Moto2 | Gp Austria Prove: Gonzalez da record, Vietti è quarto

Il leader della classifica iridata ha preceduto Canet e Ortolà

di Alessio Brunori15 Agosto, 2025
Moto2 Austria Red Bull Ring Prove – Manuel Gonzalez (Intact GP) si è aggiudicato le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul circuito del Red Bull Ring il leader della classifica iridata ha fatto segnare il best-lap di 1:33.290, nuovo record della pista austriaca per la classe di mezzo (il precedente record era di Sergio Garcia, 1:33.461, ndr), mettendosi alle spalle di soli 0.013s Aron Canet (Fantic Racing).

Terzo tempo per Ivan Ortolà, con il pilota QJMOTOR – FRINSA – MSI che è staccato di soli 0.064s da Canet e che si è messo alle spalle per soli 6 millesimi il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team).

Quinto tempo per Filip Salac (Marc VDS Racing Team), seguito da Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) e dal nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing). Chiudono la Top Ten il rookie del Team Aspar Daniel Holgado e Albert Arenas (Gresini).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Alonso Lopez con la seconda Boscoscuro del Sync SpeedRS Team, Senna Agius (Intact GP), Izan Guevara (Pramac Racing) e Barry Baltus (Fantic Racing).

Solamente 18esimo il rookie Aspar David Alonso; l’iridato 2024 della Moto3 ha avuto un problema durante la sessione, portando a termine solo 4 giri.

La wild card Fantic Racing Redemption, Mattia Pasini, ha chiuso 26esimo a 1.048s dalla vetta occupata da Manuel Gonzalez.

moto2 Prove Libere 2 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.29
2 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego 1:33.30 +0.013
3 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:33.36 +0.077
4 13 Celestino Vietti Sync Speedrs Team 1:33.37 +0.083
5 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:33.43 +0.149
6 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:33.48 +0.196
7 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:33.50 +0.213
8 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:33.57 +0.280
9 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:33.59 +0.305
10 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:33.61 +0.325
11 21 Alonso Lopez Sync Speedrs Team 1:33.68 +0.393
12 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.70 +0.412
13 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:33.71 +0.426
14 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego 1:33.74 +0.455
15 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:33.75 +0.460
16 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:33.77 +0.485
17 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:33.78 +0.497
18 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:33.89 +0.604
19 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:33.90 +0.617
20 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:33.91 +0.620
21 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:34.00 +0.719
22 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:34.05 +0.763
23 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:34.08 +0.790
24 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:34.18 +0.897
25 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:34.28 +0.996
26 54 Mattia Pasini Fantic Racing Redemption 1:34.33 +1.048
27 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:34.86 +1.579
28 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:34.89 +1.606
29 41 Nakarin Atiratphuvapat Idemitsu Honda Team Asia 1:35.25 +1.960

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Prove Libere 2

