Moto2 | Gp Malesia: Gonzalez il più veloce delle pre-qualifiche

Moto2 Gp Malesia Sepang Prove – Manuel Gonzalez ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al SIC, Sepang International Circuit.

Il leader della classifica iridata ha fatto il giro veloce con il crono di 2:04.166, andando a precedere di soli 0.052s il britannico del Marc VDS Racing Team, Jake Dixon.

Terzo tempo per il pilota del Gresini Racing, Albert Arenas, con il #75 che si è messo dietro Barry Baltus (Fantic Racing) e i rookies del Team Aspar, Daniel Holgado e David Alonso (iridato 2024 della Moto3, ndr).

Settimo tempo per Aron Canet (Fantic Racing), ottavo per Alex Escrig (Forward Factory Team) e nono per il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, rider Pramac Racing. In Top Ten anche il brasiliano dell’Italtrans Racing Team, Diogo Moreira, secondo nel Mondiale a soli 2 punti da Gonzalez.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Filip Salac (Marc VDS Racing Team), Daniel Munoz (Red Bull Ajo), Izan Guevara (Pramac Racing) e Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri il vincitore di Phillip Island, Senna Agius, l’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) e il nostro Celestino Vietti (Sync SpeedRS Team), che ha chiuso 23esimo a 1.035s dalla vetta.

5/5 - (2 votes)