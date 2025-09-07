Moto2 | Gp Barcellona Gara: prima vittoria in carriera per Holgado
Sul podio Dixon e Munoz al suo primo podio, caduta per Canet
Moto2 Catalunya Barcellona Gara – Daniel Holgado ha conquistato la sua prima vittoria in Moto2. Il rookie del team CFMOTO Impulse Aspar Team ha siglato il suo primo successo nella categoria intermedia, precedendo il pilota Marc VDS, Jake Dixon e Daniel Munoz al suo primo podio in carriera. Quest’ultimo impegnato nel Moto2ECh è stato chiamato a sostituire Deniz Oncu; ha all’attivo 14 gare in Moto2 (tutte sostituzioni).
Manuel Gonzalez chiude quarto ma con un vantaggio importante sulla classifica Mondiale, considerando la caduta di Aron Canet (Fantic Racing).
Il leader del Mondiale del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, allunga a +38. A seguire in quinta posizione, troviamo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che precede i due piloti del team Beta Tools SpeedRS Team, Celestino Vietti e Alonso Lopez.
Ottavo David Alonso (CFMOTO Impulse Aspar Team) con Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) a chiudere la Top 10. Gara difficile per Tony Arbolino, conclusa con il 20esimo.
Da segnalare la brutta caduta di Filip Salac, colpito dalla sua moto alla testa: il pilota Marc VDS è cosciente ed è stato trasportato al Centro Medico.
moto2 Gara Barcellona - GP Catalunya - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|36:21.44
|2
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|+2.500
|3
|17
|Daniel Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|+3.119
|4
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+4.497
|5
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+5.859
|6
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|+6.823
|7
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|+8.747
|8
|80
|David Alonso
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|+8.790
|9
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|+9.668
|10
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|+10.030
|11
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|+10.489
|12
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+13.371
|13
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|+16.369
|14
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|+18.555
|15
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|+20.587
|16
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|+21.665
|17
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+21.724
|18
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+22.173
|19
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|+22.580
|20
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+27.057
|21
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|+27.665
|22
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|+35.707
|23
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|+40.174
|24
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|+49.300
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Gara
