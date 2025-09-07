Moto3

Moto3 | Gp Barcellona Gara: Piqueras batte Rueda e non molla

Terzo al traguardo Furusato, Pini sesto è il migliore degli italiani

di Alessio Brunori7 Settembre, 2025
Moto3 GP Catalunya Barcellona Gara – Non molla Angel Piqueras, che non vuole arrendersi nella rincorsa al Titolo e a Barcellona batte di soli 0.081s il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Il pilota del Team MT Helmets – MSI (alla quarta vittoria stagionale, quinta in carriera, ndr), è stato autore di una bellissima gara, gara vinta nell’ultimo giro, quando si è portato in testa, con Taiyo Furusato (Honda Team Asia) in quel momento secondo, ma passato all’ultima curva da Rueda, un sorpasso che ha ricordato quello che nel 2009 permise a Valentino Rossi di battere Jorge Lorenzo.

Rueda che rimane saldamente al comando della classifica iridata (64 punti su Piqueras, ndr) è stato autore di una grande, visto che ha dovuto scontare un long-lap penalty, che lo aveva fatto “precipitare” in 15esima posizione.

Quarta e quinta posizione sotto alla bandiera a scacchi per i piloti Honda Leopard, David Almansa e Adrian Fernandez, che hanno preceduto il migliore dei piloti italiani, il toscano Guido Pini, rider KTM Intact GP.

In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), David Munoz (KTM Intact GP), Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3),

A punti anche il rientrante Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse e prossimo pilota Boscoscuro Moto2, ndr), 11esimo, il rookie KTM Aspar, Maximo Quiles, il rookie Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, Scott Ogden (KTM CIP Green Power) e Marcos Uriarte (KTM MTA).

Fuori dai punti gli altri italiani: Riccardo Rossi (Honda Snipers) 16esimo, Dennis Foggia (KTM Aspar) 19esimo, Nicola Carraro (Honda Snipers) 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 23esimo. Da segnalare la vittoria del Titolo costruttori per la KTM.

Moto3 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 32:40.243
2 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +0.081
3 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia +0.156
4 22 David Almansa Leopard Racing +0.229
5 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +0.542
6 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.587
7 66 Joel Kelso Levelup-mta +0.773
8 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +1.216
9 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi +1.240
10 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +1.289
11 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse +4.973
12 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team +5.005
13 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +5.067
14 19 Scott Ogden Cip Green Power +8.197
15 89 Marcos Uriarte Levelup-mta +17.124
16 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team +18.135
17 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing +18.167
18 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe +19.079
19 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team +19.505
20 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +20.330
21 55 Noah Dettwiler Cip Green Power +24.386
22 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing +27.245
23 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse +31.955
24 93 Arbi Aditama Honda Team Asia +58.381

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara

