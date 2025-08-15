Moto3

Moto3 | Gp Austria: Piqueras fa sue le pre-qualifiche

Il migliore degli italiani è Foggia, quinto

di Jessica Cortellazzi15 Agosto, 2025
Moto3 GP Austria Red Bull Ring Prove – Angel Piqueras, si è aggiudicato le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma a Spielberg.

Il pilota del team MT Helmets, ha registrato il suo miglior tempo in 1:39.918, precedendo il pilota Red Bull KTM Tech3 Valentin Perrone e il team-mate Ryusei Yamanaka.

In quarta e quinta posizione troviamo i piloti CFMOTO Gaviota Aspar Team, Maximo Quiles e Dennis Foggia che precedono David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP). Settimo il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) seguito da Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Taiyo Furusato (Honda Team Asia).

Chiude la Top 10 dei tempi, Scott Odgen (CIP Green Power). Gli altri quattro piloti ad avere accesso alla Q2, sono: Adrian Fernandez, Joel Kelso, David Almansa e Alvaro Carpe.

Più indietro gli altri italiani: Nicola Carraro (Honda Snipers) è 18esimo, il suo team-mate Riccardo Rossi 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 23esimo.

Moto3 Prove Libere 2 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:39.91
2 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:40.07 +0.158
3 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:40.23 +0.320
4 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.34 +0.423
5 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.43 +0.520
6 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.53 +0.613
7 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:40.53 +0.616
8 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.59 +0.677
9 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:40.69 +0.777
10 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:40.80 +0.884
11 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:40.89 +0.976
12 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:40.92 +1.002
13 22 David Almansa Leopard Racing 1:40.94 +1.022
14 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:41.04 +1.123
15 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:41.05 +1.132
16 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:41.19 +1.273
17 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:41.23 +1.312
18 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:41.24 +1.324
19 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:41.27 +1.353
20 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:41.50 +1.582
21 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:41.52 +1.608
22 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:41.79 +1.873
23 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:42.12 +2.203
24 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:42.17 +2.259
25 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:42.20 +2.284
26 32 Vicente Perez Gryd - Mlav Racing 1:44.15 +4.241

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Prove Libere 2

Ultime news