Moto2 | Gp Indonesia: a Gonzalez le pre-qualifiche, Arbolino è quarto

Moto2 Gp Indonesia Mandalika Prove – Manuel Gonzalez ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul circuito di Mandalika il pilota del Team Intact GP ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:32.996, unico pilota ad abbattere il “muro” del minuto e 33 e nuovo record della pista indonesiana (il precedente era di 1’33.077 e apparteneva ad Aron Canet, ndr).

Alle sue spalle staccato di 0.190s il rookie Aspar, Daniel Holgado, che precede di 0.065s un altro Daniel, Munoz, rider Red Bull Ajo.

Quarto tempo per il nostro Tony Arbolino, che in sella alla Boscoscuro del Pramac Racing ha preceduto la moto “gemella” del Marc VDS Racing Team di Jake Dixon.

Marcos Ramirez in sella alla Kalex dell’Onlyfans American Racing Team è sesto e davanti ad Ayumu Sasaki (RW Racing GP), al rookie nonché iridato 2024 della Moto3 David Alonso e al brasiliano dell’Italtrans Racing Team, Diogo Moreira. Chiude la Top Ten un altro rookie, Collin Veijer, rider Red Bull Ajo.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Barry Baltus (Fantic Racing), Albert Arenas (Gresini), Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP) e Ivan Ortolà (FRINSA – MSI).

Sarà costretto a passare dalla Q1 Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team) che dopo il miglior tempo delle FP1, è caduto e non è poi riuscito a migliorare. Qualifiche difficili anche per Joe Roberts, Alonso Lopez e Aron Canet, con quest’ultimo caduto a fine sessione e con un Mondiale sempre più lontano.

