Moto3 | Gp Austria Gara: vince Piqueras, Pini 9° il migliore degli italiani

Moto3 GP Austria Red Bull Ring Gara – Angel Piqueras (KTM) ha vinto il Gran Premio d’Austria classe Moto3, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025, corso sul tracciato del Red Bull Ring.

Il pilota del Team FRINSA – MT Helmets – MSI è partito bene dalla prima fila, prendendo subito il comando della gara davanti a Maximo Quiles, al pole-man Valentin Perrone e al team-mate Ryusei Yamanaka. Nono dopo lo spegnersi dei semafori il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda.

All’inizio della gara si è formato un gruppetto di quattro piloti, Quiles, Yamanaka, Piqueras e Perez con Foggia quinto staccato di mezzo secondo. In difficoltà Rueda, bloccato nel gruppo e solamente 11esimo.

Quiles tenta la fuga, ma la coppia MT Helmets lo insegue, quarto Perrone e quinto Foggia più staccato di oltre un secondo.

Recupera Rueda che a metà gara si porta in sesta posizione mentre il nostro Nicola Carraro penalizzato con un long-lap penalty a causa di track limits. Davanti Quiles lungo in curva, lo superano Piqueras (leader) e Perrone. Secondo errore di Quiles che che viene superato da Perrone e Piqueras. Grande rimonta di Furusato, partito 15esimo ed è ora 5°. Long lap penalty anche per Dennis Foggia.

Piqueras va a vincere il Gran Premiod’Austria davanti al team-mate Yamanaka e a David Munoz (Intact GP). Ai piedi del podio Maximo Quiles (Aspar) e il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda.

Sesto al traguardo Taiyo Furusato con la Honda del Team Asia, davanti al pole-man Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Adrian Fernandez (Honda Leopard).

Il migliore dei piloti italiani è Guido Pini, nono con la KTM del Team Intact GP, davanti ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

A punti anche Joel Kelso (KTM MTA), David Almansa (Honda Leopard), il nostro Dennis Foggia (KTM Aspar), Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) e Scott Ogden (KTM CIP).

Gli altri italiani sono, Riccardo Rossi (Honda Snipers), 19esimo, Nicola Carraro (Honda Snipers), 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 24esimo.

La classifica vede sempre al comando Rueda che ora ha 239 punti contro i 168 di Piqueras, i 139 di Munoz, Quiles e Carpe.

Foto: Valter Magatti

