Moto2 | Gp Barcellona Prove Libere 1: Holgado in vetta, indietro gli italiani
Il rookie del Team Aspar ha preceduto Barry Baltus e Manuel Gonzalez
Moto2 GP Catalunya Barcellona Prove Libere 1 – Il rookie del Team Aspar, Daniel Holgado, è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Al Montmelò di Barcellona il #27 ha portato in testa la sua Kalex con il crono di 1:42.306, andando a precedere Barry Baltus su Kalex del Fantic Racing (+0.147s) e il leader della classifica iridata, nonché fresco di rinnovo contrattuale con il suo Team (Intact GP), Manuel Gonzalez (+0.167s).
Albert Arenas su Kalex del Gresini Racing è quarto, davanti al secondo del Mondiale, Aron Canet. Il pilota del Fantic Racing precede le Boscoscuro di Izan Guevara (Pramac Racing) e Filip Salac (Marc VDS Racing Team).
In Top Ten anche il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo), il suo team-mate Daniel Munoz e Alonso Lopez su Boscoscuro del Team Beta Tools SpeedRS Team.
Il team-mate di quest’ultimo, Celestino Vietti, è il migliore degli italiani, 12esimo tempo. Il pilota di Cirié precede Jake Dixon (Marc VDS Racing Team) e il vincitore del Gran Premio d’Ungheria, il rookie David Alonso (Aspar).
Indietro anche il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), 17esimo, mentre il nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing) ha chiuso 19esimo. L’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) è 21esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 1 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|1:42.306
|2
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:42.453
|+0.147
|3
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:42.473
|+0.167
|4
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:42.500
|+0.194
|5
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:42.501
|+0.195
|6
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.589
|+0.283
|7
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:42.592
|+0.286
|8
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:42.593
|+0.287
|9
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:42.616
|+0.310
|10
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:42.684
|+0.378
|11
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:42.690
|+0.384
|12
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:42.729
|+0.423
|13
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:42.785
|+0.479
|14
|80
|David Alonso
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|1:42.834
|+0.528
|15
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:42.896
|+0.590
|16
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:43.004
|+0.698
|17
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:43.169
|+0.863
|18
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:43.254
|+0.948
|19
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:43.331
|+1.025
|20
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:43.478
|+1.172
|21
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:43.484
|+1.178
|22
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:43.527
|+1.221
|23
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:43.655
|+1.349
|24
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:43.826
|+1.520
|25
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:44.102
|+1.796
|26
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:44.162
|+1.856
|27
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:44.584
|+2.278
|28
|61
|Eric Fernandez
|Fau55 Racing
|1:44.716
|+2.410
|29
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:44.897
|+2.591
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login