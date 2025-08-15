Moto2 | Gp Austria Prove: Gonzalez da record, Vietti è quarto
Il leader della classifica iridata ha preceduto Canet e Ortolà
Moto2 Austria Red Bull Ring Prove – Manuel Gonzalez (Intact GP) si è aggiudicato le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Sul circuito del Red Bull Ring il leader della classifica iridata ha fatto segnare il best-lap di 1:33.290, nuovo record della pista austriaca per la classe di mezzo (il precedente record era di Sergio Garcia, 1:33.461, ndr), mettendosi alle spalle di soli 0.013s Aron Canet (Fantic Racing).
Terzo tempo per Ivan Ortolà, con il pilota QJMOTOR – FRINSA – MSI che è staccato di soli 0.064s da Canet e che si è messo alle spalle per soli 6 millesimi il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team).
Quinto tempo per Filip Salac (Marc VDS Racing Team), seguito da Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) e dal nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing). Chiudono la Top Ten il rookie del Team Aspar Daniel Holgado e Albert Arenas (Gresini).
Qualificati direttamente alla Q2 anche Alonso Lopez con la seconda Boscoscuro del Sync SpeedRS Team, Senna Agius (Intact GP), Izan Guevara (Pramac Racing) e Barry Baltus (Fantic Racing).
Solamente 18esimo il rookie Aspar David Alonso; l’iridato 2024 della Moto3 ha avuto un problema durante la sessione, portando a termine solo 4 giri.
La wild card Fantic Racing Redemption, Mattia Pasini, ha chiuso 26esimo a 1.048s dalla vetta occupata da Manuel Gonzalez.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.29
|2
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:33.30
|+0.013
|3
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:33.36
|+0.077
|4
|13
|Celestino Vietti
|Sync Speedrs Team
|1:33.37
|+0.083
|5
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:33.43
|+0.149
|6
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:33.48
|+0.196
|7
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:33.50
|+0.213
|8
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:33.57
|+0.280
|9
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:33.59
|+0.305
|10
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:33.61
|+0.325
|11
|21
|Alonso Lopez
|Sync Speedrs Team
|1:33.68
|+0.393
|12
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.70
|+0.412
|13
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:33.71
|+0.426
|14
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:33.74
|+0.455
|15
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:33.75
|+0.460
|16
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:33.77
|+0.485
|17
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:33.78
|+0.497
|18
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:33.89
|+0.604
|19
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:33.90
|+0.617
|20
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:33.91
|+0.620
|21
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:34.00
|+0.719
|22
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:34.05
|+0.763
|23
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:34.08
|+0.790
|24
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:34.18
|+0.897
|25
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:34.28
|+0.996
|26
|54
|Mattia Pasini
|Fantic Racing Redemption
|1:34.33
|+1.048
|27
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:34.86
|+1.579
|28
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:34.89
|+1.606
|29
|41
|Nakarin Atiratphuvapat
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:35.25
|+1.960
Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login