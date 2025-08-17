Moto3 | Gp Austria Gara: vince Piqueras, Pini 9° il migliore degli italiani
Il pilota del Team MT Helmets - MSI ha preceduto il team-mate Yamanaka e Munoz
Moto3 GP Austria Red Bull Ring Gara – Angel Piqueras (KTM) ha vinto il Gran Premio d’Austria classe Moto3, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025, corso sul tracciato del Red Bull Ring.
Il pilota del Team FRINSA – MT Helmets – MSI è partito bene dalla prima fila, prendendo subito il comando della gara davanti a Maximo Quiles, al pole-man Valentin Perrone e al team-mate Ryusei Yamanaka. Nono dopo lo spegnersi dei semafori il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda.
All’inizio della gara si è formato un gruppetto di quattro piloti, Quiles, Yamanaka, Piqueras e Perez con Foggia quinto staccato di mezzo secondo. In difficoltà Rueda, bloccato nel gruppo e solamente 11esimo.
Quiles tenta la fuga, ma la coppia MT Helmets lo insegue, quarto Perrone e quinto Foggia più staccato di oltre un secondo.
Recupera Rueda che a metà gara si porta in sesta posizione mentre il nostro Nicola Carraro penalizzato con un long-lap penalty a causa di track limits. Davanti Quiles lungo in curva, lo superano Piqueras (leader) e Perrone. Secondo errore di Quiles che che viene superato da Perrone e Piqueras. Grande rimonta di Furusato, partito 15esimo ed è ora 5°. Long lap penalty anche per Dennis Foggia.
Piqueras va a vincere il Gran Premiod’Austria davanti al team-mate Yamanaka e a David Munoz (Intact GP). Ai piedi del podio Maximo Quiles (Aspar) e il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda.
Sesto al traguardo Taiyo Furusato con la Honda del Team Asia, davanti al pole-man Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Adrian Fernandez (Honda Leopard).
Il migliore dei piloti italiani è Guido Pini, nono con la KTM del Team Intact GP, davanti ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).
A punti anche Joel Kelso (KTM MTA), David Almansa (Honda Leopard), il nostro Dennis Foggia (KTM Aspar), Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) e Scott Ogden (KTM CIP).
Gli altri italiani sono, Riccardo Rossi (Honda Snipers), 19esimo, Nicola Carraro (Honda Snipers), 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 24esimo.
La classifica vede sempre al comando Rueda che ora ha 239 punti contro i 168 di Piqueras, i 139 di Munoz, Quiles e Carpe.
Foto: Valter Magatti
Moto3 Gara Red Bull Ring - GP Austria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|33:36.516
|2
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|+0.096
|3
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+0.171
|4
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+0.250
|5
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+0.541
|6
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|+0.625
|7
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+1.851
|8
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+2.141
|9
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+2.194
|10
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+4.181
|11
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|+4.204
|12
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|+4.256
|13
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+4.691
|14
|12
|Jacon Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|+5.331
|15
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+9.374
|16
|89
|Marcos Uriarte
|Levelup-mta
|+21.633
|17
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|+21.745
|18
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|+21.874
|19
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|+24.331
|20
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|+27.288
|21
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|+35.518
|22
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|+35.571
|23
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|+35.642
|24
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|+43.591
Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Gara
