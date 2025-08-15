Moto3 | Gp Austria: Piqueras fa sue le pre-qualifiche

Moto3 GP Austria Red Bull Ring Prove – Angel Piqueras, si è aggiudicato le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma a Spielberg.

Il pilota del team MT Helmets, ha registrato il suo miglior tempo in 1:39.918, precedendo il pilota Red Bull KTM Tech3 Valentin Perrone e il team-mate Ryusei Yamanaka.

In quarta e quinta posizione troviamo i piloti CFMOTO Gaviota Aspar Team, Maximo Quiles e Dennis Foggia che precedono David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP). Settimo il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) seguito da Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Taiyo Furusato (Honda Team Asia).

Chiude la Top 10 dei tempi, Scott Odgen (CIP Green Power). Gli altri quattro piloti ad avere accesso alla Q2, sono: Adrian Fernandez, Joel Kelso, David Almansa e Alvaro Carpe.

Più indietro gli altri italiani: Nicola Carraro (Honda Snipers) è 18esimo, il suo team-mate Riccardo Rossi 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 23esimo.

5/5 - (6 votes)