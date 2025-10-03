Moto2

Moto2 | Gp Indonesia: a Gonzalez le pre-qualifiche, Arbolino è quarto

Record della pista per il leader del Mondiale, Vietti e Canet costretti alla Q1

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
Moto2 Gp Indonesia Mandalika Prove – Manuel Gonzalez ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul circuito di Mandalika il pilota del Team Intact GP ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:32.996, unico pilota ad abbattere il “muro” del minuto e 33 e nuovo record della pista indonesiana (il precedente era di 1’33.077 e apparteneva ad Aron Canet, ndr).

Alle sue spalle staccato di 0.190s il rookie Aspar, Daniel Holgado, che precede di 0.065s un altro Daniel, Munoz, rider Red Bull Ajo.

Quarto tempo per il nostro Tony Arbolino, che in sella alla Boscoscuro del Pramac Racing ha preceduto la moto “gemella” del Marc VDS Racing Team di Jake Dixon.

Marcos Ramirez in sella alla Kalex dell’Onlyfans American Racing Team è sesto e davanti ad Ayumu Sasaki (RW Racing GP), al rookie nonché iridato 2024 della Moto3 David Alonso e al brasiliano dell’Italtrans Racing Team, Diogo Moreira. Chiude la Top Ten un altro rookie, Collin Veijer, rider Red Bull Ajo.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Barry Baltus (Fantic Racing), Albert Arenas (Gresini), Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP) e Ivan Ortolà (FRINSA – MSI).

Sarà costretto a passare dalla Q1 Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team) che dopo il miglior tempo delle FP1, è caduto e non è poi riuscito a migliorare. Qualifiche difficili anche per Joe Roberts, Alonso Lopez e Aron Canet, con quest’ultimo caduto a fine sessione e con un Mondiale sempre più lontano.

moto2 Prove Libere 2 Mandalika - GP Indonesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:32.996
2 27 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:33.186 +0.190
3 17 Daniel Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:33.251 +0.255
4 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:33.307 +0.311
5 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:33.313 +0.317
6 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:33.443 +0.447
7 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:33.457 +0.461
8 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:33.460 +0.464
9 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:33.460 +0.464
10 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:33.479 +0.483
11 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:33.508 +0.512
12 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:33.514 +0.518
13 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:33.537 +0.541
14 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:33.562 +0.566
15 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:33.573 +0.577
16 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:33.623 +0.627
17 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:33.627 +0.631
18 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:33.700 +0.704
19 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:33.705 +0.709
20 44 Aron Canet Fantic Racing 1:33.751 +0.755
21 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:33.766 +0.770
22 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:33.838 +0.842
23 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:33.993 +0.997
24 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:34.052 +1.056
25 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:34.062 +1.066
26 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:34.267 +1.271
27 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:34.474 +1.478
28 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:34.592 +1.596

Mandalika - GP Indonesia - Risultati Prove Libere 2

