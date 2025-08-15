In evidenza

Moto2 | Gp Austria Prove Libere 1: Salac al Top, Vietti è settimo

Dietro al pilota del Marc VDS Racing Team hanno chiuso Aron Canet e David Alonso, Tony Arbolino è 12esimo

di Alessio Brunori15 Agosto, 2025
Moto2 GP Austria Red Bull Ring Prove Libere 1 – E’ di Filip Salac (Marc VDS Racing Team) il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025, in programma al Red Bull Ring.

Il pilota ceco ha portato in testa la sua Boscoscuro con il crono di 1’33.427, crono che gli ha permesso di battere di soli 0.088s Aron Canet (Kalex Fantic Racing).

Ottimo terzo tempo per il rookie, nonché iridato 2023 della Moto3 David Alonso, che in sella alla Kalex del Team Aspar ha preceduto la seconda Boscoscuro del Marc VDS Racing Team di Jake Dixon e quella del Team Sync SpeedRS Team di Alonso Lopez.

Sesto tempo per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che ha portato la Kalex del Team Intact GP davanti alla seconda Boscoscuro del Sync SpeedRS Team, quella del nostro Celestino Vietti.

In Top Ten anche Senna Agius (Intact GP), Albert Arenas (Gresini) e il rookie del Team Aspar, Daniel Holgado. Tony Arbolino in sella alla Boscoscuro del Pramac Racing ha chiuso a sei decimi dalla vetta, 12esimo tempo, chiudendo davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e al team-mate Izan Guevara. Mattia Pasini, wild card in sella alla Kalex del Fantic Racing Redemption ha chiuso 25esimo, a 1.401s dalla vetta.

moto2 Prove Libere 1 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:33.427
2 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego 1:33.515 +0.088
3 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:33.561 +0.134
4 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:33.724 +0.297
5 21 Alonso Lopez Sync Speedrs Team 1:33.729 +0.302
6 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.804 +0.377
7 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team 1:33.806 +0.379
8 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.872 +0.445
9 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:33.873 +0.446
10 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:33.888 +0.461
11 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego 1:33.932 +0.505
12 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:34.027 +0.600
13 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:34.030 +0.603
14 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:34.047 +0.620
15 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:34.091 +0.664
16 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:34.170 +0.743
17 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:34.262 +0.835
18 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:34.280 +0.853
19 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:34.302 +0.875
20 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:34.317 +0.890
21 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:34.566 +1.139
22 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:34.680 +1.253
23 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:34.698 +1.271
24 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:34.794 +1.367
25 54 Mattia Pasini Fantic Racing Redemption 1:34.828 +1.401
26 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:35.011 +1.584
27 41 Nakarin Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia 1:35.562 +2.135
28 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:35.920 +2.493
29 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:36.102 +2.675

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Prove Libere 1

