Moto3 | Gp Barcellona: a Perrone le pre-qualifiche, Pini è quarto
Il pilota del Team Tech3 ha preceduto Munoz e Almansa
Moto3 GP Catalunya Barcellona Prove – Valentin Perrone ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Montmelò di Barcellona.
Il pilota del Team KTM Tech3, nato in Spagna ma dal passaporto argentino, ha fatto segnare il best-lap della giornata con il crono di 1:47.584, mettendosi alle spalle il compagno di marca David Munoz (Intact GP) e la Honda del Leopard Racing di David Almansa.
Il #22 ha preceduto il migliore dei piloti italiani, Guido Pini, in sella alla seconda KTM RC 250 GP del Team Intact GP. Il pilota toscano che ha girato in 1:47.961 è davanti a Maximo Quiles (KTM Aspar, caduto nelle FP1, ndr), Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) e Joel Kelso (KTM MTA).
In Top Ten anche il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo, il più veloce delle FP1, ndr), Riccardo Rossi (Honda Snipers) e il rientrante Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), fermo per infortunio dalla gara di Assen.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Marcos Uriarte (KTM MTA), Adrian Fernandez (Honda Leopard), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).
Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri i nostri Nicola Carraro (Honda Snipers), 16esimo, Dennis Foggia (KTM Aspar) 17esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 23esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:47.584
|2
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.680
|+0.096
|3
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:47.779
|+0.195
|4
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.961
|+0.377
|5
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:48.045
|+0.461
|6
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:48.049
|+0.465
|7
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:48.164
|+0.580
|8
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:48.168
|+0.584
|9
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:48.177
|+0.593
|10
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:48.182
|+0.598
|11
|89
|Marcos Uriarte
|Levelup-mta
|1:48.264
|+0.680
|12
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:48.292
|+0.708
|13
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:48.324
|+0.740
|14
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:48.327
|+0.743
|15
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:48.346
|+0.762
|16
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:48.395
|+0.811
|17
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:48.403
|+0.819
|18
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:48.709
|+1.125
|19
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:48.738
|+1.154
|20
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:49.054
|+1.470
|21
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:49.268
|+1.684
|22
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:49.477
|+1.893
|23
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:49.722
|+2.138
|24
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|1:49.822
|+2.238
|25
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:49.822
|+2.238
|26
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|1:50.126
|+2.542
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3
You must be logged in to post a comment Login