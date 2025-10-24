Moto3

Moto3 | Gp Malesia: a Rueda le pre-qualifiche, Lunetta è nono

Il neo-iridato ha preceduto Carpe e l'ottimo Uriarte

di Alessio Brunori24 Ottobre, 2025
Moto3 Gp Malesia Sepang Prove – Josè Antonio Rueda si è aggiudicato il turno di pre-qualifiche della classe Moto3 al Sepang International Circuit, teatro del Gran Premio della Malesia.

Il neo-iridato del Team Red Bull KTM Ajo ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 2:11.152, alle sue spalle staccato di soli 0.035s il suo team-mate Alvaro Carpe.

Grandissimo terzo tempo per Brian Uriarte, che sostituisce l’infortunato David Munoz in sella alla KTM del Team Intact GP. Il #51 che è a soli 0.050s dalla vetta, precede la quarta KTM nelle prime quattro posizioni, quella del Team MT Helmets – MSI di Angel Piqueras.

Due Honda in quinta e sesta posizione, sono quelle di David Almansa (Leopard Racing) e Taiyo Furusato (Team Asia), dietro a loro le KTM di Joel Kelso (LEVELUP-MTA) e Jacob Roulstone (Red Bull Tech3, caduto senza conseguenze, ndr).

Nona posizione per il migliore dei piloti italiani, Luca Lunetta, che in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse ha girato a 0.471s dalla vetta, chiudendo davanti a Scott Ogden (KTM CIP).

Qualificati direttamente alla Q2 anche la wild card Hakim Danish (KTM Aeon Credit Sic Racing MSI), 11esimo, il nostro Matteo Bertelle (KTM LEVELUP-MTA), Eddie O’shea (Honda Mlav Racing) e Adrian Fernandez (Honda Leopard).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri il rookie Aspar Maximo Quiles e i nostri Guido Pini (KTM Intact GP), 16esimo, Nicola Carraro (Honda Snipers) 17esimo, Riccardo Rossi (Honda Snipers) 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 27esimo.

