Moto3 | Gp Indonesia: Piqueras fa sue le pre-qualifiche, Bertelle è settimo
Tantissime le cadute in questa sessione, Lunetta e Nepa costretti alla Q1
Moto3 Gp Indonesia Mandalika Prove – E’ di Angel Piqueras il miglior tempo delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, 18esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Mandalika.
Sessione caratterizzata dalle tante cadute, quelle di Cormac Buchanan, Luca Lunetta, Valentin Perrone, Zen Mitami, Maximo Quiles, Alvaro Carpe e Guido Pini. Ad avere la peggio Perrone, rimasto a terra esanime per qualche secondo e poi rimasto in ginocchio nello spazio di fuga.
Come detto miglior tempo di Piqueras che con il crono di 1:37.503 precede il rookie Aspar, Maximo Quiles di soli 0.098s, con quest’ultimo che dopo il brutto high-side si è rialzato dolorante.
Terzo tempo per il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), seguito dalla Honda Leopard di Adrian Fernandez e dalle KTM di David Munoz (Intact GP, il più veloce delle FP1,ndr), Joel Kelso (MTA) e del nostro Matteo Bertelle, settimo e migliore dei piloti italiani.
In Top Ten anche la Honda di David Almansa, la KTM del Team Red Bull Ajo di Alvaro Carpe e la Honda del Team Asia di Taiyo Furusato.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Dennis Foggia (KTM Aspar), Scott Ogden (KTM CIP), Riccardo Rossi (Honda Snipers) e Guido Pini, con il pilota KTM Intact GP che dopo il brutto high-side delle FP1 è caduto, fortunatamente senza conseguenze anche a fine sessione.
Fuori i piloti Honda SIC58 Squadra Corse, Luca Lunetta, 16esimo e coinvolto incolpevolmente nella caduta di Valentin Perrone e Stefano Nepa, 19esimo.
Moto3 Prove Libere 2 Mandalika - GP Indonesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:37.503
|2
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:37.601
|+0.098
|3
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:37.616
|+0.113
|4
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:37.635
|+0.132
|5
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:37.788
|+0.285
|6
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:37.853
|+0.350
|7
|18
|Matteo Bertelle
|Levelup-mta
|1:37.858
|+0.355
|8
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:37.967
|+0.464
|9
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:38.216
|+0.713
|10
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:38.239
|+0.736
|11
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:38.275
|+0.772
|12
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:38.297
|+0.794
|13
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:38.359
|+0.856
|14
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:38.377
|+0.874
|15
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:38.490
|+0.987
|16
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:38.644
|+1.141
|17
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:38.658
|+1.155
|18
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:38.701
|+1.198
|19
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:38.701
|+1.198
|20
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:38.703
|+1.200
|21
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:39.257
|+1.754
|22
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|1:39.282
|+1.779
|23
|2
|Zen Mitani
|Rivacold Snipers Team
|1:39.328
|+1.825
|24
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:39.346
|+1.843
|25
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:39.435
|+1.932
|26
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|1:39.975
|+2.472
Mandalika - GP Indonesia - Risultati Prove Libere 2
