Moto3 | Gp Barcellona: a Perrone le pre-qualifiche, Pini è quarto

Il pilota del Team Tech3 ha preceduto Munoz e Almansa

di Alessio Brunori5 Settembre, 2025
Moto3 GP Catalunya Barcellona Prove – Valentin Perrone ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota del Team KTM Tech3, nato in Spagna ma dal passaporto argentino, ha fatto segnare il best-lap della giornata con il crono di 1:47.584, mettendosi alle spalle il compagno di marca David Munoz (Intact GP) e la Honda del Leopard Racing di David Almansa.

Il #22 ha preceduto il migliore dei piloti italiani, Guido Pini, in sella alla seconda KTM RC 250 GP del Team Intact GP. Il pilota toscano che ha girato in 1:47.961 è davanti a Maximo Quiles (KTM Aspar, caduto nelle FP1, ndr), Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) e Joel Kelso (KTM MTA).

In Top Ten anche il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo, il più veloce delle FP1, ndr), Riccardo Rossi (Honda Snipers) e il rientrante Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), fermo per infortunio dalla gara di Assen.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Marcos Uriarte (KTM MTA), Adrian Fernandez (Honda Leopard), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri i nostri Nicola Carraro (Honda Snipers), 16esimo, Dennis Foggia (KTM Aspar) 17esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 23esimo.

Moto3 Prove Libere 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:47.584
2 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.680 +0.096
3 22 David Almansa Leopard Racing 1:47.779 +0.195
4 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.961 +0.377
5 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:48.045 +0.461
6 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:48.049 +0.465
7 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:48.164 +0.580
8 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:48.168 +0.584
9 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:48.177 +0.593
10 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:48.182 +0.598
11 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:48.264 +0.680
12 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:48.292 +0.708
13 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:48.324 +0.740
14 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:48.327 +0.743
15 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:48.346 +0.762
16 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:48.395 +0.811
17 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:48.403 +0.819
18 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:48.709 +1.125
19 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:48.738 +1.154
20 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:49.054 +1.470
21 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:49.268 +1.684
22 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:49.477 +1.893
23 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:49.722 +2.138
24 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:49.822 +2.238
25 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:49.822 +2.238
26 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:50.126 +2.542

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 2

