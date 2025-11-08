Moto2 | Gp Portogallo: Moreira in pole, Vietti è nono
Settima pole stagionale per il brasiliano dell'Italtrans Racing Team, solo ottavo il suo rivale Manuel Gonzalez
Moto2 Gp Portogallo Portimao Qualifiche – Importantissima pole position per Diogo Moreira a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, 21esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Il leader della classifica iridata porta a casa un risultato di rilievo che domani potrebbe regalargli il Titolo iridato, visto che il suo rivale Manuel Gonzalez (Intact GP) partirà solamente dall’ottava casella, dopo aver visto togliersi il giro veloce a causa della caduta di Aron Canet.
In prima fila con Moreira partiranno Jake Dixon su Boscoscuro del Marc VDS Racing Team e il rookie Collin Veijer, Red Bull Ajo, staccati rispettivamente di 0.017s e 0.132s.
Seconda fila per i piloti Fantic Racing Barry Baltus e Aron Canet e per il rooki Aspar, Daniel Holgado. Settimo tempo e apertura della terza fila per Daniel Munoz (Red Bull Ajo), dove troviamo anche il sopracitato Manuel Gonzalez e il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti, Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team.
Decimo tempo per il rookie nonché iridato della Moto3 2024 David Alonso, che ha chiuso davanti ad Alex Escrig (KLINT Forward Factory Team) e Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team).
Solamente 15esimo il nostro Tony Arbolino, che partirà quindi dalla quinta fila con la Boscoscuro del Pramac Racing.
moto2 Qualifica 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:41.16
|2
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:41.18
|+0.017
|3
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.31
|+0.149
|4
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:41.33
|+0.169
|5
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|1:41.35
|+0.187
|6
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:41.40
|+0.236
|7
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.44
|+0.273
|8
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.49
|+0.331
|9
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:41.55
|+0.387
|10
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:41.60
|+0.435
|11
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:41.61
|+0.446
|12
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:41.68
|+0.513
|13
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:41.71
|+0.550
|14
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.74
|+0.581
|15
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:41.75
|+0.584
|16
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:41.94
|+0.779
|17
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:42.12
|+0.961
|18
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.16
|+0.995
Portimao - GP Portogallo - Risultati Qualifica 2
