MotoGP | Gp Giappone: Bagnaia torna in pole, Marquez è terzo

MotoGP Gp Giappone Motegi Qualifiche – Pecco Bagnaia è tornato, almeno in qualifica, il piemontese si è infatti aggiudicato la pole position del Gran Premio del Giappone, 17esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Per il #63 della Ducati, in pista con una Desmosedici ibrida, con forcelle e forcellone 2024, si tratta della 26esima pole in MotoGP, seconda stagionale dopo Brno, 33esima in carriera.

Una bella rivincita verso chi aveva messo in dubbio il suo talento e aveva puntato i “fari” verso la sua tenuta psicologica verso un compagno di squadra scomodo come Marc Marquez. Se il test di Misano confermerà anche nelle prossime gare che il problema era solo tecnico, allora ci sarà un grande rimpianto per non aver provato prima componenti che hanno ridato fiducia al pilota di Chivasso.

La pole conquistata con il crono di 1:42.911 gli ha permesso di battere un grandissimo Joan Mir, secondo con la Honda Factory (eguaglia il suo miglior risultato con la casa di Tokio, Portogallo 2022, mentre la Honda non era in prima fila dal Sachsenring, quando a conquistarla fu Johann Zarco, ndr) e un Marc Marquez che dopo la caduta nelle FP2, chiude a 0.132s dal suo team-mate.

Un ottimo risultato in ottica iridata, visto che suo fratello Alex Marquez (Ducati GP 24 Gresini Racing), unico che può ancora rimandare il Titolo di Marc, ha chiuso ottavo dopo essere passato dalla Q1.

Seconda fila per uno straordinario Pedro Acosta, che ha avuto solo due giri cronometrati visto il problema elettronico accaduto pronti-via alla sua KTM RC16. Il talento di Mazarrón è davanti alla Yamaha Factory di Fabio Quartararo e alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli.

Buona la qualifica di Luca Marini, che con il settimo tempo apre la terza fila. Il #10 della Honda che paga 0.348s dalla vetta, è davanti al sopracitato Alex Marquez e ad un Marco Bezzecchi più in difficoltà rispetto alle pre-qualifiche. Nono posto per il “Bez” che chiude a 0.412s da Bagnaia.

Quarta fila per Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), Johann Zarco (Honda LCR) e per un Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team) mai protagonista in queste qualifiche e che chiude 12esimo a 0.660s dal Top.

Non hanno passato la Q1 tra gli altri: Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) che partirà dalla 13esima casella, Jack Miller (Yamaha Pramac), 14esimo, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), 15esimo, Miguel Oliveira (Yamaha Pramac), 16esimo, il Campione in carica Jorge Martin (Aprilia Factory), 17esimo, Brad Binder (KTM Factory), 18esimo, Alex Rins (Yamaha Factory), 19esimo, la wildcard Honda Takaaki Nakagami, 20esimo, il nostro Enea Bastiaini (KTM Tech3) 21esimo, il rookie Honda LCR, Somkiat Chantra, 22esimo e Maverick Vinales (KTM Tech3) 23esimo.

Foto: Valter Magatti

