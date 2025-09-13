MotoGP | Gp Misano Qualifiche: pole di Bezzecchi, poi Alex Marquez e Quartararo

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Qualifiche – Marco Bezzecchi profeta in patria, almeno nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 16esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli, l’alfiere Aprilia ha centrato la seconda pole stagionale, sesta in Top Class, per l’11esima pole della casa veneta.

Il “Bez” ha fatto registrare il best-lap con il crono di 1:30.134, crono che gli ha permesso di battere di soli 0.088s il vincitore di Barcellona Alex Marquez, su Ducati GP 24 del Gresini Racing. In prima fila anche uno spettacolare Fabio Quartararo, che passato dalla Q1 porta la Yamaha 4 cilindri in linea in terza posizione a 0.094s dalla vetta.

Seconda fila per la Ducati ufficiale di Marc Marquez, con l’otto volte iridato a 0.218s da Bezzecchi e davanti ai nostri Franco Morbidelli su Ducati GP 24 del VR46 Racing Team e Luca Marini, ottimo sesto e miglior pilota Honda. Il #10 della casa di Tokio è a soli 38 millesimi da Marc Marquez, a testimonianza di quanto sia migliorata la sua RC213V.

Due italiani e uno spagnolo in terza fila, si tratta di Fabio Di Giannantonio su Ducati GP 25 del VR46 Racing Team, di un ritrovato (almeno rispetto a Barcellona, dove chiuse le QP in 21esima posizione, ndr) Pecco Bagnaia, rider Ducati Factory e di Pedro Acosta, unico pilota KTM in Q2, scivolato senza conseguenze.

Partiranno dalla quarta fila il rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer, del Campione in carica dell’Aprilia Jorge Martin e di Joan Mir, con lo spagnolo della Honda che non ha preso parte alle QP a causa del dolore al collo dovuto alla caduta del venerdì. Essendo comunque “fit”, proverà a tornare in pista domani.

Solamente 20esimo Enea Bastianini, che dopo il podio di Barcellona, primo con la KTM, non è riuscito a passare la Q1, dove è anche scivolato senza conseguenze.

Foto: Valter Magatti

