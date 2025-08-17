In evidenza

Moto3 | Gp Austria Gara: vince Piqueras, Pini 9° il migliore degli italiani

Il pilota del Team MT Helmets - MSI ha preceduto il team-mate Yamanaka e Munoz

di Alessio Brunori17 Agosto, 2025
Moto3 | Gp Austria Gara: vince Piqueras, Pini 9° il migliore degli italianiMoto3 | Gp Austria Gara: vince Piqueras, Pini 9° il migliore degli italiani

Moto3 GP Austria Red Bull Ring Gara – Angel Piqueras (KTM) ha vinto il Gran Premio d’Austria classe Moto3, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025, corso sul tracciato del Red Bull Ring.

Il pilota del Team FRINSA – MT Helmets – MSI è partito bene dalla prima fila, prendendo subito il comando della gara davanti a Maximo Quiles, al pole-man Valentin Perrone e al team-mate Ryusei Yamanaka. Nono dopo lo spegnersi dei semafori il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda.

All’inizio della gara si è formato un gruppetto di quattro piloti, Quiles, Yamanaka, Piqueras e Perez con Foggia quinto staccato di mezzo secondo. In difficoltà Rueda, bloccato nel gruppo e solamente 11esimo.

Quiles tenta la fuga, ma la coppia MT Helmets lo insegue, quarto Perrone e quinto Foggia più staccato di oltre un secondo.

Recupera Rueda che a metà gara si porta in sesta posizione mentre il nostro Nicola Carraro penalizzato con un long-lap penalty a causa di track limits. Davanti Quiles lungo in curva, lo superano Piqueras (leader) e Perrone. Secondo errore di Quiles che che viene superato da Perrone e Piqueras. Grande rimonta di Furusato, partito 15esimo ed è ora 5°. Long lap penalty anche per Dennis Foggia.

Piqueras va a vincere il Gran Premiod’Austria davanti al team-mate Yamanaka e a David Munoz (Intact GP). Ai piedi del podio Maximo Quiles (Aspar) e il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda.

Sesto al traguardo Taiyo Furusato con la Honda del Team Asia, davanti al pole-man Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Adrian Fernandez (Honda Leopard).

Il migliore dei piloti italiani è Guido Pini, nono con la KTM del Team Intact GP, davanti ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

A punti anche Joel Kelso (KTM MTA), David Almansa (Honda Leopard), il nostro Dennis Foggia (KTM Aspar), Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) e Scott Ogden (KTM CIP).

Gli altri italiani sono, Riccardo Rossi (Honda Snipers), 19esimo, Nicola Carraro (Honda Snipers), 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 24esimo.

La classifica vede sempre al comando Rueda che ora ha 239 punti contro i 168 di Piqueras, i 139 di Munoz, Quiles e Carpe.

Foto: Valter Magatti

Moto3 Gara Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 33:36.516
2 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi +0.096
3 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.171
4 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team +0.250
5 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +0.541
6 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia +0.625
7 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +1.851
8 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +2.141
9 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +2.194
10 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +4.181
11 66 Joel Kelso Levelup-mta +4.204
12 22 David Almansa Leopard Racing +4.256
13 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team +4.691
14 12 Jacon Roulstone Red Bull Ktm Tech3 +5.331
15 19 Scott Ogden Cip Green Power +9.374
16 89 Marcos Uriarte Levelup-mta +21.633
17 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe +21.745
18 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse +21.874
19 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team +24.331
20 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +27.288
21 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing +35.518
22 93 Arbi Aditama Honda Team Asia +35.571
23 55 Noah Dettwiler Cip Green Power +35.642
24 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse +43.591

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Gara

Ultime news