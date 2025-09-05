MotoGP | Guenther Steiner acquisisce il Team Tech3

GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 Guenther Steiner MotoGP – Guenther Steiner, personaggio della Formula 1, che ha ricoperto anche il ruolo di Team Principal della Haas, acquisirà la piena proprietà del team Tech3 MotoGP, inclusa la Moto3. La nuova struttura entrerà pienamente in vigore a partire dal 2026.

Steiner assumerà il ruolo di CEO, mentre il partner di progetto Richard Coleman diventerà Team Principal. Il fondatore e attuale Team Principal, Hervé Poncharal, continuerà a guidare Tech3 durante l’attuale stagione, per poi passare a un ruolo di consulente, dedicandosi alla crescita dei giovani talenti e trasmettendo la sua preziosa esperienza in MotoGP. Il team continuerà a gareggiare come Tech3, utilizzando KTM secondo gli accordi attuali, e manterrà la sua storica sede a Bormes-les-Mimosas, in Francia.

Steiner dopo aver iniziato la sua carriera come ingegnere nei rally, ha ampliato esponenzialmente il suo curriculum nel motorsport negli ultimi quarant’anni, includendo ruoli di alto livello in Jaguar Racing e Red Bull Racing. Coleman porta con sé oltre un decennio di esperienza ai massimi livelli dei campionati mondiali, avendo lavorato a lungo nel settore delle vetture da turismo e fondato una propria società di consulenza in gestione sportiva.

Dichiarazioni Guenther Steiner Acquisizione Team Tech3

“Questa è un’opportunità fantastica. Tech3 è un team straordinario, con un enorme potenziale e un’eredità impressionante. L’impatto di Hervé sul team e sulla MotoGP non può essere sottovalutato, e siamo onorati di prenderne il testimone e continuare a costruire su queste solide fondamenta. Siamo entusiasti di entrare a far parte del paddock della MotoGP e di massimizzare il potenziale del team e dello sport, contribuendo a farlo conoscere a nuovi pubblici.”

Dichiarazioni Hervé Poncharal Cessione Team Tech3

“Questa è la fine di un’era, ma anche l’inizio di una nuova e entusiasmante per tutti noi. Sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato da quando Tech3 è nato: le vittorie in MotoGP, i tanti podi conquistati, e ciò che abbiamo costruito in questi decenni insieme a tutte le persone che abbiamo incontrato lungo il cammino. Quando Guenther mi ha manifestato il suo interesse per il team, tutto è sembrato andare al posto giusto, nel momento perfetto per questo cambiamento. So che Guenther guiderà il team con visione, ambizione e integrità, senza dimenticare quel pizzico di spirito rock’n’roll su cui è stato fondato. Tech3 sarà in buone mani per crescere ancora di più in questa nuova era della MotoGP.”

