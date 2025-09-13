Moto3 | Gp Misano Qualifiche: la Pole Position è di Perrone
Il migliore degli italiani è Foggia, dodicesimo
Moto3 GP San Marino e Riviera di Rimini Qualifiche – Valentin Perrone ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota del team Red Bull KTM Tech3, ha registrato il suo best lap in 1:40.328. Per lui è la seconda Pole Position stagionale. A seguire, in seconda posizione Joel Kelso (LEVELUP-MTA), davanti a Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) che sta ancora cercando una sella per il 2026.
Quarto José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), a precedere David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Adrian Fernandez (Leopard Racing).
Settimo Taiyo Furusato (Honda Team Asia), davanti a Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI), con Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).
Qualifica difficile per gli italiani. Il migliore è Dennis Foggia con il dodicesimo tempo. A seguire: 14esimo Luca Lunetta, 16esimo Guido Pini che fresco di annuncio con Leopard Racing è caduto dopo aver colpito la moto di David Almansa caduto precedentemente (fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti); 18esimo Stefano Nepa, 23esimo Riccardo Rossi.
Moto3 Qualifica 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:40.328
|2
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:40.353
|+0.025
|3
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:40.420
|+0.092
|4
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:40.438
|+0.110
|5
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:40.440
|+0.112
|6
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:40.508
|+0.180
|7
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:40.527
|+0.199
|8
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:40.583
|+0.255
|9
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:40.605
|+0.277
|10
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:40.763
|+0.435
|11
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:40.824
|+0.496
|12
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:40.963
|+0.635
|13
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:41.138
|+0.810
|14
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:41.269
|+0.941
|15
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:41.274
|+0.946
|16
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.299
|+0.971
|17
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:42.032
|+1.704
|18
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:43.030
|+2.702
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Qualifica 2
