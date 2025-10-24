Moto2

Moto2 | Gp Malesia: Gonzalez il più veloce delle pre-qualifiche

Arbolino nono passa direttamente in Q2, costretto alla Q1 Celestino Vietti

di Alessio Brunori24 Ottobre, 2025
Moto2 | Gp Malesia: Gonzalez il più veloce delle pre-qualificheMoto2 | Gp Malesia: Gonzalez il più veloce delle pre-qualifiche

Moto2 Gp Malesia Sepang Prove – Manuel Gonzalez ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al SIC, Sepang International Circuit.

Il leader della classifica iridata ha fatto il giro veloce con il crono di 2:04.166, andando a precedere di soli 0.052s il britannico del Marc VDS Racing Team, Jake Dixon.

Terzo tempo per il pilota del Gresini Racing, Albert Arenas, con il #75 che si è messo dietro Barry Baltus (Fantic Racing) e i rookies del Team Aspar, Daniel Holgado e David Alonso (iridato 2024 della Moto3, ndr).

Settimo tempo per Aron Canet (Fantic Racing), ottavo per Alex Escrig (Forward Factory Team) e nono per il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, rider Pramac Racing. In Top Ten anche il brasiliano dell’Italtrans Racing Team, Diogo Moreira, secondo nel Mondiale a soli 2 punti da Gonzalez.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Filip Salac (Marc VDS Racing Team), Daniel Munoz (Red Bull Ajo), Izan Guevara (Pramac Racing) e Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri il vincitore di Phillip Island, Senna Agius, l’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) e il nostro Celestino Vietti (Sync SpeedRS Team), che ha chiuso 23esimo a 1.035s dalla vetta.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Prove Libere 2 Sepang - Malesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 2:04.166
2 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 2:04.218 +0.052
3 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 2:04.282 +0.116
4 7 Barry Baltus Fantic Racing 2:04.293 +0.127
5 27 Daniel Holgado Cfmoto Rcb Aspar Team 2:04.320 +0.154
6 80 David Alonso Cfmoto Rcb Aspar Team 2:04.323 +0.157
7 44 Aron Canet Fantic Racing 2:04.353 +0.187
8 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 2:04.462 +0.296
9 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 2:04.557 +0.391
10 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 2:04.611 +0.445
11 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 2:04.655 +0.489
12 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 2:04.719 +0.553
13 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 2:04.720 +0.554
14 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 2:04.766 +0.600
15 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 2:04.771 +0.605
16 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 2:04.881 +0.715
17 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 2:04.913 +0.747
18 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 2:04.941 +0.775
19 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 2:05.084 +0.918
20 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 2:05.110 +0.944
21 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 2:05.154 +0.988
22 21 Alonso Lopez Sync Speedrs Team 2:05.175 +1.009
23 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team 2:05.201 +1.035
24 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 2:05.202 +1.036
25 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 2:05.240 +1.074
26 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 2:05.274 +1.108
27 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 2:05.611 +1.445
28 29 Harrison Voight Qjmotor - Frinsa - Msi 2:06.604 +2.438
29 20 Azroy Anuar Petronas Mie Racing Rw 2:07.953 +3.787
30 55 Muhammad Helmi Azman Petronas Mie Racing Rw 2:08.279 +4.113

Sepang - Malesia - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00046motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00050motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00012motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00021motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00034motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00054motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00033motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00032motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00053motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00001motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00038motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00026

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news