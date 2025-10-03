Moto3

Moto3 | Gp Indonesia: Piqueras fa sue le pre-qualifiche, Bertelle è settimo

Tantissime le cadute in questa sessione, Lunetta e Nepa costretti alla Q1

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
Moto3 | Gp Indonesia: Piqueras fa sue le pre-qualifiche, Bertelle è settimoMoto3 | Gp Indonesia: Piqueras fa sue le pre-qualifiche, Bertelle è settimo

Moto3 Gp Indonesia Mandalika Prove – E’ di Angel Piqueras il miglior tempo delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, 18esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Mandalika.

Sessione caratterizzata dalle tante cadute, quelle di Cormac Buchanan, Luca Lunetta, Valentin Perrone, Zen Mitami, Maximo Quiles, Alvaro Carpe e Guido Pini. Ad avere la peggio Perrone, rimasto a terra esanime per qualche secondo e poi rimasto in ginocchio nello spazio di fuga.

Come detto miglior tempo di Piqueras che con il crono di 1:37.503 precede il rookie Aspar, Maximo Quiles di soli 0.098s, con quest’ultimo che dopo il brutto high-side si è rialzato dolorante.

Terzo tempo per il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), seguito dalla Honda Leopard di Adrian Fernandez e dalle KTM di David Munoz (Intact GP, il più veloce delle FP1,ndr), Joel Kelso (MTA) e del nostro Matteo Bertelle, settimo e migliore dei piloti italiani.

In Top Ten anche la Honda di David Almansa, la KTM del Team Red Bull Ajo di Alvaro Carpe e la Honda del Team Asia di Taiyo Furusato.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Dennis Foggia (KTM Aspar), Scott Ogden (KTM CIP), Riccardo Rossi (Honda Snipers) e Guido Pini, con il pilota KTM Intact GP che dopo il brutto high-side delle FP1 è caduto, fortunatamente senza conseguenze anche a fine sessione.

Fuori i piloti Honda SIC58 Squadra Corse, Luca Lunetta, 16esimo e coinvolto incolpevolmente nella caduta di Valentin Perrone e Stefano Nepa, 19esimo.

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Prove Libere 2 Mandalika - GP Indonesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:37.503
2 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:37.601 +0.098
3 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:37.616 +0.113
4 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:37.635 +0.132
5 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:37.788 +0.285
6 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:37.853 +0.350
7 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:37.858 +0.355
8 22 David Almansa Leopard Racing 1:37.967 +0.464
9 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:38.216 +0.713
10 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:38.239 +0.736
11 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:38.275 +0.772
12 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:38.297 +0.794
13 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:38.359 +0.856
14 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:38.377 +0.874
15 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:38.490 +0.987
16 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:38.644 +1.141
17 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:38.658 +1.155
18 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:38.701 +1.198
19 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:38.701 +1.198
20 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:38.703 +1.200
21 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:39.257 +1.754
22 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:39.282 +1.779
23 2 Zen Mitani Rivacold Snipers Team 1:39.328 +1.825
24 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:39.346 +1.843
25 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:39.435 +1.932
26 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:39.975 +2.472

Mandalika - GP Indonesia - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | GP Indonesia 2025: i dati della BremboMotoGP | GP Indonesia 2025: i dati della Brembo
MotoGP

MotoGP | GP Indonesia 2025: i dati della Brembo

La curva più dura del Pertamina Mandalika Circuit per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 309 km/h a 107 km/h in 4,5 secondi
MotoGP Brembo GP Indonesia – La MotoGP torna subito in pista e dopo la gara di Motegi dove Marc Marquez

Foto MotoGP SBK

motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00073motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00024motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00040motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00043motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00006motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00062motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00093motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00053motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00045motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00028motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00021motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00012

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news