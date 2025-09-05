Moto2 | Gp Barcellona: Canet il più veloce delle pre-qualifiche, male gli italiani

Moto2 Catalunya Barcellona Prove – Aron Canet su Kalex del Fanti Racing, è stato il più veloce delle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul circuito del Montmelò il #44 ha girato in 1:42.168, crono fatto registrare all’ultimo passaggio cronometrato, il 14esimo.

Alle spalle di Canet troviamo il rookie del Team Aspar Daniel Holgado (il più veloce delle FP1, ndr) e Jake Dixon, prima Boscoscuro in classifica, Marc VDS Racing Team.

Ottima la prova di Daniel Munoz, che nel Team Red Bull KTM Ajo sostituisce l’infortunato Deniz Oncu. Il #17 ha fatto segnare il quarto tempo davanti al brasiliano dell’Italtrans Racing Team, Diogo Moreira, a Collin Veijer (Red Bull Ajo) e Ivan Ortolà (FRINSA -MSI).

In Top Ten anche anche Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Izan Guevara (Pramac Racing) e il leader della classifica Mondiale, Manuel Gonzalez (Intact GP), decimo con il crono di 1:42.380.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Senna Agius (Intact GP), Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team), Barry Baltus (Fantic Racing) e Filip Salac (Marc VDS Racing Team), 14esimo.

Fuori per soli 79 millesimi e quindi costretto a disputare la Q1 il nostro Tony Arbolino (Pramac Racing), 15esimo, mentre ha chiuso solamente 20esimo Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team). Male il rookie nonché vincitore di Balaton David Alonso, che ha chiuso 23esimo.

