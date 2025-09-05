Moto3 | Gp Barcellona Prove Libere 1: Rueda al comando, Lunetta torna in pista
Il leader della classifica iridata ha preceduto Munoz e Fernandez
Moto3 GP Catalunya Barcellona Prove Libere 1 – E’ del leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalunya classe Moto3, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha fatto segnare il best-lap della pista catalano con il crono di 1:47.483, crono che gli ha permesso di precedere il compagno di marca David Munoz (Intact GP) e Adrian Fernandez su Honda del Leopard Racing, staccati rispettivamente di 0.188s e 0.524s.
Quarto e quinto tempo per Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3). I due precedono il migliore dei piloti italiani, Guido Pini, sesto con la KTM del Team Intact GP e staccato dalla vetta di 0.652s.
In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), David Almansa (Leopard Racing), Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) e Maximo Quiles (KTM Aspar). Quest’ultimo è caduto alla curva 13 e si è rialzato “confuso” dopo aver dato una gran testata sulla ghiaia.
Riccardo Rossi su Honda del Team Snipers ha chiuso 13esimo, davanti al rientrante Luca Lunetta. Il pilota del Team SIC58 Squadra Corse era fuori da Assen, quando Furusato all’ultima chicane che immette sul rettilineo d’arrivo lo aveva investito.
Il suo team-mate Stefano Nepa ha chiuso 16esimo, davanti a Dennis Foggia (KTM Aspar), mentre Nicola Carraro (caduto alla curva 5, ndr) ha chiuso 19esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 1 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:47.483
|2
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.671
|+0.188
|3
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:48.007
|+0.524
|4
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:48.070
|+0.587
|5
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:48.116
|+0.633
|6
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:48.135
|+0.652
|7
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:48.231
|+0.748
|8
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:48.252
|+0.769
|9
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:48.374
|+0.891
|10
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:48.466
|+0.983
|11
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:48.565
|+1.082
|12
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:48.608
|+1.125
|13
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:48.740
|+1.257
|14
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:48.749
|+1.266
|15
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:48.787
|+1.304
|16
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:48.798
|+1.315
|17
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:48.822
|+1.339
|18
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:48.902
|+1.419
|19
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:49.197
|+1.714
|20
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:49.213
|+1.730
|21
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:49.411
|+1.928
|22
|89
|Marcos Uriarte
|Levelup-mta
|1:49.431
|+1.948
|23
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|1:49.713
|+2.230
|24
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:50.039
|+2.556
|25
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:50.111
|+2.628
|26
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|1:50.396
|+2.913
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login