Moto3 | Gp Barcellona: a Perrone le pre-qualifiche, Pini è quarto

Moto3 GP Catalunya Barcellona Prove – Valentin Perrone ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota del Team KTM Tech3, nato in Spagna ma dal passaporto argentino, ha fatto segnare il best-lap della giornata con il crono di 1:47.584, mettendosi alle spalle il compagno di marca David Munoz (Intact GP) e la Honda del Leopard Racing di David Almansa.

Il #22 ha preceduto il migliore dei piloti italiani, Guido Pini, in sella alla seconda KTM RC 250 GP del Team Intact GP. Il pilota toscano che ha girato in 1:47.961 è davanti a Maximo Quiles (KTM Aspar, caduto nelle FP1, ndr), Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) e Joel Kelso (KTM MTA).

In Top Ten anche il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo, il più veloce delle FP1, ndr), Riccardo Rossi (Honda Snipers) e il rientrante Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), fermo per infortunio dalla gara di Assen.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Marcos Uriarte (KTM MTA), Adrian Fernandez (Honda Leopard), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri i nostri Nicola Carraro (Honda Snipers), 16esimo, Dennis Foggia (KTM Aspar) 17esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 23esimo.

