Moto3 | Gp Misano Qualifiche: la Pole Position è di Perrone

Il migliore degli italiani è Foggia, dodicesimo

di Jessica Cortellazzi13 Settembre, 2025
Moto3 GP San Marino e Riviera di Rimini Qualifiche – Valentin Perrone ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota del team Red Bull KTM Tech3, ha registrato il suo best lap in 1:40.328. Per lui è la seconda Pole Position stagionale. A seguire, in seconda posizione Joel Kelso (LEVELUP-MTA), davanti a Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) che sta ancora cercando una sella per il 2026.

Quarto José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), a precedere David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Adrian Fernandez (Leopard Racing).

Settimo Taiyo Furusato (Honda Team Asia), davanti a Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI), con Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Qualifica difficile per gli italiani. Il migliore è Dennis Foggia con il dodicesimo tempo. A seguire: 14esimo Luca Lunetta, 16esimo Guido Pini che fresco di annuncio con Leopard Racing è caduto dopo aver colpito la moto di David Almansa caduto precedentemente (fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti); 18esimo Stefano Nepa, 23esimo Riccardo Rossi.

Moto3 Qualifica 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:40.328
2 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:40.353 +0.025
3 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:40.420 +0.092
4 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:40.438 +0.110
5 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.440 +0.112
6 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:40.508 +0.180
7 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:40.527 +0.199
8 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:40.583 +0.255
9 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.605 +0.277
10 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:40.763 +0.435
11 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:40.824 +0.496
12 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.963 +0.635
13 22 David Almansa Leopard Racing 1:41.138 +0.810
14 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:41.269 +0.941
15 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:41.274 +0.946
16 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.299 +0.971
17 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:42.032 +1.704
18 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:43.030 +2.702

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Qualifica 2

