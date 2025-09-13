Moto3 | Gp Misano Qualifiche: la Pole Position è di Perrone

Moto3 GP San Marino e Riviera di Rimini Qualifiche – Valentin Perrone ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota del team Red Bull KTM Tech3, ha registrato il suo best lap in 1:40.328. Per lui è la seconda Pole Position stagionale. A seguire, in seconda posizione Joel Kelso (LEVELUP-MTA), davanti a Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) che sta ancora cercando una sella per il 2026.

Quarto José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), a precedere David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Adrian Fernandez (Leopard Racing).

Settimo Taiyo Furusato (Honda Team Asia), davanti a Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI), con Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Qualifica difficile per gli italiani. Il migliore è Dennis Foggia con il dodicesimo tempo. A seguire: 14esimo Luca Lunetta, 16esimo Guido Pini che fresco di annuncio con Leopard Racing è caduto dopo aver colpito la moto di David Almansa caduto precedentemente (fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti); 18esimo Stefano Nepa, 23esimo Riccardo Rossi.

