MotoGP | GP Austria 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi14 Agosto, 2025
Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Finalmente la MotoGP ritorna in azione e lo fa sul tracciato del Red Bull Ring, dove questo weekend si disputerà il Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale. Restate sintonizzati su questa pagina a partire dalle 16:00 per non non perdervi l’appuntamento con la Conferenza Stampa per sentire le impressioni dei protagonisti in vista del weekend! Saranno presenti: Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta.
DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP AUSTRIA DALLE 16
MotoGP | GP Austria: i dati delle “frenate” Brembo
Ogni giro i freni sono utilizzati per quasi 29 secondi, equivalenti ad un terzo di gara
Brembo GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025 – La MotoGP torna in pista dopo la pausa estiva, precisamente al
MotoGP | Somkiat Chantra salterà anche i GP d’Austria e d’Ungheria
Il pilota del Team LCR non sarà sostituito ad Red Bull Ring, mentre al Balaton Park al suo posto ci sarà Aleix Espargarò
MotoGP LCR Honda – Il rookie MotoGP Somkiat Chantra dopo aver saltato i Gran Premi di Germania e Repubblica Ceca,
MotoGP | GP Austria, Quartararo: “Pronto a dare il 100%”
Il pilota della Yamaha: "Le ultime tre settimane sono state una buona occasione per ricaricare le energie"
GP Austria Red Bull Ring Yamaha 2025 – Fabio Quartararo è pronto a tornare in pista dopo la pausa estiva,
MotoGP | GP Austria: Vinales torna in pista dopo l’infortunio
Il pilota del Team KTM Tech3 ha lavorato duramente per tornare in pista
GP Austria Red Bull Ring KTM Tech3 MotoGP 2025 – Maverick Vinales dopo aver saltato il Gran Premio di Germania
MotoGP | GP Austria, Marini: “Circuito davvero particolare”
Il #10 della Honda: "Non vedo l'ora di ritrovare la squadra e di continuare a sviluppare la Honda RC213V"
GP Austria Red Bull Ring Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini dopo la pausa estiva con tre settimane di
MotoGP | GP Austria, Martin: “Più pronto rispetto a Brno”
Il Campione in carica dell'Aprilia: "Cercheremo di continuare a crescere insieme per portare risultati il prima possibile"
GP Austria Red Bull Ring Aprilia Racing MotoGP 2025 – Dopo il rientro di Brno, avvenuto a tre mesi di
MotoGP | GP Austria, Bagnaia: “Arrivano le mie piste preferite”
Il #63 della Ducati ha vinto le ultime tre edizioni della gara austriaca
GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia è pronto a ripartire dopo la pausa estiva e
MotoGP | GP Austria, Marc Marquez: “Pronto a ripartire”
L'otto volte iridato proverà a sfatare il tabù del Red Bull Ring, pista dove non ha mai vinto
GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez è pronto a tornare in pista e lo farà
