6 78 Joel Esteban Red Bull Ktm Tech3 1:47.06 +0.303
7 67 Casey O'gorman Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.15 +0.395
8 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:47.18 +0.425
9 22 David Almansa Leopard Racing 1:47.20 +0.438
10 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:47.23 +0.467
11 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:47.29 +0.530
12 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:47.42 +0.665
13 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:47.43 +0.674
14 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:47.50 +0.744
15 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:47.57 +0.806
16 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.66 +0.901
17 13 Hakim Danish Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:47.81 +1.053
18 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:48.24 +1.483

Portimao - GP Portogallo - Risultati Qualifica 2

