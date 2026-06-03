MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Ungheria 2026 al Balaton Park

MotoGP Gp Ungheria Balaton Park MotoGP 2026 – La MotoGP non si ferma e dopo il bellissimo weekend del Mugello torna subito in pista al Balaton Park, circuito che ha debuttato lo scorso anno nel Motomondiale.

Come di consueto il settimo appuntamento stagionale (in programma domenica 07 giugno), sarà preceduto dalla Sprint Race in programma il giorno precedente alle ore 15:00.

Saranno ancora assenti Alex Marquez e Johann Zarco, ancora alle prese con il recupero dopo i due terribili incidenti di Barcellona. Il pilota del Gresini Racing sarà sostituito da Iker Lecuona, mentre in sella alla Honda del Team LCR ci sarà ancora Cal Crutchlow.

I piloti Aprilia arrivano galvanizzati dallo spettacolare Gran Premio d’Italia. Marco Bezzecchi ha coronato il suo sogno di vincere al Mugello, ma Jorge Martin è sempre in “agguato”. Il riminese guida la classifica iridata con 17 punti di vantaggio sullo spagnolo e si candida come uno dei protagonisti anche in Ungheria.

Anche i piloti del Team SAT Trackhouse MotoGP Team arrivano carichi. Raul Fernandez dopo la vittoria nella Sprint Race toscana vorrà riscattare la difficile domenica, caratterizzata da un errore alla prima curva, la San Donato, subito dopo lo “Start” e che gli ha precluso una gara di testa. il suo team-mate Ai Ogura è invece arrivato ad un passo dal podio nella gara domenicale e proverà ad essere ancora protagonista.

In casa Ducati Factory Pecco Bagnaia proverà a migliorare gli ultimi due podi ottenuti a Barcellona e al Mugello, mentre Marc Marquez, rientrato nel Gran Premio d’Italia, cercherà di migliorare il settimo posto ottenuto nella gara domenicale.

Miglior pilota Ducati in classifica rimane comunque Fabio Di Giannantonio, che dopo il terzo posto nella Sprint Race toscana, ha chiuso al quinto posto la gara domenicale dopo una buona rimonta. “Diggia” è staccato di 39 punti da Bezzecchi e cercherà di ridurre il gap.

In casa Ducati chiamati al riscatto Fermin Aldeguer e soprattutto Franco Morbidelli, mentre come detto debutterà Lecuona al posto dell’infortunato Alex Marquez.

In casa KTM il punto di riferimento continua ad essere Pedro Acosta, che domenica scorsa ha dato spettacolo nel duello con Marc Marquez. Il pilota di Mazarron è ancora alla ricerca della prima vittoria domenicale ma contro queste Aprilia e Ducati sembra essere impresa ardua. Continua a faticare Brad Binder, mentre del Team Tech3 nonostante le due cadute del Mugello, Enea Bastianini sembra essere più competitivo rispetto al team-mate Maverick Vinales.

Discorso a parte per le case giapponesi. La Honda è quella che si inserisce spesso nelle posizioni di vertice e al Mugello anche il rookie Diogo Moreira ha corso ottime gare. In casa HRC Joan Mir sembra essere quello messo meglio in qualifica, anche se in gara Luca Marini non è poi così lontano. Come detto la Honda dell’infortunato Zarco sarà nelle mani di Crutchlow.

La Yamaha soffre invece la mancanza di competitività della YZR-M1 V4 tanto che Fabio Quartararo ha rilasciato dichiarazioni “pesanti”. Dei quattro in qualifica c’è stato qualche sprazzo di Ales Rins, ma poi in gara il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu sembra essere il più costante.

Meteo Gp Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

Al momento le previsioni danno tempo variabile al venerdì, soleggiato sabato e domenica.

Info Gp Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

Situato vicino allo splendido lago Balaton e a soli 85 km da Budapest, il Balaton Park rappresenta la nuova tappa per ciò che concerne il motorsport in Ungheria. Inaugurato nel maggio 2023, il circuito presenta una lunghezza di 4,08 km e un totale di 17 curve, dieci a sinistra e sette a destra. A partire dal 2025, ospiterà la MotoGP™, con la top class che tornerà quindi in Ungheria dopo un’attesa di 33 anni. Con delle visuali spettacolari e una capienza di 120.000 spettatori, il Balaton Park ospiterà nel miglior modo lo sport più emozionante al mondo. Lo scorso anno la Sprint Race venne vinta da Marc Marquez davanti a Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre la gara domenicale andò sempre a Marc Marquez, questa volta davanti ad Acosta e Bezzecchi.

Orari Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

Venerdì 05 giugno

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 06 giugno

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 07 giugno

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (26 giri)

Dove vedere il Gp d’Ungheria al Balaton Park

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre saranno in differita le gare domenicali (Moto3 ore 14:00 – Moto2 ore 15:15 – MotoGP ore 17:00).

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