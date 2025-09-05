Moto2

Moto2 | Gp Barcellona: Canet il più veloce delle pre-qualifiche, male gli italiani

Il pilota Fantic Racing ha preceduto Holgado e Dixon

di Alessio Brunori5 Settembre, 2025
Moto2 | Gp Barcellona: Canet il più veloce delle pre-qualifiche, male gli italianiMoto2 | Gp Barcellona: Canet il più veloce delle pre-qualifiche, male gli italiani

Moto2 Catalunya Barcellona Prove – Aron Canet su Kalex del Fanti Racing, è stato il più veloce delle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul circuito del Montmelò il #44 ha girato in 1:42.168, crono fatto registrare all’ultimo passaggio cronometrato, il 14esimo.

Alle spalle di Canet troviamo il rookie del Team Aspar Daniel Holgado (il più veloce delle FP1, ndr) e Jake Dixon, prima Boscoscuro in classifica, Marc VDS Racing Team.

Ottima la prova di Daniel Munoz, che nel Team Red Bull KTM Ajo sostituisce l’infortunato Deniz Oncu. Il #17 ha fatto segnare il quarto tempo davanti al brasiliano dell’Italtrans Racing Team, Diogo Moreira, a Collin Veijer (Red Bull Ajo) e Ivan Ortolà (FRINSA -MSI).

In Top Ten anche anche Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Izan Guevara (Pramac Racing) e il leader della classifica Mondiale, Manuel Gonzalez (Intact GP), decimo con il crono di 1:42.380.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Senna Agius (Intact GP), Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team), Barry Baltus (Fantic Racing) e Filip Salac (Marc VDS Racing Team), 14esimo.

Fuori per soli 79 millesimi e quindi costretto a disputare la Q1 il nostro Tony Arbolino (Pramac Racing), 15esimo, mentre ha chiuso solamente 20esimo Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team). Male il rookie nonché vincitore di Balaton David Alonso, che ha chiuso 23esimo.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Prove Libere 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego 1:42.168
2 27 Daniel Holgado Cfmoto Impulse Aspar Team 1:42.219 +0.051
3 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:42.277 +0.109
4 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:42.320 +0.152
5 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:42.327 +0.159
6 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:42.331 +0.163
7 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:42.368 +0.200
8 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:42.375 +0.207
9 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.377 +0.209
10 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:42.380 +0.212
11 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:42.394 +0.226
12 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:42.417 +0.249
13 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego 1:42.433 +0.265
14 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:42.465 +0.297
15 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.544 +0.376
16 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:42.667 +0.499
17 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:42.735 +0.567
18 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:42.800 +0.632
19 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:42.803 +0.635
20 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:42.866 +0.698
21 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:42.987 +0.819
22 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:43.012 +0.844
23 80 David Alonso Cfmoto Impulse Aspar Team 1:43.020 +0.852
24 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:43.176 +1.008
25 61 Eric Fernandez Fau55 Racing 1:43.184 +1.016
26 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:43.195 +1.027
27 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:43.331 +1.163
28 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:43.378 +1.210
29 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:43.513 +1.345

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3
MotoGP

MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3

Steiner ha valutato opportunità nella MotoGP per oltre due anni, concretizzata con il Team francese
GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 Guenther Steiner MotoGP – Guenther Steiner, personaggio della Formula 1, che ha ricoperto anche il

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00017.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00070.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00094.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00116.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00078.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00091.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00097.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00099.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00043.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00065.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00115.JPGmotogp-gp-ungheria-balaton-park-race-2025-00020.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news

MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3
MotoGP

MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3

Steiner ha valutato opportunità nella MotoGP per oltre due anni, concretizzata con il Team francese
GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 Guenther Steiner MotoGP – Guenther Steiner, personaggio della Formula 1, che ha ricoperto anche il