In evidenza

MotoGP | “Uccio” smentisce Bagnaia, a Misano in pista con la Ducati GP 24

Il tre volte iridato avrebbe testato la Ducati GP 24 a Misano per poi fare un "mix" con la GP 25

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
MotoGP | “Uccio” smentisce Bagnaia, a Misano in pista con la Ducati GP 24MotoGP | “Uccio” smentisce Bagnaia, a Misano in pista con la Ducati GP 24

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Torna a tingersi di “giallo” il test di Misano di Pecco Bagnaia, che alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio d’Indonesia era tornato a parlare della moto provata dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, smentendo che fosse la moto di Franco Morbidelli.

A smentire Bagnaia Alessio “Uccio” Salucci, Team Director del VR46 Racing Team che parlando al sito ufficiale della MotoGP del test di Misano, ha ammesso che la Ducati aveva chiesto al VR46 Racing Team di far provare la Desmosedici GP 24 di Morbidelli al tre volte iridato.

Una volta provata sarebbe nato il mix tra le GP 24 tanto amata e la GP 25 con cui non è mai sbocciato l’amore, che ha permesso a Bagnaia di dominare in Giappone con hat-trick, pole position, vittoria nella Sprint Race e vittoria nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Alessio “Uccio” Salucci Team Director VR46 Racing Team su Moto testata da Bagnaia a Misano

“Ducati ce l’ha chiesto, quindi abbiamo aiutato un po’ Pecco. Ha provato la nostra moto, quella di Morbidelli, durante il test di Misano.”

null

4.2/5 - (18 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | GP Indonesia 2025: i dati della BremboMotoGP | GP Indonesia 2025: i dati della Brembo
MotoGP

MotoGP | GP Indonesia 2025: i dati della Brembo

La curva più dura del Pertamina Mandalika Circuit per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 309 km/h a 107 km/h in 4,5 secondi
MotoGP Brembo GP Indonesia – La MotoGP torna subito in pista e dopo la gara di Motegi dove Marc Marquez

Foto MotoGP SBK

motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00073motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00024motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00040motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00043motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00006motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00062motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00093motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00053motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00045motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00028motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00021motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00012

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news