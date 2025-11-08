Moto2

Moto2 | Gp Portogallo: Moreira in pole, Vietti è nono

Settima pole stagionale per il brasiliano dell'Italtrans Racing Team, solo ottavo il suo rivale Manuel Gonzalez

di Alessio Brunori8 Novembre, 2025
Moto2 | Gp Portogallo: Moreira in pole, Vietti è nono

Moto2 Gp Portogallo Portimao Qualifiche – Importantissima pole position per Diogo Moreira a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, 21esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il leader della classifica iridata porta a casa un risultato di rilievo che domani potrebbe regalargli il Titolo iridato, visto che il suo rivale Manuel Gonzalez (Intact GP) partirà solamente dall’ottava casella, dopo aver visto togliersi il giro veloce a causa della caduta di Aron Canet.

In prima fila con Moreira partiranno Jake Dixon su Boscoscuro del Marc VDS Racing Team e il rookie Collin Veijer, Red Bull Ajo, staccati rispettivamente di 0.017s e 0.132s.

Seconda fila per i piloti Fantic Racing Barry Baltus e Aron Canet e per il rooki Aspar, Daniel Holgado. Settimo tempo e apertura della terza fila per Daniel Munoz (Red Bull Ajo), dove troviamo anche il sopracitato Manuel Gonzalez e il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti, Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team.

Decimo tempo per il rookie nonché iridato della Moto3 2024 David Alonso, che ha chiuso davanti ad Alex Escrig (KLINT Forward Factory Team) e Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team).

Solamente 15esimo il nostro Tony Arbolino, che partirà quindi dalla quinta fila con la Boscoscuro del Pramac Racing.

moto2 Qualifica 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:41.16
2 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:41.18 +0.017
3 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:41.31 +0.149
4 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:41.33 +0.169
5 44 Aron Canet Fantic Racing 1:41.35 +0.187
6 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:41.40 +0.236
7 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:41.44 +0.273
8 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.49 +0.331
9 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:41.55 +0.387
10 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:41.60 +0.435
11 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:41.61 +0.446
12 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:41.68 +0.513
13 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:41.71 +0.550
14 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.74 +0.581
15 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:41.75 +0.584
16 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:41.94 +0.779
17 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:42.12 +0.961
18 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.16 +0.995

Portimao - GP Portogallo - Risultati Qualifica 2

Moto2 | Gp Portogallo: Moreira in pole, Vietti è nono
Moto2

Moto2 | Gp Portogallo: Moreira in pole, Vietti è nono

Settima pole stagionale per il brasiliano dell'Italtrans Racing Team, solo ottavo il suo rivale Manuel Gonzalez
Moto2 Gp Portogallo Portimao Qualifiche – Importantissima pole position per Diogo Moreira a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo