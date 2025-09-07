Moto2

Moto2 | Gp Barcellona Gara: prima vittoria in carriera per Holgado

Sul podio Dixon e Munoz al suo primo podio, caduta per Canet

di Jessica Cortellazzi7 Settembre, 2025
Moto2 | Gp Barcellona Gara: prima vittoria in carriera per Holgado

Moto2 Catalunya Barcellona Gara – Daniel Holgado ha conquistato la sua prima vittoria in Moto2. Il rookie del team CFMOTO Impulse Aspar Team ha siglato il suo primo successo nella categoria intermedia, precedendo il pilota Marc VDS, Jake Dixon e Daniel Munoz al suo primo podio in carriera. Quest’ultimo impegnato nel Moto2ECh è stato chiamato a sostituire Deniz Oncu; ha all’attivo 14 gare in Moto2 (tutte sostituzioni).

Manuel Gonzalez chiude quarto ma con un vantaggio importante sulla classifica Mondiale, considerando la caduta di Aron Canet (Fantic Racing).

Il leader del Mondiale del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, allunga a +38. A seguire in quinta posizione, troviamo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che precede i due piloti del team Beta Tools SpeedRS Team, Celestino Vietti e Alonso Lopez.

Ottavo David Alonso (CFMOTO Impulse Aspar Team) con Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) a chiudere la Top 10. Gara difficile per Tony Arbolino, conclusa con il 20esimo.

Da segnalare la brutta caduta di Filip Salac, colpito dalla sua moto alla testa: il pilota Marc VDS è cosciente ed è stato trasportato al Centro Medico.

moto2 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 27 Daniel Holgado Cfmoto Impulse Aspar Team 36:21.44
2 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team +2.500
3 17 Daniel Munoz Red Bull Ktm Ajo +3.119
4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +4.497
5 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +5.859
6 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team +6.823
7 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team +8.747
8 80 David Alonso Cfmoto Impulse Aspar Team +8.790
9 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +9.668
10 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego +10.030
11 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi +10.489
12 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +13.371
13 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team +16.369
14 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team +18.555
15 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp +20.587
16 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 +21.665
17 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +21.724
18 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +22.173
19 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team +22.580
20 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +27.057
21 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 +27.665
22 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi +35.707
23 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia +40.174
24 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia +49.300

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Ultime news