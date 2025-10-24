MotoGP | Valentino Rossi su Bagnaia: “Marquez compagno scomodo”

Ducati MotoGP 2025 – Valentino Rossi ha parlato di Pecco Bagnaia, sottolineando le difficoltà incontrate dal pilota piemontese in questa stagione.

Dopo anni ai vertici della MotoGP, con due titoli mondiali Bagnaia sta affrontando un’annata complicata, segnata da problemi di adattamento alla nuova Ducati e dalla pressione di un compagno di squadra ingombrante come Marc Marquez.

Rossi, che ha seguito da vicino la crescita di Bagnaia, ribadisce il pieno supporto al tre volte iridato e la convinzione che il Campione saprà ritrovare presto la strada per tornare competitivo.

Dichiarazioni Valentino Rossi su Pecco Bagnaia e Marc Marquez MotoGP 2025

“Pecco è un tre volte campione del Mondo di cui una, in Moto2, anche con il nostro team – ha detto Rossi in un’intervista a Sky Sport – È velocissimo, ma purtroppo quest’anno è un po’ in difficoltà. Negli ultimi tre anni ha sempre lottato per il Mondiale. Ne ha vinti due, mentre l’anno scorso l’ha perso all’ultima gara. Ha dimostrato il suo valore. Quest’anno, per un insieme di cose, non si è trovato benissimo con la versione nuova della Ducati. Ha cominciato a fare un po’ fatica, affiancato da un compagno scomodo e veloce come Marquez. Siamo in un momento difficile, noi cerchiamo di aiutarlo al 100% cercando di capire come fare per risolvere. Neanche noi abbiamo ancora capito cosa sia successo, ma siamo convinti che Pecco tornerà davanti e tornerà a lottare per vincere.”

Foto: VR46 Riders Academy

