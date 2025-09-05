In evidenza

Moto3 | Gp Barcellona Prove Libere 1: Rueda al comando, Lunetta torna in pista

Il leader della classifica iridata ha preceduto Munoz e Fernandez

di Alessio Brunori5 Settembre, 2025
Moto3 GP Catalunya Barcellona Prove Libere 1 – E’ del leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalunya classe Moto3, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha fatto segnare il best-lap della pista catalano con il crono di 1:47.483, crono che gli ha permesso di precedere il compagno di marca David Munoz (Intact GP) e Adrian Fernandez su Honda del Leopard Racing, staccati rispettivamente di 0.188s e 0.524s.

Quarto e quinto tempo per Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3). I due precedono il migliore dei piloti italiani, Guido Pini, sesto con la KTM del Team Intact GP e staccato dalla vetta di 0.652s.

In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), David Almansa (Leopard Racing), Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) e Maximo Quiles (KTM Aspar). Quest’ultimo è caduto alla curva 13 e si è rialzato “confuso” dopo aver dato una gran testata sulla ghiaia.

Riccardo Rossi su Honda del Team Snipers ha chiuso 13esimo, davanti al rientrante Luca Lunetta. Il pilota del Team SIC58 Squadra Corse era fuori da Assen, quando Furusato all’ultima chicane che immette sul rettilineo d’arrivo lo aveva investito.

Il suo team-mate Stefano Nepa ha chiuso 16esimo, davanti a Dennis Foggia (KTM Aspar), mentre Nicola Carraro (caduto alla curva 5, ndr) ha chiuso 19esimo.

Moto3 Prove Libere 1 Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:47.483
2 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.671 +0.188
3 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:48.007 +0.524
4 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:48.070 +0.587
5 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:48.116 +0.633
6 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:48.135 +0.652
7 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:48.231 +0.748
8 22 David Almansa Leopard Racing 1:48.252 +0.769
9 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:48.374 +0.891
10 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:48.466 +0.983
11 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:48.565 +1.082
12 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:48.608 +1.125
13 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:48.740 +1.257
14 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:48.749 +1.266
15 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:48.787 +1.304
16 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:48.798 +1.315
17 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:48.822 +1.339
18 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:48.902 +1.419
19 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:49.197 +1.714
20 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:49.213 +1.730
21 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:49.411 +1.928
22 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:49.431 +1.948
23 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:49.713 +2.230
24 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:50.039 +2.556
25 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:50.111 +2.628
26 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:50.396 +2.913

