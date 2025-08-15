Moto2 | Gp Austria Prove Libere 1: Salac al Top, Vietti è settimo

Moto2 GP Austria Red Bull Ring Prove Libere 1 – E’ di Filip Salac (Marc VDS Racing Team) il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025, in programma al Red Bull Ring.

Il pilota ceco ha portato in testa la sua Boscoscuro con il crono di 1’33.427, crono che gli ha permesso di battere di soli 0.088s Aron Canet (Kalex Fantic Racing).

Ottimo terzo tempo per il rookie, nonché iridato 2023 della Moto3 David Alonso, che in sella alla Kalex del Team Aspar ha preceduto la seconda Boscoscuro del Marc VDS Racing Team di Jake Dixon e quella del Team Sync SpeedRS Team di Alonso Lopez.

Sesto tempo per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che ha portato la Kalex del Team Intact GP davanti alla seconda Boscoscuro del Sync SpeedRS Team, quella del nostro Celestino Vietti.

In Top Ten anche Senna Agius (Intact GP), Albert Arenas (Gresini) e il rookie del Team Aspar, Daniel Holgado. Tony Arbolino in sella alla Boscoscuro del Pramac Racing ha chiuso a sei decimi dalla vetta, 12esimo tempo, chiudendo davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e al team-mate Izan Guevara. Mattia Pasini, wild card in sella alla Kalex del Fantic Racing Redemption ha chiuso 25esimo, a 1.401s dalla vetta.

