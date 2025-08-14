MotoGP | GP Austria 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Finalmente la MotoGP ritorna in azione e lo fa sul tracciato del Red Bull Ring, dove questo weekend si disputerà il Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale. Restate sintonizzati su questa pagina a partire dalle 16:00 per non non perdervi l’appuntamento con la Conferenza Stampa per sentire le impressioni dei protagonisti in vista del weekend! Saranno presenti: Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP AUSTRIA DALLE 16