MotoGP | Gp Austria Prove Libere 1: Marquez al comando, seguono Bagnaia e Bezzecchi

Quinto tempo per il rientrante Franco Morbidelli, decimo per Enea Bastianini

di Alessio Brunori15 Agosto, 2025
MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Prove Libere 1 – E’ di Marc Marquez la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria classe MotoGP al Red Bull Ring, 13esimo appuntamento della MotoGP 2025.

L’otto volte iridato ha portato al comando la sua Ducati GP 25 Factory con il crono di 1:29.376, mettendosi dietro di 0.310s il team-mate Pecco Bagnaia, a sua volta di 0.076s davanti al connazionale dell’Aprilia Marco Bezzecchi.

Su una pista dove non ha mai vinto, il #93 della Ducati ha iniziato al meglio, con Bagnaia che ha si alzato i tempi nella seconda parte, ma che ha utilizzato sempre le stesse gomme, portando sia l’anteriore che il posteriore a 19 giri. Si conferma Bezzecchi, protagonista delle ultime gare e che è subito dietro alle Ducati ufficiali.

Alex Marquez in sella alla Ducati GP 24 del Gresini Racing ha chiuso quarto, mettendosi alle spalle Franco Morbidelli, che guida la sua stessa moto, ma del VR46 Racing Team e la migliore delle Honda, quella ufficiale di Joan Mir, sesto a 0.477s dalla vetta.

Il #36 della casa di Tokio ha preceduto la Yamaha Factory di Fabio Quartararo (+0.548s) l’Aprilia Factory di Jorge Martin (alla sua seconda gara dopo il rientro di Brno, ndr) e le KTM di Pedro Acosta (Red Bull Factory Racing) e del nostro Enea Bastianini (Red Bull Tech3).

Luca Marini in sella alla Honda Factory e sempre più vicino al rinnovo, ha chiuso 11esimo, davanti alla Yamaha Factory di Alex Rins e alla seconda terza Ducati Factory, la GP 25 del VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio.

Il #49 ha chiuso davanti alla KTM Factory di Brad Binder, alla Ducati GP 24 del Gresini Racing del rookie Fermin Aldeguer e alla Honda del Team LCR del francese Johann Zarco, quest’ultimo reduce dalla vittoria alla 8 Ore di Suzuka.

Dietro a Zarco l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, la Yamaha Pramac di Jack Miller, la seconda Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, la KTM del rientrante Maverick Vinales e la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira.

MotoGp Prove Libere 1 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:29.376
2 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:29.686 +0.310
3 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:29.762 +0.386
4 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:29.788 +0.412
5 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:29.837 +0.461
6 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1:29.853 +0.477
7 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:29.924 +0.548
8 1 Jorge Martin Aprilia Racing 1:29.945 +0.569
9 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:29.956 +0.580
10 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:29.957 +0.581
11 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:30.014 +0.638
12 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:30.053 +0.677
13 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:30.089 +0.713
14 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:30.267 +0.891
15 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:30.350 +0.974
16 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:30.410 +1.034
17 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team 1:30.422 +1.046
18 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:30.565 +1.189
19 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team 1:30.581 +1.205
20 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1:30.683 +1.307
21 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha Motogp 1:30.882 +1.506

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Prove Libere 1

