Moto2 | Gp Austria Prove Libere 1: Salac al Top, Vietti è settimo
Dietro al pilota del Marc VDS Racing Team hanno chiuso Aron Canet e David Alonso, Tony Arbolino è 12esimo
Moto2 GP Austria Red Bull Ring Prove Libere 1 – E’ di Filip Salac (Marc VDS Racing Team) il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025, in programma al Red Bull Ring.
Il pilota ceco ha portato in testa la sua Boscoscuro con il crono di 1’33.427, crono che gli ha permesso di battere di soli 0.088s Aron Canet (Kalex Fantic Racing).
Ottimo terzo tempo per il rookie, nonché iridato 2023 della Moto3 David Alonso, che in sella alla Kalex del Team Aspar ha preceduto la seconda Boscoscuro del Marc VDS Racing Team di Jake Dixon e quella del Team Sync SpeedRS Team di Alonso Lopez.
Sesto tempo per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che ha portato la Kalex del Team Intact GP davanti alla seconda Boscoscuro del Sync SpeedRS Team, quella del nostro Celestino Vietti.
In Top Ten anche Senna Agius (Intact GP), Albert Arenas (Gresini) e il rookie del Team Aspar, Daniel Holgado. Tony Arbolino in sella alla Boscoscuro del Pramac Racing ha chiuso a sei decimi dalla vetta, 12esimo tempo, chiudendo davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e al team-mate Izan Guevara. Mattia Pasini, wild card in sella alla Kalex del Fantic Racing Redemption ha chiuso 25esimo, a 1.401s dalla vetta.
moto2 Prove Libere 1 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:33.427
|2
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:33.515
|+0.088
|3
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:33.561
|+0.134
|4
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:33.724
|+0.297
|5
|21
|Alonso Lopez
|Sync Speedrs Team
|1:33.729
|+0.302
|6
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.804
|+0.377
|7
|13
|Celestino Vietti
|Sync Speedrs Team
|1:33.806
|+0.379
|8
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.872
|+0.445
|9
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:33.873
|+0.446
|10
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:33.888
|+0.461
|11
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:33.932
|+0.505
|12
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:34.027
|+0.600
|13
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:34.030
|+0.603
|14
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:34.047
|+0.620
|15
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:34.091
|+0.664
|16
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:34.170
|+0.743
|17
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:34.262
|+0.835
|18
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:34.280
|+0.853
|19
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:34.302
|+0.875
|20
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:34.317
|+0.890
|21
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:34.566
|+1.139
|22
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:34.680
|+1.253
|23
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:34.698
|+1.271
|24
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:34.794
|+1.367
|25
|54
|Mattia Pasini
|Fantic Racing Redemption
|1:34.828
|+1.401
|26
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:35.011
|+1.584
|27
|41
|Nakarin Atiratphuvapat
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:35.562
|+2.135
|28
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:35.920
|+2.493
|29
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:36.102
|+2.675
Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Prove Libere 1
