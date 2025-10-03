Moto3 | Gp Indonesia: Piqueras fa sue le pre-qualifiche, Bertelle è settimo

Moto3 Gp Indonesia Mandalika Prove – E’ di Angel Piqueras il miglior tempo delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, 18esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Mandalika.

Sessione caratterizzata dalle tante cadute, quelle di Cormac Buchanan, Luca Lunetta, Valentin Perrone, Zen Mitami, Maximo Quiles, Alvaro Carpe e Guido Pini. Ad avere la peggio Perrone, rimasto a terra esanime per qualche secondo e poi rimasto in ginocchio nello spazio di fuga.

Come detto miglior tempo di Piqueras che con il crono di 1:37.503 precede il rookie Aspar, Maximo Quiles di soli 0.098s, con quest’ultimo che dopo il brutto high-side si è rialzato dolorante.

Terzo tempo per il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), seguito dalla Honda Leopard di Adrian Fernandez e dalle KTM di David Munoz (Intact GP, il più veloce delle FP1,ndr), Joel Kelso (MTA) e del nostro Matteo Bertelle, settimo e migliore dei piloti italiani.

In Top Ten anche la Honda di David Almansa, la KTM del Team Red Bull Ajo di Alvaro Carpe e la Honda del Team Asia di Taiyo Furusato.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Dennis Foggia (KTM Aspar), Scott Ogden (KTM CIP), Riccardo Rossi (Honda Snipers) e Guido Pini, con il pilota KTM Intact GP che dopo il brutto high-side delle FP1 è caduto, fortunatamente senza conseguenze anche a fine sessione.

Fuori i piloti Honda SIC58 Squadra Corse, Luca Lunetta, 16esimo e coinvolto incolpevolmente nella caduta di Valentin Perrone e Stefano Nepa, 19esimo.

