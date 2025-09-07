In evidenza

MotoGP | Dall’Igna (Ducati): “Con Bagnaia non getteremo la spugna”

Il Direttore Generale di Ducati Corse su Bagnaia: "Faremo tutto il possibile per aiutarlo a ritrovare il feeling"

di Alessio Brunori7 Settembre, 2025
MotoGP | Dall’Igna (Ducati): “Con Bagnaia non getteremo la spugna”MotoGP | Dall’Igna (Ducati): “Con Bagnaia non getteremo la spugna”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Il box Ducati è diviso a metà tra la gioia per le vittorie di Marc Marquez (sesto Titolo Costruttori festeggiato dopo la Sprint Race di Barcellona e Titolo piloti sempre più vicino, ndr) e la delusione per le prestazioni di Pecco Bagnaia, che dopo 15 gare non ha ancora trovato il giusto feeling con la nuova Desmosedici GP25.

Il tre volte iridato della Ducati (nella foto con Dall’Igna nell’unica vittoria stagionale, ad Austin, ndr) non riesce più ad esprimersi come nelle passate stagioni e di questo ha parlato proprio il Direttore Generale di Ducati Corse, che ha sottolineato come la casa di Borgo Panigale stia facendo di tutto per aiutare il piemontese e che nessuno dei due getterà la spugna.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Crisi Pecco Bagnaia GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Da parte nostra faremo tutto il possibile per aiutarlo a ritrovare il feeling con la moto e tornare ad essere il Campione che conosciamo. Non è nella mia natura gettare la spugna, e lo stesso vale per il pilota, la squadra e Ducati. Noi crediamo in lui, e lui crede in noi: questa è la chiave per trovare la soluzione.”

4.1/5 - (16 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00001.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00062.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00061.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00009.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00057.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00063.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00028.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00101.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00102.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00079.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00004.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00013.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news