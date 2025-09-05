SBK | Petrucci in BMW: “Prendere il posto di Toprak è davvero una grande sfida”

BMW Superbike – La Superbike correrà questo fine settimana a Magny Cours e nella classifica conferenza stampa era presente anche Danilo Petrucci, che il prossimo sarà in sella alla BMW M1000RR ufficiale che è ora nelle mani di Toprak Razgatlioglu (a sinistra nella foto insieme a “Petrux”).

Il pilota ternano ha commentato la decisione di lasciare il Barni Racing Team e approdare ad una casa ufficiale e ha aggiunto che prendere il posto di Razgatlioglu è una grande sfida di cui sente già la pressione.

Petrucci ha commentato anche la notizia del ritiro del sei volte iridato Jonathan Rea, che lascerà a fine stagione.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Ufficiale BMW Superbike 2026

“Sono davvero felice e orgoglioso di essere pilota ufficiale. La prossima sarà la mia quarta stagione e correre con un team ufficiale è sempre stato il mio obiettivo – ha detto ‘Petrux’ al sito ufficiale della Superbike – Lasciare Barni non è stata una decisione facile. Loro sono stati il team che mi ha lanciato in MotoGP e sono rimasto con loro anche nel WorldSBK, quindi non è stato affatto facile dato che insieme abbiamo ottenuto molto. Con il team abbiamo parlato a livello tecnico e analizzato come Toprak guida questa moto. Hanno chiesto a Toprak chi fosse il pilota a cui piace staccare forte per fermare la moto e ha detto che io ero una delle possibilità. Voglio ringraziarlo per questo. È stata una scelta difficile ma dopo i meeting tecnici ho un’idea chiara sul mio futuro. Prendere il posto di Toprak è davvero una grande sfida! Già sento la pressione. Rea è il pilota più grande di sempre nel WorldSBK. È Mr. WorldSBK. I numeri parlano per lui e io sono orgoglioso di aver corso con lui nell’ultima parte della sua carriera.”

4/5 - (4 votes)