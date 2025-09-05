In evidenza

Moto2 | Gp Barcellona Prove Libere 1: Holgado in vetta, indietro gli italiani

Il rookie del Team Aspar ha preceduto Barry Baltus e Manuel Gonzalez

di Alessio Brunori5 Settembre, 2025
Moto2 GP Catalunya Barcellona Prove Libere 1 – Il rookie del Team Aspar, Daniel Holgado, è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Al Montmelò di Barcellona il #27 ha portato in testa la sua Kalex con il crono di 1:42.306, andando a precedere Barry Baltus su Kalex del Fantic Racing (+0.147s) e il leader della classifica iridata, nonché fresco di rinnovo contrattuale con il suo Team (Intact GP), Manuel Gonzalez (+0.167s).

Albert Arenas su Kalex del Gresini Racing è quarto, davanti al secondo del Mondiale, Aron Canet. Il pilota del Fantic Racing precede le Boscoscuro di Izan Guevara (Pramac Racing) e Filip Salac (Marc VDS Racing Team).

In Top Ten anche il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo), il suo team-mate Daniel Munoz e Alonso Lopez su Boscoscuro del Team Beta Tools SpeedRS Team.

Il team-mate di quest’ultimo, Celestino Vietti, è il migliore degli italiani, 12esimo tempo. Il pilota di Cirié precede Jake Dixon (Marc VDS Racing Team) e il vincitore del Gran Premio d’Ungheria, il rookie David Alonso (Aspar).

Indietro anche il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), 17esimo, mentre il nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing) ha chiuso 19esimo. L’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) è 21esimo.

moto2 Prove Libere 1 Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 27 Daniel Holgado Cfmoto Impulse Aspar Team 1:42.306
2 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego 1:42.453 +0.147
3 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:42.473 +0.167
4 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:42.500 +0.194
5 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego 1:42.501 +0.195
6 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.589 +0.283
7 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:42.592 +0.286
8 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:42.593 +0.287
9 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:42.616 +0.310
10 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:42.684 +0.378
11 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:42.690 +0.384
12 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:42.729 +0.423
13 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:42.785 +0.479
14 80 David Alonso Cfmoto Impulse Aspar Team 1:42.834 +0.528
15 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:42.896 +0.590
16 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:43.004 +0.698
17 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:43.169 +0.863
18 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:43.254 +0.948
19 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:43.331 +1.025
20 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:43.478 +1.172
21 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:43.484 +1.178
22 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:43.527 +1.221
23 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:43.655 +1.349
24 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:43.826 +1.520
25 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:44.102 +1.796
26 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:44.162 +1.856
27 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:44.584 +2.278
28 61 Eric Fernandez Fau55 Racing 1:44.716 +2.410
29 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:44.897 +2.591

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 1

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

