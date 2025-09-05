Moto2 | Gp Barcellona: Canet il più veloce delle pre-qualifiche, male gli italiani
Il pilota Fantic Racing ha preceduto Holgado e Dixon
Moto2 Catalunya Barcellona Prove – Aron Canet su Kalex del Fanti Racing, è stato il più veloce delle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Sul circuito del Montmelò il #44 ha girato in 1:42.168, crono fatto registrare all’ultimo passaggio cronometrato, il 14esimo.
Alle spalle di Canet troviamo il rookie del Team Aspar Daniel Holgado (il più veloce delle FP1, ndr) e Jake Dixon, prima Boscoscuro in classifica, Marc VDS Racing Team.
Ottima la prova di Daniel Munoz, che nel Team Red Bull KTM Ajo sostituisce l’infortunato Deniz Oncu. Il #17 ha fatto segnare il quarto tempo davanti al brasiliano dell’Italtrans Racing Team, Diogo Moreira, a Collin Veijer (Red Bull Ajo) e Ivan Ortolà (FRINSA -MSI).
In Top Ten anche anche Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Izan Guevara (Pramac Racing) e il leader della classifica Mondiale, Manuel Gonzalez (Intact GP), decimo con il crono di 1:42.380.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Senna Agius (Intact GP), Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team), Barry Baltus (Fantic Racing) e Filip Salac (Marc VDS Racing Team), 14esimo.
Fuori per soli 79 millesimi e quindi costretto a disputare la Q1 il nostro Tony Arbolino (Pramac Racing), 15esimo, mentre ha chiuso solamente 20esimo Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team). Male il rookie nonché vincitore di Balaton David Alonso, che ha chiuso 23esimo.
moto2 Prove Libere 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:42.168
|2
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|1:42.219
|+0.051
|3
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:42.277
|+0.109
|4
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:42.320
|+0.152
|5
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:42.327
|+0.159
|6
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:42.331
|+0.163
|7
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:42.368
|+0.200
|8
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:42.375
|+0.207
|9
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.377
|+0.209
|10
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:42.380
|+0.212
|11
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:42.394
|+0.226
|12
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:42.417
|+0.249
|13
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:42.433
|+0.265
|14
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:42.465
|+0.297
|15
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.544
|+0.376
|16
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:42.667
|+0.499
|17
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:42.735
|+0.567
|18
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:42.800
|+0.632
|19
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:42.803
|+0.635
|20
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:42.866
|+0.698
|21
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:42.987
|+0.819
|22
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:43.012
|+0.844
|23
|80
|David Alonso
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|1:43.020
|+0.852
|24
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:43.176
|+1.008
|25
|61
|Eric Fernandez
|Fau55 Racing
|1:43.184
|+1.016
|26
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:43.195
|+1.027
|27
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:43.331
|+1.163
|28
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:43.378
|+1.210
|29
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:43.513
|+1.345
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 2
