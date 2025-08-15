Moto3 | Gp Austria Prove Libere 1: Piqueras il più veloce, Pini è settimo

Moto3 GP Austria Red Bull Ring Prove Libere 1 – Angel Piqueras (KTM) ha fatto registrare il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria classe Moto3, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Al Red Bull Ring il pilota del Team MT Helmets – MSI ha fermato il cronometro sul tempo di 1:40.493, mettendosi alle spalle di 0.175s Valentin Perrone, rider Team Red Bull KTM Tech3.

Terzo tempo per Alvaro Carpe, che in sella alla KTM del Team Red Bull KTM Ajo, ha girato in 1:40.734 e che si è messo alle spalle Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI), il team-mate nonché leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda, Maximo Quiles (KTM Aspar) e il migliore dei piloti italiani, il toscano Guido Pini, rider KTM Intact GP.

In Top Ten anche Taiyo Furusato (Honda Team Asia), il romano Dennis Foggia (KTM Aspar) e Adrian Fernandez (Honda Leopard).

Gli altri italiani sono Nicola Carraro (Honda Snipers), 15esimo, Riccardo Rossi (Honda Snipers), 19esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 21esimo.

Da segnalare la caduta di David Munoz (KTM Intact GP), che nel corse delle prime battute della sessione, ha tamponato David Almansa (Honda Leopard), con quest’ultimo rimasto in piedi. Grande rischio per Munoz, visto che la sua mano è rimasta tra codone e ruota della Honda tamponata.

Ancora assenti i nostri Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) e Matteo Bertelle (KTM MTA).

