Moto2 | Gp Indonesia: a Gonzalez le pre-qualifiche, Arbolino è quarto
Record della pista per il leader del Mondiale, Vietti e Canet costretti alla Q1
Moto2 Gp Indonesia Mandalika Prove – Manuel Gonzalez ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Sul circuito di Mandalika il pilota del Team Intact GP ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:32.996, unico pilota ad abbattere il “muro” del minuto e 33 e nuovo record della pista indonesiana (il precedente era di 1’33.077 e apparteneva ad Aron Canet, ndr).
Alle sue spalle staccato di 0.190s il rookie Aspar, Daniel Holgado, che precede di 0.065s un altro Daniel, Munoz, rider Red Bull Ajo.
Quarto tempo per il nostro Tony Arbolino, che in sella alla Boscoscuro del Pramac Racing ha preceduto la moto “gemella” del Marc VDS Racing Team di Jake Dixon.
Marcos Ramirez in sella alla Kalex dell’Onlyfans American Racing Team è sesto e davanti ad Ayumu Sasaki (RW Racing GP), al rookie nonché iridato 2024 della Moto3 David Alonso e al brasiliano dell’Italtrans Racing Team, Diogo Moreira. Chiude la Top Ten un altro rookie, Collin Veijer, rider Red Bull Ajo.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Barry Baltus (Fantic Racing), Albert Arenas (Gresini), Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP) e Ivan Ortolà (FRINSA – MSI).
Sarà costretto a passare dalla Q1 Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team) che dopo il miglior tempo delle FP1, è caduto e non è poi riuscito a migliorare. Qualifiche difficili anche per Joe Roberts, Alonso Lopez e Aron Canet, con quest’ultimo caduto a fine sessione e con un Mondiale sempre più lontano.
moto2 Prove Libere 2 Mandalika - GP Indonesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:32.996
|2
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:33.186
|+0.190
|3
|17
|Daniel Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:33.251
|+0.255
|4
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:33.307
|+0.311
|5
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:33.313
|+0.317
|6
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:33.443
|+0.447
|7
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:33.457
|+0.461
|8
|80
|David Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:33.460
|+0.464
|9
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:33.460
|+0.464
|10
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:33.479
|+0.483
|11
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:33.508
|+0.512
|12
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:33.514
|+0.518
|13
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:33.537
|+0.541
|14
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:33.562
|+0.566
|15
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:33.573
|+0.577
|16
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:33.623
|+0.627
|17
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:33.627
|+0.631
|18
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:33.700
|+0.704
|19
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:33.705
|+0.709
|20
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|1:33.751
|+0.755
|21
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:33.766
|+0.770
|22
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:33.838
|+0.842
|23
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:33.993
|+0.997
|24
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:34.052
|+1.056
|25
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:34.062
|+1.066
|26
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:34.267
|+1.271
|27
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:34.474
|+1.478
|28
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:34.592
|+1.596
Mandalika - GP Indonesia - Risultati Prove Libere 2
