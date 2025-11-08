Moto3 | Gp Portogallo Qualifiche: Pole Position di Kelso
Il migliore degli italiani è Pini, quinto
Moto3 Gp Portogallo Portimao Qualifiche – Joel Kelso ha conquistato la Pole Position del Gran Premio del Portogallo. Il pilota del team LEVEL UP-MTA alla sua terza Pole in carriera, ha registrato il miglior tempo in 1:46.764, precedendo Scott Odgen che fa ritrovare il sorriso al team CIP Green Power dopo giorni difficili vissuti per il drammatico incidente di Noah Dettwiler. A chiudere la prima fila, troviamo Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI).
Quarto tempo per Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), davanti al migliore degli italiani, Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e a Joel Esteban (CFMOTO Gaviota Aspar Team).
Settimo Casey O’ Gorman (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), a precedere i piloti del team Leopard Racing, Adrian Fernandez e David Almansa. A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).
Gli altri italiani: 13esimo Marco Morelli, 15esimo Luca Lunetta, 16esimo Dennis Foggia, 18esimo Stefano Nepa, 20esimo Matteo Bertelle e 21esimo Nicola Carraro.
Moto3 Qualifica 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:46.76
|2
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:46.83
|+0.069
|3
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:46.92
|+0.163
|4
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:47.04
|+0.280
|5
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.06
|+0.297
|6
|78
|Joel Esteban
|Red Bull Ktm Tech3
|1:47.06
|+0.303
|7
|67
|Casey O'gorman
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.15
|+0.395
|8
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:47.18
|+0.425
|9
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:47.20
|+0.438
|10
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:47.23
|+0.467
|11
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:47.29
|+0.530
|12
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:47.42
|+0.665
|13
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:47.43
|+0.674
|14
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:47.50
|+0.744
|15
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:47.57
|+0.806
|16
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:47.66
|+0.901
|17
|13
|Hakim Danish
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:47.81
|+1.053
|18
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:48.24
|+1.483
Portimao - GP Portogallo - Risultati Qualifica 2
