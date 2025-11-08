MotoGP | Gp Portogallo: Bezzecchi in pole, Bagnaia è quarto

MotoGP Gp Portogallo Portimao Qualifiche – Un grande Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Portogallo, 21esima e penultima tappa della MotoGP 2025.

Sul toboga di Portimao il riminese dell’Aprilia ha guida in modo pulito ed efficace e con il best-lap di 1:37.556, si è aggiudicato la quarta pole della stagione, ottava in Top Class, 12esima in carriera. Per l’Aprilia 13esima pole in Top class su 12 circuiti diversi.

In prima fila con il “Bez” partiranno Pedro Acosta con la KTM RC16 Factory, staccato di 0.150s e uno strepitoso Fabio Quartararo, che porta la Yamaha in prima fila con un giro fantastico, 1:37.860. “El Diablo” molto probabilmente non riuscirà a difendersi in gara, ma il giro secco esalta la classe del pilota di Nizza.

Da segnalare che dopo Phillip Island la Ducati torna a non essere presente in prima fila. Pecco Bagnaia con il quarto tempo aprirà infatti la seconda fila, prima Ducati in pista. Il tre volte iridato della “Rossa” che paga un gap dalla vetta di 0.379, avrà accanto a se Alex Marquez (Ducati GP 24 Gresini Racing), scivolato senza conseguenze nella fase decisiva delle qualifiche e un grande Johann Zarco (LCR), miglior Honda in pista con il sesto tempo.

Settimo Joan Mir con la Honda RC213V Factory. Il #36 della casa di Tokio che ha girato in 0.621s condividerà la terza fila con l’australiano della Yamaha (Pramac Racing) Jack Miller e con un Fabio Di Giannantonio più in difficoltà rispetto al previsto. Il pilota del VR46 Racing Team (unico pilota oltre agli ufficiali a guidare la Ducati Desmosedici GP 25, ndr) ha chiuso nono a 0.869s dal pole-man Bezzecchi.

Quarta fila per il tester KTM Pol Espargarò (sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla RC16 del Team Tech3, ndr), per Fermin Aldeguer (Ducati GP 24 Gresini Racing) e per il giapponese del Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura (Aprilia).

Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini (Honda Factory) che scatterà dalla 13esima casella, Franco Morbidelli (Ducati GP 24 VR46 Racing Team), 15esimo, Enea Bastianini (KTM Tech3), 16esimo, Nicolò Bulega (sostituisce l’infortunato Marc Marquez in sella alla Ducati Factory, ndr), 18esimo e Lorenzo Savadori (tester Aprilia, che sostituisce il convalescente Jorge Martin, ndr) 20esimo.

Fuori dai giochi e dichiarato “unfit” Raul Fernandez che non ha preso parte alle qualifiche. Il pilota Aprilia Trackhouse MotoGP Team era stato vittima di una brutta caduta nella giornata di venerdì, il fastidio alla spalla sinistra è tale che la decisione è stata presa per motivi di salute e sicurezza. Proverà ad essere in pista la settimana prossima a Valencia, teatro dell’ultima gara della stagione.

5/5 - (7 votes)