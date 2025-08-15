MotoGP | Gp Austria Prove Libere 1: Marquez al comando, seguono Bagnaia e Bezzecchi

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Prove Libere 1 – E’ di Marc Marquez la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria classe MotoGP al Red Bull Ring, 13esimo appuntamento della MotoGP 2025.

L’otto volte iridato ha portato al comando la sua Ducati GP 25 Factory con il crono di 1:29.376, mettendosi dietro di 0.310s il team-mate Pecco Bagnaia, a sua volta di 0.076s davanti al connazionale dell’Aprilia Marco Bezzecchi.

Su una pista dove non ha mai vinto, il #93 della Ducati ha iniziato al meglio, con Bagnaia che ha si alzato i tempi nella seconda parte, ma che ha utilizzato sempre le stesse gomme, portando sia l’anteriore che il posteriore a 19 giri. Si conferma Bezzecchi, protagonista delle ultime gare e che è subito dietro alle Ducati ufficiali.

Alex Marquez in sella alla Ducati GP 24 del Gresini Racing ha chiuso quarto, mettendosi alle spalle Franco Morbidelli, che guida la sua stessa moto, ma del VR46 Racing Team e la migliore delle Honda, quella ufficiale di Joan Mir, sesto a 0.477s dalla vetta.

Il #36 della casa di Tokio ha preceduto la Yamaha Factory di Fabio Quartararo (+0.548s) l’Aprilia Factory di Jorge Martin (alla sua seconda gara dopo il rientro di Brno, ndr) e le KTM di Pedro Acosta (Red Bull Factory Racing) e del nostro Enea Bastianini (Red Bull Tech3).

Luca Marini in sella alla Honda Factory e sempre più vicino al rinnovo, ha chiuso 11esimo, davanti alla Yamaha Factory di Alex Rins e alla seconda terza Ducati Factory, la GP 25 del VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio.

Il #49 ha chiuso davanti alla KTM Factory di Brad Binder, alla Ducati GP 24 del Gresini Racing del rookie Fermin Aldeguer e alla Honda del Team LCR del francese Johann Zarco, quest’ultimo reduce dalla vittoria alla 8 Ore di Suzuka.

Dietro a Zarco l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, la Yamaha Pramac di Jack Miller, la seconda Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, la KTM del rientrante Maverick Vinales e la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira.

