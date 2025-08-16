MotoGP | GP Austria, Marquez: “Rossi? Non l’ho visto” [VIDEO]

MotoGP Marquez Vs Rossi – Non è passato inosservato l’incrocio nella pit-lane del Red Bull Ring tra Valentino Rossi e Marc Marquez.

Lo spagnolo concentrato guardava a terra, mentre il pesarese dopo essere stato in griglia tornava verso il box. Interpellato dalla stampa spagnola l’otto volte iridato ha detto di non aver visto Rossi, perchè era concentrato nel pre-gara. Ecco cosa ha detto così come riportato da AS.com

Ricordiamo che qualche mese fa il nove volte iridato attraverso il podcast condotto da Andrea Migno, MigBabol, si era scagliato pesantemente contro lo spagnolo, reo di avergli fatto perdere il decimo Titolo iridato, nell’ormai famoso 2015.

Dichiarazioni Marc Marquez Vs Valentino Rossi GP Austria MotoGP 2025

“Rossi? Non l’ho visto, lo giuro. Ero concentrato su me stesso e probabilmente stavo guardando a terra, focalizzato su quello che dovevo fare. Sì, l’ho visto qualche volta girare, quando lui era sul vialetto, perché con il cappellino giallo lo si nota subito quando entri nei box e cose così, ma è anche un piacere per i tifosi e per il motociclismo che Valentino sia in circuito e che stia difendendo i colori del suo team.”

