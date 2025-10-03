MotoGP | “Uccio” smentisce Bagnaia, a Misano in pista con la Ducati GP 24

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Torna a tingersi di “giallo” il test di Misano di Pecco Bagnaia, che alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio d’Indonesia era tornato a parlare della moto provata dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, smentendo che fosse la moto di Franco Morbidelli.

A smentire Bagnaia Alessio “Uccio” Salucci, Team Director del VR46 Racing Team che parlando al sito ufficiale della MotoGP del test di Misano, ha ammesso che la Ducati aveva chiesto al VR46 Racing Team di far provare la Desmosedici GP 24 di Morbidelli al tre volte iridato.

Una volta provata sarebbe nato il mix tra le GP 24 tanto amata e la GP 25 con cui non è mai sbocciato l’amore, che ha permesso a Bagnaia di dominare in Giappone con hat-trick, pole position, vittoria nella Sprint Race e vittoria nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Alessio “Uccio” Salucci Team Director VR46 Racing Team su Moto testata da Bagnaia a Misano

“Ducati ce l’ha chiesto, quindi abbiamo aiutato un po’ Pecco. Ha provato la nostra moto, quella di Morbidelli, durante il test di Misano.”

