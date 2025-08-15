In evidenza

Moto3 | Gp Austria Prove Libere 1: Piqueras il più veloce, Pini è settimo

Il pilota del Team MT Helmets - MSI ha preceduto Perrone e Carpe

di Alessio Brunori15 Agosto, 2025
Moto3 GP Austria Red Bull Ring Prove Libere 1 – Angel Piqueras (KTM) ha fatto registrare il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria classe Moto3, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Al Red Bull Ring il pilota del Team MT Helmets – MSI ha fermato il cronometro sul tempo di 1:40.493, mettendosi alle spalle di 0.175s Valentin Perrone, rider Team Red Bull KTM Tech3.

Terzo tempo per Alvaro Carpe, che in sella alla KTM del Team Red Bull KTM Ajo, ha girato in 1:40.734 e che si è messo alle spalle Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI), il team-mate nonché leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda, Maximo Quiles (KTM Aspar) e il migliore dei piloti italiani, il toscano Guido Pini, rider KTM Intact GP.

In Top Ten anche Taiyo Furusato (Honda Team Asia), il romano Dennis Foggia (KTM Aspar) e Adrian Fernandez (Honda Leopard).

Gli altri italiani sono Nicola Carraro (Honda Snipers), 15esimo, Riccardo Rossi (Honda Snipers), 19esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 21esimo.

Da segnalare la caduta di David Munoz (KTM Intact GP), che nel corse delle prime battute della sessione, ha tamponato David Almansa (Honda Leopard), con quest’ultimo rimasto in piedi. Grande rischio per Munoz, visto che la sua mano è rimasta tra codone e ruota della Honda tamponata.

Ancora assenti i nostri Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) e Matteo Bertelle (KTM MTA).

Moto3 Prove Libere 1 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:40.493
2 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:40.668 +0.175
3 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:40.734 +0.241
4 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:40.741 +0.248
5 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:40.744 +0.251
6 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.975 +0.482
7 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.979 +0.486
8 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:41.186 +0.693
9 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:41.221 +0.728
10 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:41.313 +0.820
11 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:41.367 +0.874
12 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:41.487 +0.994
13 22 David Almansa Leopard Racing 1:41.571 +1.078
14 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:41.676 +1.183
15 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:41.687 +1.194
16 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:41.733 +1.240
17 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:41.784 +1.291
18 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:41.788 +1.295
19 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:42.005 +1.512
20 67 C. O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:42.061 +1.568
21 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:42.334 +1.841
22 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:42.371 +1.878
23 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:42.568 +2.075
24 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:42.905 +2.412
25 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:43.085 +2.592
26 32 Vicente Perez Gryd - Mlav Racing 1:44.407 +3.914

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Prove Libere 1

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Prove Libere 1

