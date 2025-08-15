Moto2 | Gp Austria Prove: Gonzalez da record, Vietti è quarto

Moto2 Austria Red Bull Ring Prove – Manuel Gonzalez (Intact GP) si è aggiudicato le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul circuito del Red Bull Ring il leader della classifica iridata ha fatto segnare il best-lap di 1:33.290, nuovo record della pista austriaca per la classe di mezzo (il precedente record era di Sergio Garcia, 1:33.461, ndr), mettendosi alle spalle di soli 0.013s Aron Canet (Fantic Racing).

Terzo tempo per Ivan Ortolà, con il pilota QJMOTOR – FRINSA – MSI che è staccato di soli 0.064s da Canet e che si è messo alle spalle per soli 6 millesimi il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team).

Quinto tempo per Filip Salac (Marc VDS Racing Team), seguito da Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) e dal nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing). Chiudono la Top Ten il rookie del Team Aspar Daniel Holgado e Albert Arenas (Gresini).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Alonso Lopez con la seconda Boscoscuro del Sync SpeedRS Team, Senna Agius (Intact GP), Izan Guevara (Pramac Racing) e Barry Baltus (Fantic Racing).

Solamente 18esimo il rookie Aspar David Alonso; l’iridato 2024 della Moto3 ha avuto un problema durante la sessione, portando a termine solo 4 giri.

La wild card Fantic Racing Redemption, Mattia Pasini, ha chiuso 26esimo a 1.048s dalla vetta occupata da Manuel Gonzalez.

