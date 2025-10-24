Moto2 | Gp Malesia: Gonzalez il più veloce delle pre-qualifiche
Arbolino nono passa direttamente in Q2, costretto alla Q1 Celestino Vietti
Moto2 Gp Malesia Sepang Prove – Manuel Gonzalez ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al SIC, Sepang International Circuit.
Il leader della classifica iridata ha fatto il giro veloce con il crono di 2:04.166, andando a precedere di soli 0.052s il britannico del Marc VDS Racing Team, Jake Dixon.
Terzo tempo per il pilota del Gresini Racing, Albert Arenas, con il #75 che si è messo dietro Barry Baltus (Fantic Racing) e i rookies del Team Aspar, Daniel Holgado e David Alonso (iridato 2024 della Moto3, ndr).
Settimo tempo per Aron Canet (Fantic Racing), ottavo per Alex Escrig (Forward Factory Team) e nono per il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, rider Pramac Racing. In Top Ten anche il brasiliano dell’Italtrans Racing Team, Diogo Moreira, secondo nel Mondiale a soli 2 punti da Gonzalez.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Filip Salac (Marc VDS Racing Team), Daniel Munoz (Red Bull Ajo), Izan Guevara (Pramac Racing) e Collin Veijer (Red Bull Ajo).
Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri il vincitore di Phillip Island, Senna Agius, l’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) e il nostro Celestino Vietti (Sync SpeedRS Team), che ha chiuso 23esimo a 1.035s dalla vetta.
moto2 Prove Libere 2 Sepang - Malesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|2:04.166
|2
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|2:04.218
|+0.052
|3
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|2:04.282
|+0.116
|4
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|2:04.293
|+0.127
|5
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Rcb Aspar Team
|2:04.320
|+0.154
|6
|80
|David Alonso
|Cfmoto Rcb Aspar Team
|2:04.323
|+0.157
|7
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|2:04.353
|+0.187
|8
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|2:04.462
|+0.296
|9
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|2:04.557
|+0.391
|10
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|2:04.611
|+0.445
|11
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|2:04.655
|+0.489
|12
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|2:04.719
|+0.553
|13
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|2:04.720
|+0.554
|14
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|2:04.766
|+0.600
|15
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|2:04.771
|+0.605
|16
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|2:04.881
|+0.715
|17
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|2:04.913
|+0.747
|18
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|2:04.941
|+0.775
|19
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|2:05.084
|+0.918
|20
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|2:05.110
|+0.944
|21
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|2:05.154
|+0.988
|22
|21
|Alonso Lopez
|Sync Speedrs Team
|2:05.175
|+1.009
|23
|13
|Celestino Vietti
|Sync Speedrs Team
|2:05.201
|+1.035
|24
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|2:05.202
|+1.036
|25
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|2:05.240
|+1.074
|26
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|2:05.274
|+1.108
|27
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|2:05.611
|+1.445
|28
|29
|Harrison Voight
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|2:06.604
|+2.438
|29
|20
|Azroy Anuar
|Petronas Mie Racing Rw
|2:07.953
|+3.787
|30
|55
|Muhammad Helmi Azman
|Petronas Mie Racing Rw
|2:08.279
|+4.113
Sepang - Malesia - Risultati Prove Libere 2
