Moto2 | Gp Portogallo: Moreira in pole, Vietti è nono

Moto2 Gp Portogallo Portimao Qualifiche – Importantissima pole position per Diogo Moreira a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, 21esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il leader della classifica iridata porta a casa un risultato di rilievo che domani potrebbe regalargli il Titolo iridato, visto che il suo rivale Manuel Gonzalez (Intact GP) partirà solamente dall’ottava casella, dopo aver visto togliersi il giro veloce a causa della caduta di Aron Canet.

In prima fila con Moreira partiranno Jake Dixon su Boscoscuro del Marc VDS Racing Team e il rookie Collin Veijer, Red Bull Ajo, staccati rispettivamente di 0.017s e 0.132s.

Seconda fila per i piloti Fantic Racing Barry Baltus e Aron Canet e per il rooki Aspar, Daniel Holgado. Settimo tempo e apertura della terza fila per Daniel Munoz (Red Bull Ajo), dove troviamo anche il sopracitato Manuel Gonzalez e il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti, Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team.

Decimo tempo per il rookie nonché iridato della Moto3 2024 David Alonso, che ha chiuso davanti ad Alex Escrig (KLINT Forward Factory Team) e Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team).

Solamente 15esimo il nostro Tony Arbolino, che partirà quindi dalla quinta fila con la Boscoscuro del Pramac Racing.

5/5 - (2 votes)