Moto3 | Gp Barcellona Gara: Piqueras batte Rueda e non molla

Moto3 GP Catalunya Barcellona Gara – Non molla Angel Piqueras, che non vuole arrendersi nella rincorsa al Titolo e a Barcellona batte di soli 0.081s il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Il pilota del Team MT Helmets – MSI (alla quarta vittoria stagionale, quinta in carriera, ndr), è stato autore di una bellissima gara, gara vinta nell’ultimo giro, quando si è portato in testa, con Taiyo Furusato (Honda Team Asia) in quel momento secondo, ma passato all’ultima curva da Rueda, un sorpasso che ha ricordato quello che nel 2009 permise a Valentino Rossi di battere Jorge Lorenzo.

Rueda che rimane saldamente al comando della classifica iridata (64 punti su Piqueras, ndr) è stato autore di una grande, visto che ha dovuto scontare un long-lap penalty, che lo aveva fatto “precipitare” in 15esima posizione.

Quarta e quinta posizione sotto alla bandiera a scacchi per i piloti Honda Leopard, David Almansa e Adrian Fernandez, che hanno preceduto il migliore dei piloti italiani, il toscano Guido Pini, rider KTM Intact GP.

In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), David Munoz (KTM Intact GP), Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3),

A punti anche il rientrante Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse e prossimo pilota Boscoscuro Moto2, ndr), 11esimo, il rookie KTM Aspar, Maximo Quiles, il rookie Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, Scott Ogden (KTM CIP Green Power) e Marcos Uriarte (KTM MTA).

Fuori dai punti gli altri italiani: Riccardo Rossi (Honda Snipers) 16esimo, Dennis Foggia (KTM Aspar) 19esimo, Nicola Carraro (Honda Snipers) 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 23esimo. Da segnalare la vittoria del Titolo costruttori per la KTM.

